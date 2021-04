4 principales transactions boursières pour lundi: AMC, NFLX, PLBY, GOOGL

C’est le dernier jour de négociation d’une semaine écourtée, avec le S&P 500 atteignant 4000 pour la première fois et alors que les valeurs technologiques commencent à prendre de l’ampleur. Avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour la semaine prochaine.

Top des transactions boursières pour le lundi n ° 1: AMC Entertainment (AMC)

Divertissement AMC (NYSE:AMC) s’attaque au menton jeudi, en baisse de 8,3% sur la journée. Cela marque la deuxième perte quotidienne consécutive d’AMC.

Sur une baisse légèrement plus profonde, les taureaux doivent voir les moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours se maintenir comme support. S’ils le font, un rebond vers 10 $ et la moyenne mobile sur 10 jours est possible.

Au-dessus de la moyenne mobile de 21 jours, AMC peut peut-être pousser vers 12,50 $.

Si les moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours n’agissent pas comme support, alors 7,50 $ pourraient être remis en jeu.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2: Netflix (NFLX)

Je vais être vraiment honnête ici, la technologie commence à mieux paraître. Cela ne veut pas dire qu’il est sorti du bois, mais si nous pouvons commencer à gagner un élan à la hausse, alors ce groupe pourrait générer de sérieux gains.

Cela dit, ne cherchez pas plus loin que Netflix (NASDAQ:NFLX).

Le titre continue de maintenir sa moyenne mobile sur 10 mois. En outre, cela nous donne une semaine intérieure, car la fourchette de négociation de cette semaine se situait dans la fourchette de la semaine précédente. Enfin, il a récupéré les moyennes mobiles sur 10 et 21 semaines.

À partir de là, j’aimerais voir une rotation hebdomadaire par rapport au sommet actuel de cette semaine. Cela pourrait mettre 550 $ en jeu, suivi d’un rallye potentiel à 575 $.

De même, cependant, une rotation hebdomadaire vers le bas pourrait mettre en jeu moins de 500 $. Soyez prudent avec le scénario hebdomadaire vers le bas, car il y a beaucoup de soutien à proximité.

Top des transactions boursières pour le lundi n ° 3: PlayBoy Enterprises (PLBY)

le Groupe Plby (NASDAQ:PLBY) – plus connue sous le nom de PlayBoy Enterprises – a récemment connu un élan dans le cours de ses actions.

Sur une séquence de trois jours de victoires consécutives, le titre PLBY a franchi le sommet historique précédent à 21,38 $ et a à peine éclipsé l’extension de 261,8%.

À la baisse, je veux voir le stock PLBY maintenir le niveau de 21,38 $ comme support. Ci-dessous met en jeu la moyenne mobile sur 10 jours, puis 16,60 $.

À la hausse, cependant, un mouvement au-dessus du sommet actuel place un mouvement vers 27,50 $ en jeu.

Top des métiers du lundi n ° 4: Alphabet (GOOG, GOOGL)

S’en tenir au thème de la technologie à grande capitalisation, Alphabet (NASDAQ:GOOGL, NASDAQ:GOOG) continue de se négocier incroyablement bien.

Alphabet donne aux taureaux une belle configuration. Nous avons une rotation hebdomadaire à la hausse cette semaine, mais aussi une rotation mensuelle à la hausse par rapport au plus haut de mars après le rallye de jeudi.

S’il peut clôturer au-dessus de ce niveau – 2113,74 $ – alors il met le record de tous les temps en jeu à 2145 $. Au-dessus, cela ouvre la porte à l’extension de 161,8% à 2250 $. Gardez à l’esprit que l’action GOOGL a été l’une des positions FAANG les plus performantes au cours des derniers trimestres. Donc, si la technologie et la technologie méga-cap reviennent en faveur, il ne serait pas étrange que le stock de GOOGL mène la charge.

À la baisse, cependant, un retour en dessous de 2 100 $ pourrait mettre en jeu la moyenne mobile sur 10 semaines et le niveau de 2 000 $.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.