4 principales transactions boursières pour mardi: Bitcoin, PTON, HOG, CLNE

Après une certaine volatilité du week-end sur le marché de la crypto-monnaie, le marché boursier a subi un léger déversement lundi. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières, à commencer par la principale crypto-monnaie.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Bitcoin (BTC-USD)

Bitcoin (CCC:BTC-USD) a subi une certaine volatilité au cours du week-end. La crypto-monnaie a rassemblé plus de 16% en quelques jours pour atteindre de nouveaux sommets historiques proches de 65000 $, puis a reculé de 20,5% au plus bas récent à peine quatre jours plus tard.

En baisse dans cinq des six dernières séances de trading – y compris le jour où il a atteint de nouveaux sommets historiques – et Bitcoin se débat ici à court terme. Alors que Bitcoin nous donne un méchant rebond par rapport aux plus bas, il a toujours du mal.

Les actions doivent effacer la moyenne mobile de 50 jours pour regagner plus de force, mais jusqu’à présent, cette mesure de soutien préalable agit comme une résistance. En revenant à plus de 60200 $, Bitcoin peut revenir à 65000 $, puis 67600 $.

À la baisse, cependant, la moyenne mobile sur 10 semaines et le niveau de 50350 $ restent vulnérables à moins que Bitcoin ne puisse récupérer la moyenne mobile de 50 jours. En dessous des deux niveaux, la zone de 40 000 $ à 43 500 $ pourrait être mise en jeu.

Principales transactions boursières de demain n ° 2: Peloton (PTON)

Peloton (NASDAQ:PTON) continue d’avoir du mal à gagner du terrain. Cela dit, les actions continuent également de grimper, sur la base d’une mesure de soutien de tendance haussière (ligne bleue) qui se situe entre les moyennes mobiles de 200 jours et de 50 semaines.

Tout en rattrapant un peu un rebond sur les plus bas, l’action PTON semble toujours vulnérable ici – en dessous de la résistance à la baisse et de toutes ses moyennes mobiles quotidiennes.

Un mouvement au-dessus de 120 $ éliminerait la majeure partie de la chaleur baissière, tandis qu’une clôture au-dessus de 125 $ inverserait le récit selon lequel les taureaux ont un contrôle presque total.

Cependant, une cassure de 100 $ pourrait mettre 92,50 $ en jeu. En dessous de cela, et je considérerais le stock PTON comme un jeu d’enfant jusqu’à ce qu’il puisse se raffermir et trouver un soutien.

Top des échanges d’actions pour demain n ° 3: Harley-Davidson (HOG)

Harley Davidson (NYSE:PORC) est allé faire un tour lundi matin, mais les actions ont un peu manqué d’essence alors que l’action HOG est tombée de ses sommets de session.

À tous égards – et les jeux de mots ringards mis à part – le titre résiste bien à plus de 43 $ de résistance. Tant que cela reste le cas, les taureaux restent en contrôle avec le stock à de nouveaux sommets.

De retour en dessous de 43 $, je suis moins intéressé par l’action. Si tel est le cas, regardez la moyenne mobile sur 10 jours. Ci-dessous pourrait combler l’écart à partir de lundi, et en dessous, 40 $ devraient servir de support.

Plus haut de lundi de 46,44 $ pourrait mettre l’extension de 161,8% en jeu à 49,44 $.

Principaux métiers de demain n ° 4: l’énergie propre (CLNE)

Énergie propre (NASDAQ:CLNE) a augmenté de 6% sur la journée, mais est bien en deçà des sommets de la séance.

L’action a été rejetée par la moyenne mobile à 50 jours et la résistance à la baisse, mais elle devrait également clôturer en dessous des moyennes mobiles de 21 jours et 10 semaines. Ce n’est pas une performance particulièrement bonne, malgré les gains élevés de la journée.

À tous égards, cherchons un mouvement sur la résistance à la baisse. Si nous pouvons obtenir cela, alors peut-être que la moyenne mobile sur 50 jours et le plus haut de lundi sont en jeu. Cela mettra 15 $ et le retracement de 61,8% près de 16 $ sur la table.

À la baisse, cependant, un mouvement sous le plus bas de lundi met en jeu la moyenne mobile de 21 semaines et le niveau de 10,75 $. En dessous, et 10,15 $ est possible.

Ici même aux niveaux actuels, et le stock CLNE se sent un peu comme dans un no man’s land. Je veux voir plus de confirmation, soit sous la forme de prix plus élevés au-dessus de la résistance, soit de prix plus bas en soutien.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.