4 principales transactions boursières pour mardi: NVDA, INTC, UBER, DKNG

le S&P 500 continue de grimper plus haut, atteignant un nouveau record absolu en mouvement. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières alors que nous commençons la nouvelle semaine de négociation.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Nvidia (NVDA)

Nvidia (NASDAQ:NVDA) se consolide depuis huit mois maintenant. Est-il enfin temps de se rallier? C’est peut-être le cas, car la société continue de faire la une des journaux avec des nouvelles positives de sa conférence GTC.

Les actions traversent une résistance de 590 $ et se rapprochent rapidement des sommets proches de 615 $. À partir de là, je veux voir une cassure sur cette zone, mettant l’extension de 161,8% de la fourchette de septembre en jeu jusqu’à près de 660 $. Au-dessus, cela pourrait techniquement ouvrir la porte à plus de 700 $.

Parce que le stock est en forte hausse lundi et au cours des quatre derniers jours – ainsi que dans sept des huit dernières sessions – nous devons également être conscients de la baisse. Dans ce cas, Nvidia doit détenir 590 $ pour maintenir la confiance des taureaux à un niveau élevé.

Et pouvons-nous juste prendre une minute pour apprécier à quel point cette moyenne mobile sur 50 semaines a bien servi de support? N’oubliez pas d’utiliser des délais différents lors de l’évaluation d’un stock (quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc.).

Principales transactions boursières de demain n ° 2: Intel (INTC)

Ironiquement, les commentaires positifs de la conférence GTC de Nvidia qui donnent un coup de pouce au stock sont également les mêmes commentaires qui font mal. Intel (NASDAQ:INTC).

Intel venait de franchir de nouveaux sommets de 52 semaines, mais est en baisse de plus de 4% sur la journée. Le stock est maintenant au plus bas de la semaine dernière.

S’il perd cette marque – à 64,70 $ – recherchez un test possible des moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours. La semaine de 10 a été un solide soutien au cours des derniers mois, car INTC a progressé.

Je m’attendrais à ce que cette zone donne un rebond à l’action, à condition qu’elle tombe aussi loin. Si cela échoue, 60 $ et la moyenne mobile sur 21 semaines peuvent être en jeu.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Uber (UBER)

Quelques bonnes données de réservation de Uber (NYSE:UBER) a le stock qui cherche à se casser – bien que les taureaux semblent hésiter à l’enchérir plus haut.

Le titre traverse une résistance à la baisse (ligne bleue), mais se débat avec une résistance autour de 60 $. Cette zone a tourmenté le stock toute l’année. Si Uber peut le faire, recherchez un test du sommet de 52 semaines à 64,05 $. Au-dessus, cela ouvre la porte à 70 $ et à l’extension de gamme à deux reprises.

À la baisse, cependant, un retour sous le plus bas de lundi place un comble dans le jeu vers 58 $.

Et si Uber ferme en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours, il pourrait retester le support de la tendance haussière.

Principaux métiers de demain n ° 4: DraftKings (DKNG)

Que se passe-t-il avec DraftKings (NASDAQ:DKNG) à présent? Le titre était un leader de la force relative au milieu du recul des actions de croissance, mais maintenant il est également en difficulté.

Les actions se replient dans la zone clé de 56,75 $, ainsi que les moyennes mobiles sur 100 jours et 21 semaines. Bien que cette zone ait connu quelques moments de «pli mais n’a pas cassé» (illustrée par des flèches violettes), elle a finalement tenu lieu de support.

Avoir les moyennes mobiles supplémentaires ne fait qu’aider les taureaux à faire valoir leurs arguments. En cas de rupture, la zone de 53 $ à 55 $ pourrait entrer en jeu rapidement (même juste pour une action intrajournalière), mais actuellement, la configuration a une configuration risque / récompense favorable pour les acheteurs.

La seule mise en garde que j’aurais est le look tête-et-épaules. Je ne suis pas un grand trader de patrons tête-épaules, et je ne me soucie pas vraiment de la configuration parce que je ne la trouve pas aussi précise (ou peut-être que je ne suis tout simplement pas douée pour cela).

Dans tous les cas, les actions sont ici au niveau du «décolleté», la tête et les épaules surlignées en bleu. Gardez un œil dessus.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur NVDA et DKNG.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.