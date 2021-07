4 principales transactions boursières pour jeudi: SQ, JNJ, KO, CMG

in

Le redressement de mardi s’est avéré être une réalité hier, les marchés se repliant après quelques jours de vente désagréables. La forte ampleur que nous avons observée s’est ensuite poursuivie aujourd’hui, alors que les indices continuent de progresser. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour jeudi.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1 : Carré (SQ)

j’allais écrire sur Carré (NYSE :SQ) hier, mais je voulais juste lui donner un jour de plus. Avec ce jour supplémentaire, les actions explosent à la hausse.

L’action a récupéré ses moyennes mobiles à 10 et 21 jours mardi et a alimenté le retracement de 61,8% mercredi. Avec le déménagement, nous avons non seulement vu une rotation hebdomadaire, mais également une rotation mensuelle.

A la hausse, je veux voir si Square peut remonter jusqu’à la résistance à la baisse (ligne bleue). Au-dessus de cela, et peut-être que la zone de 275 $ est en jeu, suivie des sommets proches de 283 $.

À la baisse, cependant, les taureaux veulent voir 245 $ à 248 $ agir comme support.

Principales transactions boursières pour demain n ° 2: Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson (NYSE :JNJ) semble vouloir éclater, mais ne peut tout simplement pas trouver l’élan.

Les actions continuent d’enregistrer une série de plus bas plus élevés, mais continuent également d’enregistrer une série de plus hauts plus bas. Il a également lutté avec la zone de 170 $ pour toute l’année.

Cela dit, il est toujours au-dessus de ses principales moyennes mobiles. Les taureaux voudront voir ces mesures agir comme un soutien si nous obtenons des baisses après les bénéfices maintenant que la société a déjà signalé.

En dessous de la moyenne mobile à 50 jours, un support de tendance haussière est en jeu.

À la hausse, un mouvement au-dessus du plus haut de ce mois à 171,18 $ pourrait mettre les plus hauts en jeu. Chaque fois que le stock atteint la zone de 172 $ à 173 $, il est au point mort. Un mouvement au-dessus de cette zone pourrait enfin débloquer une réelle hausse de J&J.

Principales transactions boursières de demain n°3 : Coca-Cola (KO)

Comme J&J, Coca Cola (NYSE :KO) a déclaré des bénéfices et, comme J&J, cela ne nous donne pas grand-chose à nous réjouir. Mais nous ne huons pas non plus.

L’action est aux prises avec le niveau de 56,50 $, comme on peut le voir sur le graphique hebdomadaire ci-dessus. Du côté positif, c’est enfin au-dessus du retracement de 78,6%. Plus de 56,50 $ met le plus haut de cette semaine en jeu à 57,56 $. Cependant, au-dessus de ce niveau, nous pourrons peut-être enfin revenir à 60 $.

À la baisse, gardez un œil sur le retracement de 78,6 % et la moyenne mobile sur 10 semaines. Pour l’instant, ce sont les principaux niveaux de soutien à la baisse.

Les meilleurs métiers de demain n°4 : Chipotle Mexican Grill (CMG)

Grillades mexicaines chipotle (NYSE :GCM) est en train de rôtir à la hausse sur les bénéfices, atteignant de nouveaux sommets historiques dans le processus.

Les actions ont finalement dépassé le niveau de 1 565 $, même si l’action CMG a flirté avec une chute en dessous de cette marque avant les bénéfices. Maintenant, s’écartant plus haut, cependant, les actions volent droit vers l’extension de 261,8%.

Je m’attendrais à ce que 1 800 $ agissent comme un niveau de prise de bénéfices, du moins à court terme. Si ce n’est pas le cas, peut-être que le niveau de 2 000 $ et l’extension de portée triple sont en jeu. Cela dit, je ne serais pas pressé de vendre cette action à découvert.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.