4 principales transactions boursières pour mardi: Bitcoin, DKNG, AMC, BYND

Après une solide fin de semaine dernière, les actions ont ouvert plus haut lundi pour commencer la semaine. Les taureaux peuvent-ils maintenir la fête et pousser le marché vers de nouveaux sommets? Regardons quelques-unes des principales transactions boursières.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Bitcoin (BTC-USD)

Bitcoin (CCC:BTC-USD) a été incroyablement volatile ces derniers temps. Après une chute aussi massive vers 30000 dollars, la crypto-monnaie a enregistré un violent rallye de retour au-dessus de 40000 dollars.

Cependant, la zone de support antérieure que nous surveillions autour de 42 500 $ s’est transformée en résistance, prouvant que nous avons un changement de ton avec l’actif. Alors que Bitcoin a presque retesté les plus bas, nous obtenons également un rebond à partir du niveau de 30000 $.

C’est un mélange avec Bitcoin en ce moment et la volatilité supplémentaire ne facilite pas les choses.

Alors que le support inférieur se maintient, Bitcoin se construit également en dessous des moyennes mobiles sur 10 et 200 jours, ainsi que sur le support antérieur. Ce n’est pas un super look, si nous sommes honnêtes.

Le niveau à surveiller ici est de 29 800 $. C’est le plus bas du mois. Une cassure de ce niveau mettra probablement en jeu un test de la moyenne mobile sur 50 semaines. Sur une clôture en dessous de cela, il est possible que nous continuions à tester à nouveau les sommets de 2017 et le niveau de cassure près de 20000 $.

À la hausse, cependant, je veux voir Bitcoin récupérer les moyennes mobiles sur 200 et 10 jours, puis 43000 $. S’il peut faire cela, nous pourrions voir plus de 47 000 $.

Top des transactions boursières pour demain n ° 2: DraftKings (DKNG)

DraftKings (NASDAQ:DKNG) attrape une belle offre lundi, en hausse de plus de 7% sur la journée. Les actions ont récupéré le niveau de 45 $ et la moyenne mobile de 10 jours, mais font maintenant face à un test beaucoup plus difficile.

Plus précisément, les actions entrent dans un groupe de moyennes mobiles quotidiennes et hebdomadaires majeures, y compris les moyennes mobiles sur 21 jours, 200 jours, 50 semaines et 10 semaines.

Si DraftKings peut traverser cette zone, ce sera très impressionnant et mettra en jeu la zone de 56 $ à 57 $. Au-dessus et plus de 60 $, c’est possible.

À la baisse, cependant, je veux voir l’action DKNG tenir au-dessus de la moyenne mobile de 10 jours et du niveau de 45 $. Sous ces marques, le récent creux de près de 40 $ est sur la table.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: AMC Entertainment (AMC)

Divertissement AMC (NYSE:AMC) met en place un très beau graphique. Les actions se sont inscrites dans une série de creux et de sommets plus bas – se coinçant dans une fourchette de plus en plus serrée.

Après quelques jours de rejet par les moyennes mobiles sur 50 jours, les actions ont explosé au-dessus de cette mesure, ainsi que du sommet d’avril. Ce faisant, l’action a augmenté mensuellement de plus de 12,22 $ et a grimpé au retracement de 61,8%, qui a agi comme une résistance.

Voici maintenant la partie amusante.

Après son recul, l’action a trouvé un support à la moyenne mobile de 10 jours et au plus haut du mois précédent près de 12,22 $. Maintenant, en tournant à nouveau plus haut, c’est une réaction parfaite.

À la hausse, voyons si nous pouvons obtenir une autre poussée vers le retracement de 61,8%. Au-dessus, cela pourrait mettre 17 $ en jeu.

À la baisse, cependant, regardez le plus bas de la semaine dernière. Une clôture en dessous mettra en jeu les moyennes mobiles sur 21 et 50 jours, ainsi qu’un nouveau test de la résistance à la baisse antérieure.

Principaux métiers de demain n ° 4: Beyond Meat (BYND)

Comme DraftKings, Au-delà de la viande (NASDAQ:BYND) se négocie également bien ce jour-là. Tout comme DraftKings, Beyond Meat a une certaine résistance au-dessus de la tête à surveiller.

En nettoyant la moyenne mobile à 10 jours et en poussant maintenant la moyenne mobile à 21 jours, le stock se rapproche d’une zone de support antérieure proche de 120 $. Étant donné que cette zone a échoué en tant que support au début du mois, on peut s’attendre à ce qu’elle agisse comme une résistance. Il fait également face aux moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours dans ce domaine.

Au-dessus, le niveau de 135 $ est en jeu, suivi de la moyenne mobile sur 200 jours.

À la baisse, voyez que l’action BYND détient le retracement de 61,8% comme support, si elle y parvient. Cette mesure a soutenu le stock tout au long du mois de mai.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.