4 principales transactions boursières pour mardi: AMC, Bitcoin, DKNG, ICE

Les actions se sont négociées lors d’une session mitigée et agitée avec des conférenciers de la Réserve fédérale le matin et une baisse en fin de journée. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières alors que nous continuons à négocier sur un marché étendu.

Meilleures transactions boursières de demain n ° 1 : AMC Entertainment (AMC)

Fait Divertissement AMC (NYSE :AMC) y a-t-il encore un meme à presser dedans ? Si oui, les gains seront-ils le déclencheur ?

Le mouvement d’aujourd’hui est solide, l’action AMC augmentant mensuellement par rapport au sommet du mois dernier, proche de 44,50 $. Cependant, les gains sont susceptibles d’éteindre le feu ou de verser de l’essence dessus. Nous ne savons tout simplement pas lequel.

S’il enflamme AMC plus haut, surveillez 50 $ à la hausse et un test du plus haut du deuxième trimestre à 52,79 $. Au-dessus de cela, le retracement de 61,8% est en jeu, suivi d’une résistance claire dans la zone basse des 60 $.

À la baisse, cependant, les taureaux espèrent qu’une baisse est rencontrée par les acheteurs près de 40 $. AMC trouverait non seulement ses moyennes mobiles à 10 et 50 jours près de cette marque, mais aussi l’arrière de la résistance à la tendance baissière précédente (ligne bleue).

Principales transactions boursières pour demain n ° 2: Bitcoin (BTC-USD)

Bitcoin (CCC :BTC-USD) s’est incroyablement bien négocié lundi. Les actions avaient atteint une série de plus bas plus élevés tout en restant piégées en dessous de leur plus haut précédent, près de 64 900 $.

Avec la poussée de lundi au-dessus de cette marque, le plus haut historique de près de 67 000 $ est sur la table.

Les taureaux recherchent une percée au-dessus de cette marque, mettant en jeu plus de 70 000 $. Si nous obtenons la cassure, les investisseurs seront également optimistes quant à une poussée à plus long terme vers l’extension de 161,8%.

À la baisse, cependant, nous ne voulons pas voir Bitcoin perdre le sommet précédent. Si c’est le cas, voyons si les moyennes mobiles à 10 et 21 jours peuvent servir de support. Sinon, le plus bas de ce mois est sur la table juste au-dessus de 60 000 $.

Meilleures transactions d’actions pour demain n ° 3: DraftKings (DKNG)

DraftRois (NASDAQ :DKNG) ne se négociait pas très bien après les bénéfices, en rupture par rapport à son canal actuel.

Cependant, le titre a à peine atteint son plus bas du troisième trimestre et s’est inversé à la hausse vendredi. Bien que l’action se soit fortement dépréciée des sommets et n’ait pas terminé en territoire positif, ce fut un début prometteur.

Maintenant, en remontant dans son canal, nous devons voir où peut aller le stock de DKNG. À la hausse, le plus haut post-bénéfice se profile près du point médian du canal, où le titre trouve également la moyenne mobile à 10 jours en baisse.

Un mouvement au-dessus qui pourrait déclencher un rallye plus important, mettant la moyenne mobile sur 21 jours et la résistance du canal sur la table. Une cassure du canal pourrait ouvrir un passage à plus de 50 $.

À la baisse, cependant, une clôture en dessous de 42,21 $ justifie la prudence, même s’il y a une certaine divergence.

Top trades pour demain n°4 : Intercontinental Exchange (ICE)

Le dernier mais non le moindre est Échange intercontinental (NYSE :LA GLACE), un titre qui a été explosif au cours du mois dernier. Les actions ont augmenté de plus de 20% depuis le plus bas du 4 octobre jusqu’à la correction la plus récente.

Les actions sont maintenant en baisse en quatre sessions consécutives, mais trouvent un soutien juste à la moyenne mobile de 10 jours. C’est une action sur les prix très prometteuse. Si le 10 jours est support, cherchons un rebond jusqu’à 139 $.

Un passage à de nouveaux sommets supérieurs à 140 $ met l’extension de 261,8% en jeu près de 143,50 $.

À la baisse, cependant, un mouvement en dessous du plus bas de la semaine dernière à 135,69 $ et du plus bas de lundi à 135,14 $ pourrait mettre en jeu la moyenne mobile de 21 jours, ainsi que le niveau de 133 $.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur DKNG. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.