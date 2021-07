4 principales transactions boursières pour mardi: Bitcoin, IBM, TSCO, NVAX

in

Les ventes que nous avons vues vendredi n’ont pas beaucoup ralenti lundi, avec une faible ampleur et de nombreuses baisses. Cela dit, nous avons également vu beaucoup d’actions virer au vert, il y avait donc des côtés positifs. Avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour mardi.

Principales transactions boursières pour demain n ° 1 : Bitcoin (BTC)

Alors que les actions font parler d’elles aujourd’hui, n’oubliez pas les crypto-monnaies. Bitcoin (CCC :BTC-USD) et d’autres subissent également une pression de vente, avec des prix du Bitcoin en baisse d’environ 2,7%.

Bitcoin a fait un excellent travail en maintenant la moyenne mobile sur 50 semaines depuis quelques mois maintenant. Cependant, il a ouvert en dessous de cette mesure cette semaine et ne l’a pas encore récupéré.

C’est également dans une zone de support notable, que les taureaux doivent voir se maintenir. Une clôture en dessous du plus bas du mois dernier près de 28 800 $ et nous pouvons voir une pression de vente supplémentaire.

Du côté positif, voyons si Bitcoin peut récupérer sa moyenne mobile sur 50 semaines. Au-dessus de cela, ses moyennes mobiles sur 10 semaines et 10 mois deviennent le centre d’intérêt.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : IBM (IBM)

International Business Machines (NYSE :IBM) a déclaré des bénéfices après la clôture. L’action a cassé 143 $ et la moyenne mobile sur 10 semaines il y a quelques semaines, mais elle maintenait la moyenne mobile sur 21 semaines comme support.

Cependant, ce niveau échoue maintenant en tant que support (pour le moment) avec le gap de lundi ouvert. Il perd également le niveau de 137 $. Alors, et maintenant ?

Lors d’une baisse après les bénéfices, je veux voir la moyenne mobile sur 10 mois comme support, mais cela peut être trop serré. Dans ce cas, nous devons voir les moyennes mobiles sur 50 semaines et 21 mois tenir comme support.

Du côté positif, cependant, plus le stock d’IBM peut récupérer de niveaux, mieux c’est. De retour à plus de 143 $, et plus de 150 $ sont sur la table.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Approvisionnement en tracteurs (TSCO)

Fourniture de tracteur (NASDAQ :TSCO) a déclaré des bénéfices avant l’ouverture de lundi et a baissé en conséquence. Cependant, les acheteurs se sont approchés de la barre des 172 $ et l’offrent à nouveau plus haut.

Maintenant, les actions récupèrent la moyenne mobile sur 21 semaines. Voyons si l’action TSCO peut récupérer la moyenne mobile sur 10 semaines et combler l’écart à 184,46 $. Retour au-dessus de 185 $, et 190 $ pourraient être en jeu. Au-dessus de 190 $, et la barre évidente de 200 $ devient viable.

À la baisse, cependant, une cassure de la barre des 172 $ et le plus bas de cette semaine pourraient mettre en jeu la moyenne mobile sur 10 mois, suivie de la moyenne mobile sur 50 semaines. Restez simples les gens.

Top Trades pour demain n°4 : Novavax (NVAX)

Pour Novavax (NASDAQ :NVAX), je voulais effectuer un zoom arrière sur le graphique mensuel. Comme vous le remarquerez, l’action a connu une tendance à la hausse volatile mais rentable.

L’action détenait 150 $ et, plus récemment, la moyenne mobile sur 10 mois. À partir de là, je veux voir si l’action peut pivoter par rapport au plus haut de juin à 229,50 $.

Si cela est possible, une résistance de 240 $ entre immédiatement en jeu, suivie du retracement de 61,8 % de la fourchette actuelle à près de 250 $. Au-dessus de cela, et une poussée vers 300 $ peut être dans les cartes.

En revanche, gardez un œil sur la moyenne mobile sur 10 mois. Une clôture en dessous peut remettre 150 $ en jeu.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.