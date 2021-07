4 principales transactions boursières pour jeudi: ROKU, CCIV, DIA, ABNB

in

Les marchés continuent de danser autour de sommets historiques alors que nous entrons dans une séance de bourse de fin de trimestre. Alors que nous regardons vers le troisième trimestre et la seconde moitié, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour jeudi.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1: Roku (ROKU)

Mec, je ne sais pas quoi dire à propos de ce stock autre que je suis très impressionné. Le rebond en Roku (NASDAQ :ROKU) a été insensé, avec un stock en hausse pour 10 sessions consécutives et plus de 120 $ par action lors de ce rallye. Il a augmenté de près de 40% au cours de cette course.

Les actions se sont arrêtées au niveau de remplissage des lacunes près de 434 $, puis ont dépassé cette mesure et ont maintenu le niveau de 434 $ comme support. Maintenant au-dessus de 450 $ de manière impressionnante, voyons si ce stock peut atteindre la zone de 485 $, où se situent ses sommets précédents.

En cas de baisse, je veux voir la moyenne mobile sur 10 jours comme support. En dessous de cela, et la zone de 390 $ à 400 $ est sur la table.

Principales transactions boursières de demain n° 2 : Churchill Capital (CCIV)

Capitale de Churchill (NYSE :CCIV) termine le mois et le trimestre sur une note solide, en hausse d’environ 7% sur la journée. Les actions se négocient également jusqu’au plus haut de juin près de 27,88 $.

Alors que nous entrons en juillet, le CCIV donnera-t-il aux taureaux une rotation mensuelle rapide en effaçant le plus haut de juin ? Cela pourrait, surtout si les actions de véhicules électriques (VE) et les noms de croissance prennent de l’ampleur. Dans ce scénario, plus de 30 $ pourraient facilement être sur la table.

À la baisse, les haussiers veulent voir la moyenne mobile sur 21 jours continuer à servir de support. Une pause pourrait mettre la moyenne mobile à 50 jours sur la table.

Principales transactions boursières de demain n° 3 : Dow Jones Industrial Average

J’aime vraiment la configuration dans le Moyenne industrielle Dow Jones. Cela peut être négocié via les futures (YM) ou le SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSEARCA :DIA).

Dans les deux cas, la configuration commence à être assez attrayante. Le Dow Jones a augmenté quotidiennement à un moment donné mercredi, mais continue de planer près du plus haut de mardi. Le plus gros niveau est le plus haut de la semaine dernière.

Pour les contrats à terme, c’est à 34 385 et pour le DIA, c’est à 344,98 $.

Nous avons vu de nouveaux sommets historiques dans Nasdaq et le S&P 500, est-ce donc maintenant le tour du Dow Jones ? Cela aide qu’il ait plongé jusqu’à la moyenne mobile sur 10 semaines et rebondi cette semaine. C’est après que la DIA a trouvé un soutien à la moyenne mobile de 21 semaines, puis a récupéré la moyenne mobile de 10 semaines la semaine dernière.

Dans l’ensemble, une rotation hebdomadaire pourrait mettre le niveau de 350 $ en jeu pour le DIA. Pour les contrats à terme, 34 750 est un domaine d’intérêt, suivi du plus haut historique à 35 000. Au-dessus de cela, nous pourrions envisager des extensions clés à l’avenir.

Les meilleurs métiers de demain n°4 : Airbnb

Airbnb (NASDAQ :ABNB) a donné aux taureaux de quoi se réjouir mercredi, lorsqu’il a mis en place une bougie engloutissante haussière et récupéré la moyenne mobile sur 50 jours. Cependant, la moyenne mobile sur 10 semaines a également été une résistance et, jusqu’à présent, cela a provoqué le blocage du stock.

Airbnb doit effacer cette mesure pour maintenir la course en vie. Si tel est le cas, cela pourrait mettre en jeu le niveau de 165 $, suivi du retracement de 50 %.

À la baisse, gardez à l’esprit le niveau de 144 $. En dessous de cela, ABNB sera en dessous d’un niveau de support clé et de toutes ses moyennes mobiles à court terme.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue dans ROKU. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.