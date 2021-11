4 principales transactions boursières pour jeudi: NIO, FUBO, SOFI, OPEN

Nous avons parlé de la fatigue du marché toute la semaine, et maintenant nous voyons enfin une partie de la mousse en sortir. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières alors que le marché fait une pause.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1 : Nio (NIO)

Nio (NYSE :NIO) l’action a réussi à franchir la moyenne mobile de 200 jours, mais n’a tout simplement pas pu franchir la zone de 44 $ et la résistance à la tendance baissière (ligne bleue).

Cette mesure de résistance a vraiment gardé Nio sous contrôle, même si d’autres actions de véhicules automobiles et électriques (VE) ont explosé à la hausse. À présent en baisse sur les bénéfices, les haussiers doivent voir où le support entre en jeu.

Près de 38 $, l’action trouvera le plus bas de novembre et la moyenne mobile sur 50 jours. Si nous obtenons un peu plus de faiblesse dans le nom, c’est un endroit évident à surveiller pour le soutien.

En cas d’échec, les haussiers devront rechercher la mesure hebdomadaire VWAP pour soutenir le titre, suivie d’un support de tendance haussière.

À la hausse, cependant, voyons si l’action peut effacer la moyenne mobile de 200 jours. Cela le préparera à un autre test de résistance à la tendance baissière.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: FuboTV (FUBO)

Comme Nio, ce n’est pas une bonne réponse post-bénéfice de FuboTV (NYSE :FUBO). Pire encore pour Fubo, l’action a chuté de plus de 23% mercredi.

Le mouvement se présente comme un écart désagréable sur les graphiques, passant en dessous des moyennes mobiles de 50 et 200 jours, ainsi que de la mesure hebdomadaire VWAP. Cela laisse le niveau critique de 25 $ comme prochain endroit à surveiller.

Si cette zone se maintient, nous devrons voir si le rebond est suffisant pour envoyer Fubo aux moyennes mobiles de 50 et 200 jours. Grâce à ces mesures, plus de 30 $ pourraient être en jeu.

Cependant, à une clôture inférieure à 25 $, le plus bas d’octobre pourrait être en jeu à 22,72 $. Si ce niveau échoue en tant que support, 20 $ pourraient être sur le pont.

Principales transactions boursières de demain n°3 : SoFi Technologies (SOFI)

Quelle grande leçon nous avons ici dans Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI), qui a déclaré des bénéfices après la clôture.

Mardi, l’action a reculé mais a rebondi sur la moyenne mobile de 10 jours et sur le plus haut d’octobre de 21,77 $. Il s’agissait d’un point de rotation majeur plus tôt dans le mois et a contribué à alimenter le rallye.

Cependant, le titre a ouvert en dessous de ces deux mesures mercredi, s’est rallié à elles puis a été rejeté.

C’était un signe pour les commerçants que ce stock se dirigeait vers le bas. Les gains peuvent résoudre le problème ou l’aggraver. Mais nous ne sommes pas ici pour débattre des mérites de l’entreprise, seulement pour examiner ses graphiques.

À la hausse, nous devons revoir les actions au-dessus de 21,77 $. Clair et simple. Si nous obtenons cela, 23,50 $ à 23,75 $ pourraient être les prochains, suivis de 25 $.

À la baisse, cependant, je veux voir comment SoFi gère le niveau de rupture de 18 $, où il trouve également les moyennes mobiles de 50 jours et 200 jours. Ce niveau devrait être un support lors d’un recul post-bénéfice.

Top Trades for Tomorrow n°4 : Opendoor Technologies (OPEN)

Technologies de la porte ouverte (NASDAQ :OUVERT) a été très volatile au cours de la semaine dernière environ, mais est finalement en baisse au cours de six des sept dernières sessions.

Au milieu de la baisse, il est maintenant inférieur à plusieurs moyennes mobiles quotidiennes majeures. Ce n’est pas un bon coup d’oeil pour les taureaux, bien qu’il puisse y avoir un certain sursis bientôt.

Voyons comment l’action gère le plus bas d’octobre à 18,78 $, ainsi que la moyenne mobile sur 21 semaines. Cette zone devrait être un support et si nous avons de la chance, nous aurons un creux de retournement contre lequel trader.

À la hausse, cependant, voyons à quoi ressemble un rebond vers la moyenne mobile de 200 jours et le niveau de 20 $. Le rejet de ce niveau pourrait mettre en jeu le plus bas d’octobre. Au-dessus des 200 jours, et le 50 jours est le suivant.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue dans SOFI. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.