4 principales transactions boursières pour lundi: Bitcoin, SQ, CMI, RKT

Le marché a terminé la semaine sur une bonne note. Alors que les valeurs de croissance se tortillent dans un marché baissier, le marché dans son ensemble reste solide. Cela dit, regardons quelques-unes des principales transactions boursières pour la semaine prochaine.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1: Bitcoin (BTC-USD)

Alors que les altcoins continuent de monter en flèche, Bitcoin (CCC:BTC-USD) a eu du mal à avancer.

Bien que Bitcoin ne soit pas autant sous pression qu’en avril, il est loin de s’envoler. Cela pourrait-il changer avec une évasion?

La crypto-monnaie semble essayer de se préparer à un mouvement plus élevé, bien que le niveau de 58000 $ continue de faire office de résistance. Si Bitcoin peut effacer ce niveau, nous pourrions voir un mouvement de plus de 60000 $ de manière rapide.

Plus de 60 000 $ met la zone de 65 000 $ en jeu, puis 67 600 $. À la baisse, cependant, Bitcoin a beaucoup de moyennes mobiles notables à proximité. Cependant, s’il perd la moyenne mobile de 10 semaines – perdant ainsi toutes les autres – nous pourrions voir un nouveau test de la zone de 47 000 $ à 50 000 $.

En dessous de cela, la moyenne mobile sur 21 semaines peut être en jeu, suivie de 43 000 $.

Top des transactions boursières pour le lundi n ° 2: Square (SQ)

Carré (NYSE:SQ) ont enregistré des bénéfices solides, mais comme je l’ai dit au sommet, les valeurs de croissance restent sous pression. En conséquence, nous ne voyons pas un mouvement solide à la hausse.

En fait, Square a du mal à récupérer certaines des moyennes mobiles clés, comme les moyennes mobiles sur 10 jours, 50 jours, 10 semaines et 21 semaines.

Avec ceux-ci agissant comme une résistance, il est difficile d’être trop optimiste sur l’action à court terme, indépendamment de sa qualité ou du nombre d’investisseurs qui l’aiment.

Cependant, au-dessus de la marque clé de 244 $ et que les perspectives changent. Au-dessus de ce niveau, et 250 $ est possible, avec un test de la moyenne mobile sur 21 jours. Au-dessus de ces mesures, une résistance de 275 $ pourrait être sur la table.

À la baisse, cependant, si Square sort le plus bas de cette semaine à 216,70 $, alors 200 $ et la moyenne mobile de 200 jours sont possibles.

Top des transactions boursières du lundi n ° 3: Cummins (CMI)

Cummins (NYSE:CMI) n’est pas le titre le plus intéressant du marché. Après l’avoir entendu déclencher sur mes alertes, je ne pouvais pas l’ignorer. Et d’ailleurs, si une action nous rapporte de l’argent, peu importe ce que c’est.

Ce stock est également une bonne leçon. Nous n’avons pas seulement acheté des actions de CMI au cours des dernières semaines en pensant qu’elles se consolident bien et que nous nous préparons à plus de gains. Nous voulons une forme de rotation à la hausse. Remarquez cinq semaines consécutives de Cummins sur la moyenne mobile de 10 semaines mais sans rotation plus élevée.

Puis la semaine dernière, il a clôturé au plus bas et nous a donné une rotation hebdomadaire et mensuelle vers le bas cinq fois. Moche!

Mais nous n’y étions pas, car il n’y avait pas de rotation à la hausse.

Maintenant, acheter le retest de la moyenne mobile de 21 semaines et du niveau de cassure de 250 $ était excellent. Mais maintenant, nous assistons à une rotation hebdomadaire et mensuelle de six fois. Une clôture de plus de 266,50 $ met 275 $ à 277 $ en jeu.

Voyons si l’action CMI peut prendre de l’élan ici.

Principaux métiers du lundi n ° 4: Rocket Companies (RKT)

Dernier point mais non le moindre, regardons Compagnies de fusées (NYSE:RKT). Ce stock a été écrémé, en baisse de plus de 50% par rapport aux sommets. Au cours des deux derniers jours seulement, les actions ont baissé de plus de 20%.

Passer en dessous de 19,37 $ était un problème, car cela ouvrait la porte à la zone de 17,50 $ à 17,78 $.

Je veux voir une des deux choses ici. Premièrement, le stock de RKT teste-t-il même cette zone? Deuxièmement, si c’est le cas et qu’il tombe en dessous, le stock de RKT peut-il récupérer ces niveaux et / ou le plus bas actuel?

Si tel est le cas, un renversement pourrait être en train de se préparer et au moins donner aux longs un bas à mesurer. Après tout, il y a un énorme vide à combler à la hausse.

À la baisse, une clôture en dessous de 17,50 $ sans inversion poussera l’action RKT dans le no man’s land.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.