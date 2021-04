4 principales transactions boursières pour mardi: AMZN, GE, OTIS, GME

Après une solide reprise vendredi, les actions étaient un peu plus apprivoisées lundi alors que les investisseurs se préparaient pour une semaine intense de bénéfices. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières à mesure que ces rapports se profilent.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Amazon (AMZN)

Amazon (NASDAQ:AMZN) devrait publier ses revenus jeudi. Le titre a également très bien fonctionné ces derniers temps.

Le mois dernier, les actions ont donné aux taureaux une fausse pompe en se cassant en dessous de la moyenne mobile de 200 jours. Cependant, la moyenne mobile sur 50 semaines est intervenue comme support, tout comme le niveau de 2 888 $. Ce dernier est en jeu depuis près d’un an maintenant.

À tous égards, le titre a retrouvé un nouvel élan lundi sur les rumeurs d’une scission d’actions.

Alors qu’une scission d’actions aiderait probablement à sortir le stock d’Amazon de sa gamme récente, l’absence de scission pourrait le maintenir là-bas. On a de plus en plus l’impression que le fractionnement d’actions compte plus que les résultats réels, ce qui est fou.

Juste à titre de perspective, rappelez-vous que la société a eu une fausse cassure de plus de 3345 $ la dernière fois qu’elle a déclaré des bénéfices.

À partir de là, voyons si les actions peuvent franchir la résistance actuelle à 3434 $. Au-dessus, cela ouvre la porte aux sommets actuels proches de 3550 $. Au-dessus de cela, et peut-être que l’action AMZN peut évoluer vers l’extension de 161,8%, un objectif de prix à plus long terme proche de 3 975 $.

À la baisse, une cassure de 3345 $ pourrait mettre en jeu la moyenne mobile sur 21 jours, suivie de 3200 $.

Principales transactions boursières de demain n ° 2: General Electric (GE)

General Electric (NYSE:GE) communiquera ses résultats mardi avant l’ouverture. Un rallye précoce lundi a été vendu, alors que l’optimisme par rapport aux bénéfices s’est transformé en nervosité.

De là, je veux voir si les taureaux peuvent maintenir leur élan. Si tel est le cas, ils doivent faire passer GE au-dessus du plus haut de mars à 14,41 $. Cela ouvre la porte à plus de 15 $ et pourrait éventuellement mettre en jeu l’extension de 161,8% comme objectif à plus long terme.

À la baisse, cependant, j’aimerais voir les actions tenir au-dessus du sommet d’avant le coronavirus 2020 à 13,26 $. Sous la moyenne mobile de 50 jours et le support de tendance haussière (ligne bleue) pourraient mettre le niveau de 12,25 $ sur la table.

L’un ou l’autre de ces domaines – la moyenne mobile sur 50 jours et le support de tendance haussière ou le secteur de 12,25 $ – pourrait être des opportunités d’achat. Voyons comment l’action réagit aux bénéfices.

Principales transactions boursières de demain n ° 3: Otis Worldwide (OTIS)

À l’époque, Otis dans le monde (NYSE:OTIS) n’a pas semblé choisir le bon moment pour commencer à négocier seul, le faisant en avril 2020. Cependant, le titre n’a cessé de grimper depuis.

Peut-il continuer à monter dans l’ascenseur après un bond post-bénéfice?

Les actions ont finalement dépassé 68 $ fin mars et ont dérivé vers les bénéfices. L’action s’est ensuite écartée des 161,8% et des extensions de fourchette deux fois plus élevées sur les bénéfices. À partir de là, j’aimerais voir Otis tenir le niveau de 75 $. S’il peut le faire et éliminer le plus haut de lundi, il met l’extension de 261,8% en jeu à près de 80 $.

En dessous de 75 $, et le stock peut tester vers le bas vers l’extension de 161,8%. Je chercherais à acheter une baisse de la moyenne mobile sur 10 jours en tant que transaction basée sur la configuration actuelle.

Top des métiers de demain n ° 4: GameStop (GME)

GameStop (NYSE:GME) n’est pas un nom que j’inclus généralement dans cette colonne simplement parce qu’il est trop volatil. Cependant, il est souvent considéré comme la référence pour les actions Reddit.

Après deux pressions visqueuses à la hausse, le stock s’est installé dans un motif de coin composé de hauts et de bas plus bas.

Actuellement aux prises avec sa moyenne mobile sur 21 jours, gardez un œil sur celle-ci. Au cours des 21 jours, une rotation hebdomadaire supérieure pourrait être mise en jeu à près de 175 $. Au-dessus des deux marques, il est possible que l’action GME recommence à grimper.

Dans ce scénario, cela pourrait mettre en jeu la zone de 200 $ à 212 $.

À la baisse, cependant, une cassure de 150 $ pourrait mettre en place GameStop pour une rotation plus basse et mettre les plus bas de mars en jeu à près de 117 $. Gardez simplement les deux côtés de l’action à l’esprit.

Noter: Cette action n’est pas un véhicule de trading approprié pour la plupart des investisseurs et en particulier pas sur le côté court.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.