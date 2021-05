4 principales transactions boursières pour mardi: Berkshire, PFE, NVAX, AMZN

Les actions ont augmenté au cours du premier jour de bourse de mai, bien que les indices aient eu du mal à générer une forte dynamique ce jour-là. Cela dit, voyons comment le marché gère le rapport sur les résultats de cette semaine.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B)

Eh bien, nous savons enfin qui prendra la tête de Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-A, NYSE:BRK-B) après que Warren Buffett ait quitté l’entreprise, bien que l’Oracle d’Omaha reste sur place pour le moment.

Cette clarté contribue à donner un coup de pouce à l’action lundi, en hausse de près de 2% pour atteindre de nouveaux sommets historiques.

L’action Berkshire continue de progresser à la hausse et le coup de pouce de lundi l’a aidé à dépasser l’extension de 161,8%. À partir de là, je veux voir si cela peut continuer plus haut, potentiellement vers la zone de 300 $ et l’extension de la plage de deux fois.

Mais pour revenir en dessous de l’extension de 161,8%, recherchez les moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours pour servir de support.

Principales transactions boursières de demain n ° 2: Pfizer (PFE)

Pfizer (NYSE:PFE) donne aux investisseurs une rotation mensuelle à la hausse de plus de 39,67 $, tout en poussant également à travers le retracement de 61,8%. Cependant, les bénéfices, que la société rapportera mardi avant l’ouverture, compliquent le mouvement.

Sur une réaction haussière, voyons si Pfizer peut se rallier au retracement de 78,6% près de 41 $. Au-dessus de cela, cela met potentiellement le plus haut du quatrième trimestre en jeu à près de 43 $.

À la baisse, une réaction baissière pourrait saper le retracement de 61,8%, mettant la moyenne mobile à 10 jours en jeu immédiat.

Cependant, un mouvement en dessous de cette marque pourrait mettre la moyenne mobile sur 21 jours et le support de tendance haussière (ligne bleue) sur la table.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Novavax (NVAX)

Novavax (NASDAQ:NVAX) est ciré lundi, en baisse de près de 18% sur la journée. Bien que le mouvement semble dévastateur, il peut en fait être une opportunité.

Le titre a cassé en dessous d’un certain nombre de moyennes mobiles clés sur la journée. Cependant, il diminue directement dans la moyenne mobile sur 21 semaines et le support de tendance haussière (ligne bleue). Ces mesures constituent un soutien essentiel depuis un certain temps déjà.

Si cette zone se maintient – et c’est un gros «si» en ce moment – alors les moyennes mobiles sur 50 jours et 10 semaines sont la première cible à la hausse.

Si ce domaine ne tient pas, il pourrait y avoir de l’air en dessous des prix actuels. Plus précisément, cela pourrait mettre en jeu les plus bas de mars dans les 160 $. En dessous, cela pourrait mettre la barre des 150 $ et la moyenne mobile de 200 jours sur le pont, suivis du niveau de cassure de 135 $.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un moteur volatil et non de l’appétit pour le risque de tous les traders.

Principaux métiers de demain n ° 4: Amazon (AMZN)

Amazon (NASDAQ:AMZN) atteint de nouveaux sommets historiques, mais à peine. En plus de cela, nous avons vu un renversement assez indésirable s’installer.

Les actions ont effectivement échoué au sommet précédent, puis ont perdu le niveau de 3 434 $. À partir de là, je veux vraiment voir comment il gère la marque de 3345 $. C’était la résistance de gamme antérieure qu’Amazon a finalement effacée le mois dernier. L’espoir était (et est toujours) qu’Amazon puisse trouver ce niveau de résistance antérieur comme support.

Cela aide que la moyenne mobile sur 21 jours entre également en jeu près de ce niveau.

En dessous de toutes ces marques, le niveau de 3200 $ pourrait être mis en jeu, où résident actuellement les moyennes mobiles sur 200 et 50 jours.

À la hausse, je recherche un retour au-dessus de 3434 $. Cela pourrait ouvrir la porte à plus de 3 550 $.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.