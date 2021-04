4 principales transactions boursières pour mardi: NNOX, ETSY, MARA, CGC

le S&P 500 exploser vers de nouveaux sommets sans précédent alors que les valeurs technologiques reprennent leur rythme. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières au début de la semaine.

Principales transactions boursières de demain N ° 1: Imagerie Nano-X (NNOX)

Nous avons été optimistes Imagerie Nano-X (NASDAQ:NNOX) depuis un petit moment maintenant, même si cela a été assez volatile. Le mouvement de lundi n’est pas moins volatil, il se trouve juste à la hausse.

Les actions ont ouvert au nord de 60 $, mais ont eu du mal à maintenir ces gains. En fin de compte, l’action a reculé sous les 50 $, mais a retrouvé son équilibre proche de la moyenne mobile sur 10 semaines.

Idéalement, les taureaux verront ce nom pousser au nord du plus haut de mars à 52,60 $, puis effacer la moyenne mobile de 50 jours. S’il peut faire cela, 60 $ à 64 $ sont de retour en jeu, suivis de ces sommets pré-commercialisation au nord de 70 $.

À la baisse, cependant, une perte de la moyenne mobile sur 10 semaines met les moyennes mobiles sur 10 jours et 21 jours en jeu – suivies d’un comblement de l’écart vers 43,70 $.

Top des transactions boursières pour demain n ° 2: Etsy (ETSY)

Etsy (NASDAQ:ETSY) sont touchés lundi, mais cette action a plutôt bien résisté au cours de la liquidation des actions de croissance.

S’enfonçant dans la moyenne mobile de 21 semaines, l’action Etsy se trouve à un point intéressant. Les techniques peignent une feuille de route très claire.

D’une part, nous assistons à une baisse dans un domaine clé, avec un support entrant en jeu autour de 190 $, ainsi que les moyennes mobiles sur 21 semaines et 100 jours. Une clôture quotidienne en dessous de cette zone pourrait entraîner plus de baisse, mettant potentiellement le plus bas de mars en jeu juste en dessous de 180 $.

D’un autre côté, cependant, nous, les taureaux, devons voir les actions effacer les moyennes mobiles à 50 et 21 jours à la hausse. Cela mettra en jeu une résistance à la baisse (ligne bleue), suivie de la zone de 225 $ à 230 $.

Au-dessus de cette zone, 250 $ sont remis en jeu.

Principales transactions boursières de demain n ° 3: Mara Digital Holdings (MARA)

Mara Digital Holdings (NASDAQ:MARA) attrape un bon coup de pouce vers de nouveaux sommets alors que les crypto-monnaies augmentent également.

Mercredi, Mara a fait une pause près de ses sommets précédents et du niveau de 50 $. Jeudi – le dernier jour de bourse de la semaine dernière – il a tenté de clôturer au-dessus de ces marques, mais encore une fois, il n’a pas pu.

Mais ce sera le cas lundi. Les actions ont poussé à la hausse ce jour-là, alors que les investisseurs recherchent un éventuel rallye vers l’extension de 161,8% en hausse de près de 65 $. Pour y arriver, ils devront probablement voir l’espace cryptographique rester solide.

À la baisse, cependant, j’aimerais voir la zone de 49 $ à 50 $ devenir un support. Voir la résistance se transformer en support est une évolution très haussière.

Principaux métiers de demain n ° 4: Canopy Growth (CGC)

Croissance de la canopée (NASDAQ:CGC) est un grand moment fort du trading non biaisé. Regardez à quel point le graphique hebdomadaire s’est resserré pour cette action ces derniers temps.

La semaine dernière, les actions de CGC ont offert aux investisseurs une semaine intérieure doji, la fourchette de la semaine dernière étant complètement contenue dans la fourchette de la semaine précédente.

De plus, il est coincé entre les moyennes mobiles sur 10 et 21 semaines.

Si les actions de CGC nous donnent une rotation hebdomadaire à la baisse sous 30,70 $ et la moyenne mobile sur 21 semaines, les baissiers seront enclins à vendre. Si cela nous donne une rotation hebdomadaire supérieure à 33,39 $ et la moyenne mobile sur 10 semaines, les taureaux chercheront à bloquer le stock vers 35 $ et potentiellement jusqu’au plus haut de mars autour de 37 $.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.