4 principales transactions boursières pour vendredi: Ethereum, AMZN, KBH, TTD

Le marché a de nouveau fait une légère poussée à la hausse jeudi, avec le S&P 500 et Nasdaq atteindre de nouveaux sommets historiques. le Dow Jones a également reçu un bon coup de pouce avec l’annonce d’un nouvel accord sur les infrastructures. Alors que nous nous dirigeons vers le dernier jour de bourse de la semaine, examinons quelques-unes des principales transactions boursières.

Principales transactions boursières pour demain n ° 1: Ethereum (ETH-USD)

Eh bien, j’aurais dû dire le dernier jour de bourse de la semaine pour les marchés boursiers, car les marchés de la cryptographie se négocient 24h/24 et 7j/7. En mai, Ethereum (CCC :ETH-USD) a atteint 1 737 $ et est remonté à 2 900 $ de résistance.

Cependant, il a continué à lutter, passant récemment sous le plus bas du mois dernier. La baisse a cependant été de courte durée, car nous avons assisté à une reprise rapide d’Ethereum alors qu’il récupérait la moyenne mobile de 200 jours et la zone clé de 1 975 $ à 2 000 $.

À partir de là, voyons si Ethereum peut récupérer la moyenne mobile de 10 jours, ouvrant la porte au niveau de 21 jours et de 2 500 $. Surtout, cela remet 2 900 $ et la moyenne mobile sur 50 jours en jeu.

À la baisse, une autre baisse importante pourrait éliminer le plus bas de juin. Dans ce cas, cela pourrait mettre en jeu la moyenne mobile sur 50 semaines et la zone de 1 250 $ à 1 500 $. Cela inclut un nouveau test du précédent record de près de 1 425 $. Cela semble être une baisse à acheter si nous l’obtenons.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : Amazon (AMZN)

Amazon (NASDAQ :AMZN) s’est très bien négocié, car il tente de sortir d’une consolidation sur plusieurs trimestres.

Les actions se sont coupées autour du plus haut de mai au cours de la semaine dernière, mais ont finalement reculé jeudi. La baisse a envoyé l’action AMZN directement à la moyenne mobile de 10 jours, offrant aux traders attentifs une baisse solide à acheter.

À partir de là, la mise en page est assez simple. Si la moyenne mobile sur 10 jours sert de support, attendez-vous à un rebond vers le sommet de mai à 3 487 $. Au-dessus de cela, 3 500 $ sont en jeu, suivis du plus haut de cette semaine près de 3 525 $.

À la baisse, une cassure de la moyenne mobile sur 10 jours pourrait mettre en jeu 3 400 $ et le support de la fourchette précédente à 3 345 $. Si Amazon déclinait jusque-là, cela mettrait également la moyenne mobile sur 21 jours sur la table.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : KB Home (KBH)

Accueil Ko (NYSE :KBH) a chuté d’environ 7% sur la journée et a passé la majeure partie de la session près de ses plus bas.

Cette décision intervient après les bénéfices, mais elle aurait peut-être offert aux investisseurs une excellente opportunité d’achat. Plus précisément, examinez la nature « 1-2-3 » (ou la nature « ABC ») du déclin. La baisse envoie KB Home directement à ses moyennes mobiles de 200 jours et de 50 jours.

De plus, si nous utilisons une mesure d’extension à la baisse, l’extension de 161,8% entre en jeu juste en dessous de la moyenne mobile de 50 semaines. Bien que nous ne soyons pas tout à fait arrivés jeudi, c’est assez proche. Enfin, notez la divergence sur la mesure Williams %R au bas du graphique.

Tous ces éléments combinés ne garantissent pas que KBH rebondira. Cependant, nous avons plusieurs raisons pour lesquelles un rebond semble probable. C’est une excellente façon de faire du commerce.

Enfin, nous savons que si les actions perdent 40 $ et la moyenne mobile sur 50 semaines et ne peuvent pas la récupérer, la transaction est probablement trop tôt. Par conséquent, nous avons une solide configuration risque-rendement. Si l’action rebondit, recherchez d’abord un remplissage des lacunes et un test de la moyenne mobile sur 10 jours. Ensuite, nous pouvons partir de là.

Top trades pour demain n°4 : Le Trade Desk (TTD)

Le comptoir commercial (NASDAQ :TTD) s’est très bien négocié ces derniers temps, mais il a vraiment explosé à la hausse aujourd’hui.

Après avoir franchi la moyenne mobile de 50 jours, les actions ont grimpé en flèche à travers les moyennes mobiles de 21 semaines et 200 jours jeudi. Il est venu après quelques nouvelles positives liées à Alphabet (NASDAQ :GOOGL, NASDAQ :GOOG).

À tous égards, TTD a poussé jusqu’au retracement de 61,8%. Oui, et certains disent que l’analyse technique ne fonctionne pas…

C’était une grande zone de prise de profit. Maintenant, nous devons voir comment TTD réagit. Sur une poussée jusqu’à 78 $, 80 $ et plus sont possibles. Si les actions reculent, voyons si l’action teste à nouveau la moyenne mobile à 200 jours.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur TTD. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.