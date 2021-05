4 principales transactions boursières pour mardi: Dogecoin, TTD, CLSK, WKHS

le Moyenne industrielle Dow Jones atteint un nouveau record historique, tandis que les actions de croissance restent dans un marché baissier brutal. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières – à commencer par une crypto-monnaie.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Dogecoin (DOGE-USD)

Nous avons regardé Dogecoin (CCC:DOGE-USD) la semaine dernière, c’est donc une mise à jour assez rapide pour nous. Cependant, cette crypto-monnaie a été partout sur la carte, il vaut donc la peine de la revoir.

Dogecoin nous a donné le mouvement que nous recherchions, qui était un rallye jusqu’à l’extension de 161,8%. Cela a dépassé un peu cette marque, mais cela a été suivi par une vente massive au cours du week-end.

Cependant, le titre a rebondi directement à partir de la zone de support que nous surveillions. Avec plus de faiblesse lundi, cette zone de support va être mise à l’épreuve pour la deuxième fois en autant de jours.

Gardez un œil sur la zone entre 40 cents et 44 cents. Plus précisément, gardez un œil sur la moyenne mobile sur 21 jours. Un mouvement en dessous de toutes ces marques pourrait mettre en jeu la moyenne mobile sur 10 semaines.

À la hausse, un retour à travers l’extension de 161,8% met le record de tous les temps en jeu, suivi de près de 79 cents.

Top des transactions boursières pour demain n ° 2: The Trade Desk (TTD)

Le Trade Desk (NASDAQ:TTD) est une entreprise fantastique, mais comme je l’ai dit au sommet, les actions de croissance sont dans un marché baissier. Le marché ne se soucie pas de savoir si ce sera une grande entreprise demain. Il recherche toute faille qu’il peut trouver pour justifier son enterrement aujourd’hui.

C’est exactement ce que le marché a fait, faisant chuter les actions de près de 30% à un moment donné de la journée. Dans l’ensemble, l’action TTD a officiellement atteint la barre des «50% en baisse» par rapport à ses sommets.

Ceci est une question difficile. Bien que les actions puissent baisser, elles sont déjà assez loin des sommets. Plus précisément, j’ai un œil sur la moyenne mobile sur 21 mois près de 470 $, suivie d’un support du troisième trimestre près de 410 $.

À la hausse, cependant, voyons si les actions peuvent récupérer la zone de 500 $ à 510 $. Ci-dessus, le sommet post-bénéfice revient en jeu à près de 567 $. Au-dessus de cela, et le comblement des lacunes sera une discussion entre les commerçants.

Principaux métiers de l’action pour demain n ° 3: CleanSpark (CLSK)

Comme le Trade Desk, CleanSpark (NASDAQ:CLSK) n’a pas l’air bien non plus. Cependant, contrairement au stock TTD, CleanSpark ne s’effondre pas complètement. Au moins pas encore.

Les actions franchissent la barre des 17,75 $ et la moyenne mobile de 200 jours. C’est une encoche dans la colonne des ours, mais il y a un autre domaine sur lequel se concentrer.

Cette zone entre en jeu entre 15 $ et 15,50 $ et offre à la fois des opportunités et des risques. L’opportunité est si elle tient comme support, alors que le risque est que ce ne soit pas le cas. Si l’action CLSK perd 15 $, il n’y a pas beaucoup de mesures de soutien évidentes ci-dessous.

Cependant, dans cette zone comprend la moyenne mobile sur 50 semaines, le plus haut précédent de septembre (et donc le niveau de cassure de décembre) et enfin, le support de la tendance baissière.

Je veux voir un peu plus de baisse dans cette action, donnant aux investisseurs une meilleure opportunité d’achat dans ce domaine.

Principaux métiers de demain n ° 4: Workhorse (WKHS)

Bourreau de travail (NASDAQ:WKHS) atteignent de nouveaux plus bas en 2021, alors que les valeurs de croissance restent sous pression. Les investisseurs espéraient un rapport sur les résultats qui sauverait la mise avec celui-ci, car il a franchi la barre des 10 $ la semaine dernière.

Ce niveau, ainsi que la moyenne mobile sur 10 jours, sont désormais essentiels pour que les taureaux récupèrent. Ci-dessous pourrait garder la zone de 6 $ à 6,50 $ en jeu.

Au-dessus de 10 $ et peut-être que les traders peuvent appeler un fond de l’action WKHS – ou au moins donner aux investisseurs quelque chose contre lequel mesurer à la baisse. Il a également besoin de stocks de véhicules électriques (VE) pour retrouver leur rythme.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur TTD.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.