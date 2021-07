4 principales transactions boursières pour jeudi: WFC, SDC, MS, TLRY

le S&P 500 à peine atteint un autre record absolu mercredi, tout comme il l’a fait mardi. Mais nous continuons à marcher sur la pointe des pieds alors que le marché cherche une direction. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour jeudi.

Principales transactions boursières pour demain n ° 1 : Wells Fargo (WFC)

Un jour après que les banques ont lancé les bénéfices, puits Fargo (NYSE :WFC) a publié ses résultats trimestriels. Les actions ont augmenté de 4% mercredi et se sont négociées près du plus haut de la session près de la clôture.

L’action dépasse la moyenne mobile de 21 semaines aujourd’hui et dépasse la moyenne mobile de 21 jours. Il fait maintenant face à la moyenne mobile à 50 jours comme prochain obstacle, suivi d’une résistance à la baisse (ligne bleue).

C’est beaucoup d’obstacles et c’est loin d’être un train d’emballement à la hausse. Cependant, si l’action peut effacer ces mesures et dépasser le retracement de 78,6%, nous pourrions voir une poussée au nord de 50 $ et jusqu’à 55 $.

Wells Fargo affiche une faible valorisation par rapport à ses pairs. Par conséquent, si ce groupe trouve un certain élan, l’action WFC pourra peut-être surperformer dans le futur.

D’un autre côté, gardez un œil sur la moyenne mobile sur 21 semaines. Sur une cassure de cette marque, le plus bas post-bénéfice est en jeu, suivi d’un retracement de 61,8%. Une cassure du plus bas de juin pourrait mettre 40 $ ou moins sur la table.

Les meilleures transactions boursières de demain n° 2 : SmileDirectClub (SDC)

Investisseurs dans SmileDirectClub (NASDAQ :SDC) ne font probablement pas un grand sourire mercredi, alors que les actions tombent à de nouveaux plus bas.

L’action franchit la barre des 7,20 $ et se situe au bas de la zone des 7 $, qui sont toutes deux des zones de support critiques.

Une cassure et une clôture en dessous de 7 $ pourraient mettre la barre des 5,67 $ en jeu, même si c’est loin. À la hausse, voyons si l’action SDC peut récupérer 7,20 $. Si c’est possible, peut-être 8 $ et plus sont en jeu, suivis de la moyenne mobile sur 21 jours.

Pour info, je ne suis pas un gros taureau dans ce nom. Les tendances sont à la baisse et le support fait défaut. Nous pourrions avoir le potentiel d’un commerce de « plongée dans les poubelles », mais le graphique affiche plus de signes avant-coureurs que de signes d’opportunité à ce stade. Gardez cela à l’esprit.

Principales transactions boursières de demain n° 3 : Morgan Stanley (MS)

Morgan Stanley (NYSE :MME) a été un excellent investissement dans les finances et il publiera ses résultats jeudi avant l’ouverture. Les actions oscillent juste en dessous des plus hauts, ce qui pourrait entraîner une cassure dans le mix.

Si l’action peut atteindre 94,27 $, elle peut atteindre 100 $. Statistiquement parlant, 100 $ peuvent agir comme un aimant. Cela aide que l’extension de 161,8% de la plage actuelle entre également en jeu près de cette marque.

A la baisse, attendez-vous à un mouvement sous le plus bas de mercredi. Cela pourrait mettre la moyenne mobile sur 50 jours en jeu comme un possible spot d’achat en baisse. En dessous des 50 jours, nous pourrions voir un test de la zone 87 $ à 88 $, suivi de la moyenne mobile de 21 semaines.

Top Trades pour demain n°4 : Tilray (TLRY)

Tilray (NASDAQ :TLRY) a tenté de dépasser la moyenne mobile de 21 jours, mais n’a pas pu clôturer au-dessus. Pire encore, il perd également la moyenne mobile à 200 jours comme support.

Cette mesure avait été un soutien assez solide pour Tilray au cours des derniers mois. S’il est récupéré, recherchez un retour rapide aux moyennes mobiles de 21 et 50 jours.

Actuellement en dessous des 200 jours, le niveau des 50 semaines et 13,50 $ est sur la table. En dessous de cela, et il est possible que nous voyions un nouveau test de la barre des 10 $. Comme SmileDirectClub, il y a une chance que celui-ci revienne à la hausse. Dans l’état actuel des choses, la prudence s’impose.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.