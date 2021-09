4 principales transactions boursières pour mardi: QQQ, Ethereum, NIO, LEN

in

La correction boursière a-t-elle encore du mérite ? Les S&P 500 se négociait terriblement, en baisse au cours de huit sessions sur 10, mais a enregistré une baisse de seulement 2,3% du pic au creux. Avec la baisse de 1,7% de lundi, nous avons finalement vu l’indice baisser de 4%. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières.

Principales transactions boursières de demain n° 1 : FNB Invesco QQQ (QQQ)

Tout le monde aime se concentrer sur la technologie, alors examinons l’un des moyens les plus populaires de se faire connaître du groupe, via le FNB Invesco QQQ (NASDAQ :QQQ).

Le S&P 500 a régulièrement trouvé un support à la moyenne mobile de 50 jours, bien que cette mesure ait faibli lundi. Pour le QQQ, il s’est beaucoup moins appuyé sur le 50 jours, ne serait-ce que parce qu’il n’a pas pris le temps de le tester très souvent au cours des derniers mois.

Le fonds négocié en bourse (ETF) est en feu depuis fin mai et début juin. En revanche, voyons comment il gère le niveau de 360 ​​$. L’ampleur était épouvantable lundi, il se peut donc que les investisseurs recherchent un creux à court terme.

Cela dit, si nous ne voyons pas les choses s’inverser bientôt, la moyenne mobile sur 21 semaines pourrait être en jeu. En dessous, cela pourrait éventuellement mettre en jeu la zone de 340 $ à 345 $, ainsi que la mesure hebdomadaire VWAP et la moyenne mobile sur 200 jours.

À la hausse, cependant, voyons si le QQQ peut récupérer 370 $ et la moyenne mobile sur 50 jours.

Principales transactions boursières pour demain n ° 2: Ethereum (ETH-USD)

Les actions ont été touchées et les crypto-monnaies ont été martelées. Ethereum (CCC :ETH-USD) n’a pas évité la douleur, chutant de plus de 7 % dans la journée et atteignant un creux d’un mois.

Avec la baisse de lundi, Ethereum trouve un support proche de la zone de 2 950 $ à 3 000 $, qui a été un support au cours des deux derniers mois.

S’il casse, recherchez une baisse de la moyenne mobile sur 21 semaines, puis sur 200 jours. Les taureaux ne veulent pas voir un mouvement en dessous de 2 500 $, ce qui pourrait entraîner une pression de vente accrue.

Si 3 000 $ finissent par tenir comme support, voyons si Ethereum peut remonter à la moyenne mobile de 50 jours, puis de 21 jours. À bien des égards, Ethereum ressemble (bien qu’il soit beaucoup plus volatil) au QQQ.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 3 : Nio (NIO)

de Nio (NYSE :NIO) les graphiques ne lui rendaient pas service avant la séance de lundi, puis le titre a été enterré plus bas pendant la séance.

La mesure hebdomadaire VWAP échoue en tant que support, tout comme le plus bas d’août. Cela donne au titre une rotation hebdomadaire à la baisse, alors qu’une correction “ABCDE” s’installe.

À partir de là, nous devons voir où le soutien entre en jeu. Nio trouvera-t-il sa place autour de 35 $ et récupérera 36,24 $ ? Ou verrons-nous plus de pression de vente vers 32 $ ?

Dans les deux cas, ce sont les domaines à surveiller pour le moment.

Les meilleurs métiers de demain n°4 : Lennar (LEN)

Lennar (NYSE :LEN) a déclaré des bénéfices après la clôture, mais le titre est déjà en correction depuis quelques semaines. Les actions ont chuté au cours de 10 des 12 dernières séances.

Le niveau de 110 $ s’est avéré être une résistance importante ces derniers temps. Si le titre peut récupérer le support de la tendance haussière (ligne violette) et certaines de ses moyennes mobiles clés, les haussiers se concentreront inévitablement sur ce domaine.

À la baisse, l’action Lennar continue de trouver un support à près de 97 $. Cependant, si le titre souffre d’une réaction baissière après les bénéfices, voyons si les moyennes mobiles à 50 semaines et à 200 jours peuvent servir de support.

En dessous de ces marques, la zone de 85 $ à 87 $ pourrait être mise en jeu.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.