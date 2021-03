4 principales transactions boursières pour mardi: Ethereum, MS, ROKU, DKNG

Après une fin folle de l’action de vendredi, lundi était un peu plus calme alors que les investisseurs tentaient de régler le problème d’Archegos Capital. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières, à commencer par une crypto-monnaie.

Principales transactions boursières de demain n ° 1: Ethereum (ETH-USD)

Ethereum (CCC:ETH-USD) les prix ont éclaté lundi, en hausse de plus de 8%. La crypto n’est pas encore nécessairement sortie du bois, car elle n’a pas atteint un sommet plus élevé, mais elle a l’air beaucoup mieux.

Ethereum a traversé les moyennes mobiles de 10 jours, 21 jours et 50 jours avec le rallye de lundi. De là, je veux le voir sortir le plus haut de mars près de 1943 $. Si nous obtenons quelques jours de plus en dessous de cette marque, les taureaux auront le potentiel pour une rotation mensuelle interne et ascendante.

Il sera difficile de ne pas être long dans ce scénario – du moins pour les crypto-taureaux.

Gardez un œil sur cette marque de résistance à la baisse (ligne bleue). Cela pourrait garder un couvercle sur la crypto et si elle commence à perdre de son élan, cela pourrait remettre la moyenne mobile sur 10 semaines en jeu.

Principales transactions boursières de demain n ° 2: Morgan Stanley (MS)

Morgan Stanley (NYSE:MME) était l’une des entreprises qui a été vendue lundi matin en raison de cette nouvelle d’Archegos Capital.

Cependant, jusqu’à présent, le titre maintient ses moyennes mobiles sur 50 jours et 10 semaines. Il tient également ce niveau de 76 $, qui était une résistance en janvier et un support à la fin février.

Pour les taureaux, le plus bas de lundi devient désormais la clé. Ci-dessus et un rebond est toujours en jeu, potentiellement jusqu’au niveau de remplissage de l’écart près de 80 $ et la moyenne mobile de 21 jours. Au-dessus de ce dernier et plus de 85 $ est en jeu.

À la baisse, cependant, une clôture sous le plus bas de lundi ouvre le titre à une baisse possible jusqu’à ses moyennes mobiles sur 21 semaines et 100 jours.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Roku (ROKU)

La pression de vente commence enfin à frapper Roku (NASDAQ:ROKU). Aux plus bas de vendredi et de lundi, le titre était en baisse d’environ 40% par rapport aux sommets – ce qui, pour moi, représente généralement une opportunité d’achat à plus long terme.

Malheureusement, dans ce cas, il n’y a pas de soutien immédiat à proximité, même si cela n’a pas beaucoup d’importance pour les investisseurs fondamentaux. Cependant, il est clair que Roku a du mal à retrouver le niveau de 316 $, bien qu’il se maintienne au plus bas de vendredi pour l’instant.

Si le titre sortait de ces creux, une couleur vers le bas dans la zone de 260 $ à 265 $ pourrait être en jeu. Là, le stock trouve sa moyenne mobile sur 200 jours et le niveau de remplissage des écarts à partir de novembre.

Si l’action Roku augmente avant cela, recherchez-la pour récupérer la moyenne mobile sur 10 jours. Tant qu’il ne le fera pas, les taureaux ne pourront pas reprendre la tendance.

Principaux métiers de demain n ° 4: DraftKings (DKNG)

DraftKings (NASDAQ:DKNG) a été un chef de file parmi les valeurs de croissance. Cependant, il ne peut échapper à une partie de la pression à la vente.

Alors que l’action a eu un bon rebond par rapport aux moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours vendredi, les taureaux n’ont pas eu la même chance lundi que l’action a traversé ces deux mesures.

Maintenant en baisse, voyons si le niveau de 56 $ sert de support, ainsi que la moyenne mobile sur 100 jours. En dessous, cela met 53 $ en jeu, puis la moyenne mobile sur 200 jours.

À la hausse, cependant, les actions doivent récupérer les 50 jours, puis 64 $. Au-dessus, cela ouvre la porte au plus haut actuel, puis finalement une poussée vers l’extension de 161,8%.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur ROKU et DKNG.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.