4 principales transactions boursières pour jeudi: MSFT, ARVL, MARA, CLF

La technologie nous a donné un fort rebond mercredi et le S&P 500 a atteint de nouveaux sommets historiques alors que nous terminions le premier trimestre mercredi. Cela dit, regardons quelques-unes des principales transactions boursières.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Microsoft (MSFT)

Microsoft (NASDAQ:MSFT) a bondi plus haut ce jour-là à l’annonce d’un nouveau contrat avec l’armée américaine. Cependant, il est toujours coincé sous la barre des 240 $.

Cela a été une résistance depuis que le stock s’est écarté de cette zone le mois dernier. Pour l’instant, c’est un commerce compliqué, car les actions sont aux prises avec plusieurs moyennes mobiles. Du côté positif, il met dans une série de creux plus élevés.

Voici ce que nous devons voir.

Microsoft doit dégager 240 $ et clôturer au-dessus de ce niveau. Cela met les sommets en jeu à près de 246 $, suivi de l’extension de la fourchette à deux fois près de 249 $, puis de l’extension de 161,8% de la période plus courte près de 255 $.

À la baisse, cependant, une cassure du support de tendance haussière (ligne bleue) met la moyenne mobile à 100 jours et le niveau de 225 $ sur la table.

Top des transactions boursières pour demain n ° 2: Arrivée (ARVL)

Le commerce de la société d’acquisition à usage spécial (SPAC) se défait enfin un peu et Arrivée (NASDAQ:ARVL) n’est pas épargné par la vente.

Les actions ont en fait atteint un sommet en décembre et ont discrètement enregistré une série de sommets plus bas depuis des mois maintenant. L’action de mercredi n’est pas prometteuse, à moins que nous n’obtenions un renversement.

Le titre est passé sous la moyenne mobile de 200 jours, le plus bas d’hier et le plus bas mensuel. Ce n’est pas bon.

Peut-être qu’il a une date avec cette note de remplissage à 13,70 $. Sinon, les taureaux doivent voir ce stock s’inverser au cours des 200 jours et récupérer 17,50 $. Au-dessus de cela, et 20 $ est possible.

Principales transactions boursières de demain n ° 3: Marathon Digital Holdings (MARA)

Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) évolue bien, car les crypto-monnaies trouvent également un élan à la hausse. Avec un puissant rallye de cinq jours par rapport au plus bas récent, le titre se retrouve maintenant à de nouveaux sommets.

Cependant, les actions calent près du sommet de février et autour de 50 $. Sur un plongeon, je veux voir les actions détenir la zone de 43 $ à 45 $. C’était de la résistance au début du mois.

À la hausse, cependant, j’aimerais voir une poussée au-dessus de 50 $ – une cassure nette qui indique que l’action augmente. Gardez à l’esprit que cela sera lié à Bitcoin (CCC:BTC-USD). Si ça marche bien, Marathon devrait l’être aussi. Mais si Bitcoin trébuche, l’action MARA le sera aussi.

En dessous des moyennes mobiles sur 10 jours et 21 jours, l’action MARA peut retester la zone de 28 $ à 30 $.

Principaux métiers de demain n ° 4: Cleveland-Cliffs (CLF)

Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF) fait un beau mouvement ici. Avec la poussée de mercredi, nous avons une puissante percée en devenir.

Les actions ont effacé la résistance à la baisse (ligne bleue), ainsi que le plus haut précédent de 2021 à 18,77 $. L’action CLF fait maintenant son chemin au-dessus de 20 $ au moment où nous parlons.

Cela ressemble à un étirement, mais si celui-ci peut maintenir son élan, gardez un œil sur cette extension de 161,8% en hausse de près de 22,50 $. Cela est possible si ces stocks continuent de grimper sur les espoirs d’infrastructure.

À la baisse, cependant, un retour en dessous de 18,75 $ pourrait déclencher un comblement de l’écart et un nouveau test de la résistance à la baisse antérieure.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.