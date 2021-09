4 principales transactions boursières pour jeudi: NVDA, BBIG, V, LULU

in

Tout en montrant une certaine vulnérabilité à la baisse, les actions continuent de faire un assez bon travail pour se maintenir au milieu de la récente poussée vers de nouveaux sommets. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour jeudi.

Principales transactions boursières de demain n° 1 : Nvidia (NVDA)

Un favori des fans, Nvidia (NASDAQ :NVDA) a hésité ces derniers temps. Il a atteint de nouveaux sommets et est l’une des actions technologiques à grande capitalisation les plus performantes au cours des derniers mois.

Vendredi, il a fortement rebondi sur la moyenne mobile de 10 jours, mais quelques jours plus tard, nous sommes de retour à cette marque. Initialement, Nvidia s’est cassé en dessous, mais il s’est depuis rétabli avant la clôture.

Gardons un œil attentif sur la moyenne mobile sur 10 jours, ainsi que sur les hauts et les bas de mercredi. Une remontée vers le sommet de près de 226 $ met plus de 230 $ en jeu. Un mouvement en dessous de 220 $ cause des problèmes, cependant.

Cela pourrait mettre en jeu la moyenne mobile de 21 jours. En dessous, la zone de cassure et la moyenne mobile sur 10 semaines sont en jeu entre 208 $ et 210 $. J’adorerais une opportunité d’achat dans cette zone.

Principales transactions boursières pour demain n ° 2: Vinco Ventures (BBIG)

Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE) a profité des dernières séances, alors qu’il explose vers de nouveaux sommets.

Les actions ont dépassé les 6 $ et le niveau de 6,55 $, puis ont accéléré encore plus haut jusqu’à la fourchette de 8 $ à 10 $. Après avoir fait le tour, nous avons finalement obtenu un coup de pouce jusqu’à l’extension de 261,8% de la fourchette actuelle, en hausse de près de 12,30 $.

S’éloignant de ce domaine maintenant, les investisseurs doivent être observateurs. Un mouvement en dessous de 10 $ ouvre la porte à 9,40 $, puis 8,45 $. En dessous, la moyenne mobile sur 10 jours est en jeu.

À la hausse, cependant, un passage par le plus haut de mercredi met 14 $ sur la table, ce qui correspond à l’extension de 161,8% de la fourchette beaucoup plus large.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Visa (V)

Visa (NYSE :V) est celui que nous avons examiné récemment, en disant qu’il s’agissait d’un achat en baisse par rapport à la moyenne mobile à 200 jours.

Nous avons eu un solide rebond depuis lors et pour ceux qui l’échangent, je réduirais certains des gains ici. De plus, l’action est aux prises avec une résistance à la tendance baissière et la moyenne mobile à 10 jours.

Cela présente à la fois un risque et une opportunité.

A la baisse, le risque est plutôt évident. Si ces mesures se maintiennent comme résistance, Visa pourrait à nouveau baisser. Personnellement, je ne prendrais pas de perte sur la position après avoir enregistré des bénéfices, mais tant que Visa détient la moyenne mobile de 200 jours, ça va du côté long.

L’opportunité se présente si les actions peuvent éclater au-dessus de la résistance à la tendance baissière de 10 jours. Bien qu’il ait encore d’autres obstacles – comme la moyenne mobile sur 21 jours, par exemple – cela donne au titre une chance de négocier latéralement puis de se redresser potentiellement à partir de là.

Gardez vos options ouvertes avec celui-ci, mais n’ayez pas peur s’il revient en arrière. Échangez simplement les niveaux au fur et à mesure – aucune émotion!

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 4: Lululemon Athletica (LULU)

Lululemon Athletica (NASDAQ :LULU) a déclaré des bénéfices après la clôture, et mec, qu’est-il arrivé à ce titre ?

Les actions ont chuté pour la sixième session consécutive mercredi, mais semblent rebondir après les heures normales. Dans l’ensemble, soit l’action est en train d’éliminer la vente, soit quelqu’un sait quelque chose (ou un gros investisseur se réduit).

Du côté positif, nous devons voir Lululemon récupérer la moyenne mobile sur 10 semaines, ainsi que le niveau de 387 $. Au-dessus de cela, la moyenne mobile sur 50 jours est sur la table, suivie de 400 $. Au-dessus de 400 $ et les sommets proches de 415 $ sont en jeu.

À la baisse, cependant, je veux voir la moyenne mobile sur 21 semaines agir comme support lors d’une baisse. En dessous, 350 $ et la moyenne mobile sur 200 jours sont sur la table.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur NVDA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.