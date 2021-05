4 principales transactions boursières pour mercredi: VZ, CCIV, DKS, AZO

Après quelques jours solides pour le marché, le S&P 500 s’est reposé mardi. L’index a passé la majeure partie de la journée à flotter à plat pendant la session. Regardons quelques-unes des principales transactions boursières pour mercredi.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Verizon (VZ)

Verizon (NYSE:VZ) travaille sur sa troisième baisse hebdomadaire consécutive, même si les taureaux ont encore quelques jours pour changer les choses. Quoi qu’il en soit, le titre est passé sous la moyenne mobile de 50 semaines la semaine dernière et brise la moyenne mobile de 21 semaines cette semaine.

Ce n’est pas un super look, même si cela ne signifie pas nécessairement une catastrophe non plus.

Verizon n’est pas vraiment connu comme un grand favori du trading. Les investisseurs l’adorent pour le dividende, mais il manque généralement le type d’action des prix que les traders aiment. Cependant, il reste limité entre les 50 $ et les 60 $.

J’aime les métiers de range car la cassure de range est plutôt nette. Pour l’instant, je suis un acheteur dans la zone de 53 $ à 55 $. Si nous obtenons un plongeon dans ce domaine qui constitue un support, les investisseurs peuvent cibler la moyenne mobile sur 50 semaines comme premier objectif de prix. Les traders plus conservateurs peuvent envisager d’utiliser la moyenne mobile sur 21 semaines.

Au-dessus des deux mesures, on pourrait mettre en jeu plus de 60 $.

Principales transactions boursières de demain n ° 2: Churchill Capital (CCIV)

Ça a été une course cahoteuse pour Churchill Capital (NYSE:CCIV) et ses pairs au cours des derniers mois. Après un rallye explosif plus tôt dans l’année, ces stocks ont été martelés.

Après une belle reprise, les actions reprennent les moyennes mobiles sur 10 et 21 jours. Cependant, l’action se négocie toujours en dessous de 20,50 $. Cet ancien niveau de support a agi comme une résistance et il sera essentiel de voir si cela change.

Ci-dessus met en jeu la moyenne mobile sur 50 jours, mais l’effacement de cette mesure pourrait déclencher un mouvement important vers la région de 24 $ à 25 $.

À la baisse, cependant, la perte des moyennes mobiles sur 10 et 21 jours remet le plus bas récent à 17,25 $ sur la table.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Dick’s Sporting Goods (DKS)

Articles de sport de Dick (NYSE:DKS) rendra compte de ses revenus mercredi avant l’ouverture. Nous avons un peu un sac mélangé avec celui-ci.

D’une part, le récent recul pourrait mettre le titre en place pour un pop post-bénéfice. D’un autre côté, il faut faire attention à ne pas détériorer les techniques.

À la hausse, je veux voir les actions dégager 86 $. Cela remet l’action DKS au-dessus de l’extension de la fourchette de deux fois, ainsi que des moyennes mobiles sur 10 et 21 jours et de la résistance à la baisse. Tu vois ce que je veux dire? Cela représente beaucoup de frais généraux et nous devons faire attention à ce que Dick ne se décompose pas trop à partir d’ici. Au-dessus de 86 $, la zone de 90 $ à 92 $ est sur la table, suivie de 100 $.

Si nous obtenons une réaction baissière, voyez comment les 82 $ à 83 $ font office de support. C’est un support récent et c’est là que la moyenne mobile sur 50 jours entre en jeu. Ci-dessous pourrait mettre en jeu la moyenne mobile sur 21 semaines.

Top des métiers de demain n ° 4: AutoZone (AZO)

AutoZone (NYSE:AZO) n’est pas complètement en panne, mais il montre des signes de fissuration.

L’action travaille sur sa cinquième baisse au cours des six dernières séances de négociation. Cependant, la chute de mardi survient après que la société a annoncé ses bénéfices. Il place également le titre en dessous de ses moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours.

J’adorerais voir le stock récupérer le niveau de 1450 $ (et donc, ces deux moyennes mobiles clés). Cela remettrait en jeu certaines de ses moyennes mobiles à court terme, suivies du niveau de remplissage des écarts près de 1510 $.

À la baisse, cependant, voyons si l’action AZO trouve un support dans la zone de 1400 $. Ci-dessous pourrait mettre en jeu la moyenne mobile sur 21 semaines.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.