4 principales transactions boursières pour mardi: NIO, FB, EW, TXN

Lundi a été une journée calme pour les indices, mais une journée chargée sur les marchés. Eh bien, et le Nasdaq atteint de nouveaux sommets historiques. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières au début de la semaine.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1 : Nio (NIO)

Nio (NYSE :NIO) a explosé plus haut ce jour-là, bondissant de 10 % à un moment donné.

Le mouvement a envoyé le stock vers le niveau de 50 $, exactement comme ce que nous recherchions. Il s’agissait d’un niveau de support/résistance antérieur.

S’il peut continuer à augmenter, gardez à l’esprit que le retracement de 61,8% entre en jeu près de 53 $. Au-dessus de cela, et peut-être que Nio pourra se frayer un chemin jusqu’à 60 $.

À la baisse maintenant, je veux voir les moyennes mobiles à 10 et 21 jours tenir comme support. La force renouvelée de Nio et d’autres actions de premier plan dans les véhicules électriques (VE) pourrait aider à stimuler une offre sur d’autres actions technologiques à forte croissance.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Facebook (FB)

Facebook (NASDAQ :FB) a grimpé à la hausse ce jour-là, atteignant de nouveaux sommets historiques. Le mouvement a également lancé le stock sur l’extension de 161,8%.

Alors, et maintenant ? Facebook nous a donné plusieurs entrées commerciales attrayantes au cours des dernières semaines. Même aujourd’hui, il y avait une opportunité car l’action a augmenté à la fois quotidiennement et hebdomadairement par rapport au plus haut de la veille et au plus haut de la semaine précédente, respectivement.

Maintenant au nord de 350 $, il est beaucoup plus difficile d’être haussier lorsqu’il s’agit d’entrer dans une nouvelle position. S’il continue à augmenter, voyons si Facebook peut atteindre l’extension de portée deux fois proche de 365 $.

A la baisse, je suis un acheteur de pullbacks jusqu’à ce que les moyennes mobiles à court terme n’agissent plus comme support.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Edward Lifesciences (EW)

En plusieurs années de travail sur Top Stock Trades, je ne sais pas si j’ai déjà posté Edward Sciences de la vie (NYSE :GE) dans cette colonne. Eh bien, aujourd’hui est le jour.

Les actions ont dépassé les 100 $ et ont maintenu ce niveau sans aucune hésitation, puis ont atteint de nouveaux sommets et l’extension de 161,8%. Maintenant, nous obtenons un joli recul contrôlé vers la moyenne mobile sur 10 jours.

J’aime acheter des trempettes comme celle-ci et chercher une poussée plus élevée. Dans ce cas, je recherche 105 $ pour prendre des bénéfices, puis je relève mon stop jusqu’au seuil de rentabilité. En dessous du plus bas de lundi, la transaction pourrait être interrompue et pourrait mettre en jeu le niveau de 100 $ et la moyenne mobile de 21 jours.

Nous devons toujours être préparés. Cela vaut quand notre plan fonctionne et quand il échoue. Dans le trading, c’est un jeu de probabilités, pas de certitudes. Quand nous avons tort, nous devons l’admettre et passer à autre chose.

Les meilleures transactions pour demain n ° 4: Texas Instruments (TXN)

Texas Instruments (NASDAQ :TXN) est un nom que j’ai trouvé à la fin de la semaine dernière, mais je voulais voir comment il clôturait la semaine. Ci-dessus se trouve un graphique hebdomadaire similaire à celui que j’ai publié ce matin avant l’ouverture.

En fin de matinée, cette action nous a donné le mouvement que nous recherchions en déclenchant une rotation hebdomadaire à la hausse au-dessus de 190,25 $. Cela survient après une semaine intérieure, un rebond sur la moyenne mobile de 21 semaines et une récupération de la moyenne mobile de 10 jours.

À partir de là, voyons si TXN peut atteindre les 95 $ à 97 $. Ci-dessus met plus de 100 $ en jeu.

Ces configurations hebdomadaires peuvent parfois être un peu capricieuses, alors veillons à ce que cela ne s’inverse pas plus bas sur nous.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.