4 principales transactions boursières pour jeudi: TSLA, AMC, TGT, WEBR

Mardi, le S&P 500 est tombé pour la sixième fois en sept séances tandis que le Nasdaq a enregistré sa cinquième baisse consécutive. Mercredi, cependant, les deux indices ont terminé dans le vert. Cela étant dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières, car nous avons une accalmie dans les bénéfices.

Principales transactions boursières de demain n° 1 : Tesla (TSLA)

Tesla (NASDAQ :TSLA) est sur le radar de presque tous les opérateurs boursiers presque tous les jours. C’est un nom de croissance trop important pour être ignoré et que vous aimiez ou non Tesla, sa capitalisation boursière de 757 milliards de dollars est difficile à ignorer.

L’action avait augmenté sa moyenne mobile sur 10 jours, donnant généralement aux taureaux une légère baisse après un rallye décent. Étonnamment, Tesla a terminé dans le vert lundi, mais pas avant de chuter de plus de 4% par rapport à l’ouverture et de rebondir sur la moyenne mobile de 21 jours et une zone de résistance précédente proche de 700 $.

Maintenant de retour sur les 10 jours et essayant d’étendre ses gains, les taureaux doivent voir Tesla effacer la zone de 760 $. S’il peut le faire, il met rapidement en jeu le niveau de 781 $, puis de 800 $ et plus.

Cependant, un mouvement en dessous de 735 $ remet les niveaux baissiers en jeu. Cela comprend 727 $, la moyenne mobile sur 21 jours, le plus bas de cette semaine près de 709 $, puis 700 $.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: AMC Entertainment (AMC)

Aux côtés de GameStop (NYSE :GME), Divertissement AMC (NYSE :AMC) est peut-être l’une des actions les plus surveillées en ce qui concerne les transactions “Reddit short-squeeze”.

Les actions semblaient plutôt bonnes car l’action a augmenté la moyenne mobile de 10 jours et a franchi le niveau clé de 48 $. Cependant, l’action AMC n’a pas pu maintenir son élan au-dessus de 50 $, et son recul de mardi aurait dû être soutenu.

C’est alors qu’il est revenu à la moyenne mobile de 10 jours et au niveau de rupture de 48 $. Ce n’est pas ce qui s’est passé, cependant, avec des actions en baisse mercredi. Heureusement, la moyenne mobile à 21 jours est intervenue comme support. Cependant, 48 $ agit à nouveau comme une résistance.

Dans l’ensemble, au moins la feuille de route pour l’avenir est simple.

Plus de 48 $ et les actions AMC peuvent être un candidat long, avec le récent sommet à 52,79 $ comme premier objectif à la hausse et le retracement à 61,8% près de 56 $ comme prochain objectif.

À la baisse, cependant, surveillez le plus bas de cette semaine et la moyenne mobile sur 21 jours. Un mouvement en dessous de ces mesures qui n’est pas récupéré pourrait mettre en jeu 40 $ et la moyenne mobile de 50 jours.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : cible (TGT)

Hier, j’ai noté que Cible (NYSE :TGT) n’avait pas l’air en si bonne santé, bien qu’il s’agisse d’une excellente entreprise.

L’action reste piégée en dessous de ses moyennes mobiles à 10 et 21 jours en tant que résistance active, alors qu’elle a perdu la moyenne mobile à 50 jours en tant que support le mois dernier.

À partir de là, nous devons vraiment voir le stock dépasser 240 $ et la moyenne mobile sur 21 semaines. S’il perdait ces niveaux et clôturait en dessous de 240 $, une pression de vente supplémentaire pourrait entrer en jeu.

À la hausse, je me concentre principalement sur le plus haut de septembre à 247,70 $ et la moyenne mobile sur 21 jours. Si Target peut clôturer au-dessus de ces marques, il peut peut-être atteindre la moyenne mobile de 50 jours.

Pour les vendeurs à découvert agressifs, ils pourraient envisager une vente à découvert sur Target – en particulier sur une cassure de 240 $ – tout en utilisant la barre des 247,70 $ et la moyenne mobile de 21 jours comme stop-loss.

Top Trades pour demain n°4 : Weber (WEBR)

Weber (NYSE :WEBR) a bondi de plus de 7 % après avoir publié des bénéfices, et d’après le graphique, cette société nouvellement cotée en bourse n’a pas eu la course la plus facile. Cela dit, il y a quelques développements importants sur le graphique.

Premièrement, après avoir clôturé sous le plus bas d’août à 14,13 $ mardi, Weber a récupéré ce niveau aujourd’hui et l’a même maintenu en baisse. C’était une longue opportunité pour les taureaux qui regardaient ce nom.

Comme il a récupéré 14,13 $, les acheteurs pourraient utiliser un stop-loss juste en dessous du plus bas de cette semaine.

Deuxièmement, Weber est en train de redémarrer grâce au « Day One Low ». Désormais, l’action WEBR doit faire face aux moyennes mobiles de 10 et 21 jours. Cependant, tant qu’il est au-dessus du plus bas de cette semaine à 13,91 $, les taureaux peuvent justifier une position longue.

Au-dessus de 16 $, le retracement de 61,8% pourrait être mis en jeu.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.