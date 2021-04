4 principales transactions boursières pour vendredi: TSLA, NIO, BTC, T

Le marché digérait assez bien le gain de mercredi jeudi, jusqu’à ce qu’un titre fiscal effraie les algorithmes et que les traders aient eu du mal à faire remonter les actions. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières après une session glissante et avant le dernier jour de négociation de la semaine.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Tesla (TSLA)

Tesla (NASDAQ:TSLA) fait la une des journaux sur le supposé accident de conduite autonome survenu sans personne aux commandes. Quel que soit son résultat, il est difficile d’être baissier sur Tesla à cet égard.

Il y a des raisons d’être un vendeur de Tesla, mais à mon avis, ce n’est pas l’une d’entre elles.

Pour l’instant, le stock continue de se maintenir au-dessus de ce niveau clé de 700 $ que nous avons souligné à plusieurs reprises. Cela nous a également permis de combler un écart parfait jusqu’à 781 $. Il est difficile de se plaindre de Tesla quand il négocie aussi bien qu’il l’a fait.

À partir de là, nous voulons voir le stock TSLA rester au-dessus du plus bas de cette semaine, à 691,80 $. En dessous, cela le place en dessous d’un niveau de support clé, ainsi que des moyennes mobiles sur 10 jours, 21 jours et 50 jours.

Cela mettrait en jeu un support de tendance haussière, potentiellement suivi de 600 $.

À la hausse, cependant, voyons si les actions peuvent atteindre 781 $.

Top des transactions boursières pour demain n ° 2: Nio (NIO)

Nio (NYSE:NIO) a été assez calme ces derniers temps.

Les actions ont bien rebondi par rapport à la moyenne mobile de 200 jours et ont en fait effacé la résistance à la baisse. Cependant, Nio est aux prises avec 40 $, un niveau clé au cours des six derniers mois environ.

Plus de 40 $ et la moyenne mobile de 50 jours sont possibles, suivis des retracements de 50% et 61,8%.

À la baisse, cependant, gardez un œil sur la moyenne mobile sur 200 jours. Je ne veux pas voir Nio passer en dessous de ce niveau, mais si c’est le cas, cela pourrait mettre le plus bas de 2021 en jeu à 31,91 $.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Bitcoin (BTC-USD)

Bitcoin (CCC:BTC-USD) a été partout sur la carte. Il y a quelques semaines, il a fait une belle poussée à la hausse et la semaine dernière, Bitcoin a éclaté face à la résistance et a atteint de nouveaux sommets à un peu moins de 65000 $.

Puis nous avons vu un déroulement rapide comme Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) est devenue publique. Bitcoin est maintenant en baisse de 19,6% par rapport à son sommet du début du mois.

Remarquez comment la moyenne mobile sur 50 jours est passée du support cette année à la résistance. C’est une observation très importante et c’est une observation que les investisseurs doivent faire pour d’autres actifs à l’avenir.

La façon dont Bitcoin a plongé à travers cette mesure a été le premier avertissement. Maintenant incapable de le récupérer, il laisse la moyenne mobile sur 10 semaines comme support.

En dessous de cela, et 50 350 $ sont de retour en jeu. En dessous de 50000 $, et Bitcoin pourrait voir une vraie coupe de cheveux. Cela pourrait potentiellement mettre en jeu la superficie de 40 000 $ à 43 000 $. C’était une zone d’évasion antérieure et c’est également là que la moyenne mobile sur 21 semaines entre en jeu.

Top des métiers de demain n ° 4: AT&T (T)

AT&T (NYSE:T) a grimpé jusqu’à 5,9% jeudi après avoir publié des résultats. J’ai aimé AT&T pendant un certain temps, même si le stock a été si lent. Cependant, il essaie de trouver un élan.

Pour obtenir cet élan, les actions devaient franchir le sommet de décembre et du quatrième trimestre à 31,89 $. C’était aussi le sommet d’aujourd’hui, pour vous donner une certaine perspective.

Il est clair que ce niveau est important pour les investisseurs. Un mouvement de plus de 32 $ ouvre la porte au sommet post-coronavirus à 33,24 $. Au-dessus de cela, nous pouvons voir plus de 35 $.

À la baisse, cependant, c’est surtout une histoire d’environ 31,89 $. En dessous, AT&T peut rester à distance.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.