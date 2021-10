4 principales transactions boursières pour lundi: de nouveaux sommets historiques à venir pour Bitcoin

Les taureaux ont fait grimper le marché pendant trois jours consécutifs, avec le S&P 500 maintenant en hausse de près de 3,5 % par rapport au plus bas de vendredi. Examinons maintenant quelques-unes des principales transactions boursières à l’approche du week-end.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1: Bitcoin (BTC-USD)

Faire tourner la tête à tout le monde vendredi était Bitcoin (CCC :BTC-USD), qui a dépassé 60 000 $ pour la première fois depuis mai.

La crypto-monnaie a calé près du retracement de 78,6% jeudi, mais a finalement clôturé au-dessus de cette marque. Le décollage de vendredi l’a envoyé plus de 60 000 $ et met maintenant en vue le sommet de près de 65 000 $.

À la hausse, c’est l’objectif. Au-dessus de cela, nous pouvons commencer à parler d’extensions potentielles et d’une cassure encore plus importante. Mais pour l’instant, attendons de voir comment il réagit près de ce niveau.

À la baisse, cependant, j’aimerais voir la zone de retracement de 78,6 % agir comme support, ainsi que la moyenne mobile à 10 jours. En dessous, voyons si la zone de 50 000 $ à 51 000 $ soutient Bitcoin.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2: Marathon Digital (MARA)

Marathon numérique (NASDAQ :MARA) se négocie en sympathie avec Bitcoin, ce qui explique son fort mouvement haussier.

L’action a grimpé mensuellement au-dessus de 44,97 $, ce qui a ouvert la porte au retracement de 78,6 % près de 49 $. Les traders ne savaient pas que ce niveau entrerait en jeu si rapidement.

Si l’action MARA peut atteindre 50 $, cela ouvre la porte au sommet de 52 semaines d’avril à 57,75 $. Comme Bitcoin, nous pouvons examiner les niveaux d’extension si et quand le stock MARA y arrivera.

À la baisse, cependant, j’aimerais voir le niveau de rupture de 45 $ se maintenir comme support en cas de baisse. Sur une baisse plus importante, gardez à l’esprit à quel point la moyenne mobile à 200 jours a été forte.

Principales transactions boursières du lundi n ° 3: Ocugen (OCGN)

Ocugen (NASDAQ :OCGN) est un nom que nous surveillons de près depuis une semaine ou deux. Sa percée face à la résistance à la tendance baissière l’a mis sur la voie rapide à plus de 8 $, ce qui a ouvert le niveau suivant à 9,35 $.

L’action a pu dépasser 10 $, mais n’a pas pu atteindre le niveau suivant à 11,05 $. Maintenant en reculant, les taureaux sont à la recherche d’une opportunité.

Nous devons voir la moyenne mobile sur 10 jours et le niveau de 8 $ comme support. En dessous de ces marques, la moyenne mobile à 200 jours est en jeu, ainsi qu’un nouveau test de la résistance à la tendance baissière précédente.

Cependant, un retour de plus de 9,35 $ déverrouille les niveaux supérieurs précédents. Ce sont 10 $ et 11,05 $. Voyons donc si l’action OCGN peut maintenir sa dynamique haussière.

Top Trades du lundi n°4 : TaskUs (TASK)

TaskUs (NASDAQ :TÂCHE) a été sur une course monumentale depuis août, mais après un si grand rallye, le stock a été un peu bancal.

Les actions ont fortement chuté à partir de la fin septembre, nous donnant une configuration de « coin descendant » (indiquée par les lignes bleues sur le graphique).

L’action s’est rompue et est sortie de ce modèle, mais a calé à près de 72 $. Maintenant en reculant, les taureaux ont une opportunité en ce nom. À la hausse, voyons si l’action TASK peut atteindre 72 $, ce qui pourrait ouvrir la porte à un nouveau test des sommets proches de 85 $.

À la baisse, cependant, je ne veux pas voir l’action TASK perdre le niveau de 57,50 $ et la moyenne mobile sur 50 jours. Si tel est le cas, le plus bas d’octobre près de 53,50 $ reste vulnérable. En dessous, une correction plus profonde pourrait être en cours.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.