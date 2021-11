4 principales transactions boursières pour jeudi: NVDA, F, V, TJX

Pouvez-vous dire que nous sommes à quelques jours de la date d’expiration des options mensuelles ? Eh bien, je pourrais, étant donné à quel point la journée était agitée ! Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières alors que nous nous concentrons sur jeudi.

Principales transactions boursières de demain n° 1 : Nvidia (NVDA)

Nvidia (NASDAQ :NVDA) a passé beaucoup de temps sous les projecteurs ces derniers temps, et il le fera certainement après la clôture lorsqu’il publiera ses bénéfices.

Sans gains, nous aurions une belle réinitialisation à la moyenne mobile de 10 jours. Les taureaux sont peut-être encore partout dans cette action, achetant la baisse quels que soient les bénéfices, mais nous devons respecter le rapport trimestriel lorsque nous écrivons à ce sujet avant un événement potentiellement binaire.

Avec un mouvement vers le bas dans la zone de support de 200 $ et la moyenne mobile de 10 jours, un rebond sur la résistance à la tendance baissière serait bien. Une clôture supérieure à 307,50 $ serait encore meilleure, plaçant Nvidia au-dessus de la résistance à court terme.

Si nous obtenons une réaction baissière après les bénéfices, nous ne pouvons pas exclure un test de la moyenne mobile sur 21 jours et un potentiel de comblement de l’écart à près de 267 $.

À la hausse, cependant, un mouvement de plus de 325 $ ouvre la porte à la zone de 340 $ à 345 $.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Ford (F)

Gué (NYSE :F) a vacillé pendant quelques jours, mais il continue de tenir bon. Le niveau de 20 $ est un fléau pour les taureaux, mais un dépassement de cette marque pourrait faire passer cette chose en cinquième vitesse.

Plus précisément, il aurait le niveau de 20,50 $ en jeu. Non seulement il s’agit du récent sommet, mais c’est aussi là que l’extension de la portée à deux fois entre en jeu.

Au-dessus de 20,50 $, et l’extension de 261,8% est techniquement en jeu à près de 23 $. Il convient évidemment de mentionner que l’extension de 261,8% de la fourchette à beaucoup plus long terme entre en jeu à proximité de 21,25 $.

En revanche, la moyenne mobile à 10 jours reste un support. En cas d’échec, nous pourrions voir Ford tester la zone de support de 19 $, suivie de la moyenne mobile de 21 jours.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Visa (V)

Homme, Visa (NYSE :V) a été martelé mercredi sur quelques nouvelles négatives liées à Amazon (NASDAQ :AMZN).

En baisse de plus de 15 % par rapport à ses sommets, et je suis partisan d’acheter une action de haute qualité comme celle-ci lors de la baisse.

Actuellement, nous avons une correction de type « ABC » jusqu’à la moyenne mobile de 21 mois. Cette zone est généralement celle où j’aimerais acheter, bien que Visa se négocie techniquement en dessous maintenant.

Cela dit, il trouve un support proche de 200 $ et l’extension à la baisse de 161,8% de la jambe « B » à la jambe « A ». Les taureaux espèrent que la vente se terminera dans cette zone. Il est cependant possible que nous assistions à une nouvelle baisse, et cela pourrait mettre la zone de 185 $ sur le pont si le plus bas récent ne se maintient pas.

Dans le pire des cas, je pense que la zone de moyenne mobile de 175 à 200 semaines pourrait être en jeu. Pour les traders et/ou les investisseurs à plus long terme, cependant, j’envisagerais de commencer à accumuler celui-ci.

De retour au plus bas de ce mois à 206,73 $ et la moyenne mobile sur 21 mois pourrait connaître un fort rebond.

Top Trades pour demain n°4 : TJX Companies (TJX)

TJX Entreprises (NYSE :TJX) a bien progressé sur la journée, grimpant de près de 6 % sur des bénéfices meilleurs que prévu. Cependant, il s’estompe par rapport au sommet précédent de près de 76 $.

C’est le fait de ne pas maintenir ce niveau élevé peut avoir un peu les taureaux sur leurs gardes et c’est raisonnable. À partir de là, nous devons voir s’il peut récupérer ce niveau ou s’il va revenir à son niveau de retracement de 61,8% et de comblement des lacunes à 70,34 $.

À la hausse, cependant, un retour au-dessus de 76 $ ouvre la porte au plus haut de mercredi près de 77 $, suivi d’une résistance de tendance (ligne bleue). Si l’action TJX peut vraiment éclater, l’extension de 161,8% est sur la table.

À la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue dans NVDA et F. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.