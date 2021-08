4 principales transactions boursières pour mardi: WKHS, DKNG, TSN, Berkshire Hathaway

in

Eh bien, vous pouvez dire que c’est l’heure de négociation d’été, avec les sessions de négociation extrêmement lentes et à faible volume ici. Comme si la session peu impressionnante de vendredi ne suffisait pas (un jour de rapport de travail, rien de moins), alors la session de lundi était là pour nous rappeler les jours de canicule de l’été. Avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour mardi.

Meilleures transactions boursières pour demain n° 1 : Workhorse (WKHS)

Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) est en légère hausse sur la journée, mais c’est mieux que lorsqu’il était en baisse de plus de 6,5% à ses plus bas de la session – et c’est après une baisse de 4,5% vendredi.

À tous égards, gardons un œil attentif sur la zone de 10,60 $. Cette zone était un support le mois dernier qui a cédé la place et s’est transformée en résistance ce mois-ci. Si l’action WKHS peut la récupérer ainsi que la moyenne mobile de 10 jours, cela peut peut-être augmenter la force nécessaire pour récupérer la moyenne mobile de 21 jours.

Cela pourrait ouvrir la zone de 12 $ à 12,50 $, suivie de la moyenne mobile sur 50 jours.

Cependant, en dessous de ses faibles revenus après les bénéfices, Workhorse pourrait se diriger vers des niveaux inférieurs à 8 $.

Meilleures transactions d’actions pour demain n ° 2: DraftKings (DKNG)

DraftRois (NASDAQ :DKNG) a été tendance ces derniers jours. Vendredi avant l’ouverture, il a annoncé ses résultats.

L’action a bondi plus haut grâce aux résultats meilleurs que prévu, mais s’est rapidement heurtée à un obstacle. Plus précisément, les actions sont aux prises avec les moyennes mobiles de 21 semaines et 200 jours, ainsi que le sommet de juillet à 53,39 $.

Comme si les bénéfices ne suffisaient pas, la société a de nouveau fait les manchettes lundi à l’annonce de son acquisition en totalité d’actions de d’or Jeu en ligne pépite (NASDAQ :GNOG).

Nous avons maintenant un jour intérieur (avec la fourchette de lundi entièrement contenue dans la fourchette de vendredi), car les actions de DraftKings font une autre charge à la résistance récente. Si nous pouvons obtenir une rotation intérieure et supérieure, recherchez une poussée au-dessus du sommet de vendredi à 53,79 $.

Cela placerait l’action DKNG au-dessus du plus haut post-bénéfice ainsi que de toutes les marques de résistance décrites ci-dessus. Cela débloquerait 56 $, suivi de la zone de 60 $ à 61 $.

Si nous obtenons une rotation de l’intérieur vers le bas, cependant, recherchez les moyennes mobiles à 10 jours et à 50 jours comme support.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Tyson Foods (TSN)

Aliments Tyson (NYSE :TSN) a également publié des bénéfices lundi avant l’ouverture, ce qui a contribué à propulser le titre à la hausse de près de 9%.

Les actions se sont écartées de la moyenne mobile à 50 jours, mais ont maintenu cette mesure en baisse avant de monter en puissance ce jour-là. Dans le processus, Tyson Foods récupère également sa moyenne mobile sur 21 semaines, car elle repose désormais au-dessus de toutes ses principales moyennes mobiles quotidiennes et hebdomadaires.

J’aimerais que cette observation reste vraie à l’avenir également, laissant les taureaux en contrôle.

Cependant, les actions sont aux prises avec le retracement de 61,8%. Nous devrons voir le stock franchir cette marque afin de revenir à la zone de 80 $ à 82 $. Au-dessus de cela, et peut-être que l’extension de 161,8% est sur la table près de 89 $.

Cependant, en dessous de 75 $, et le creux post-bénéfice reste vulnérable. En dessous des 50 jours, l’action TSN pourrait continuer à combler son écart de bénéfices.

Meilleures transactions pour demain n ° 4: Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B)

Malgré sa taille imposante, Berkshire Hathaway (NYSE :BRK.A, NYSE :BRK.B) n’apparaît presque jamais dans les discussions commerciales.

Le niveau de 281 $ a agi comme une forte résistance pendant des semaines, tandis que l’action BRK.B était également aux prises avec la moyenne mobile de 50 jours. Maintenant en train d’exploser à la hausse, les investisseurs devraient avoir un œil sur la zone de 292,50 $.

Au-dessus, cela met 300 $ en jeu.

À la baisse, cependant, recherchez les moyennes mobiles à 10 et 50 jours pour agir comme support, ainsi que le niveau de 281 $. Une pause de 277 $ pourrait mettre 270 $ en jeu.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur DKNG. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.