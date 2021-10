4 principales transactions boursières : Tesla à 1 000 milliards de dollars ; Aperçu des revenus Facebook

Les actions ont atteint des sommets records lundi avant ce qui s’annonce comme une semaine chargée. Des sociétés de plusieurs milliers de milliards de dollars déclarent des bénéfices, tandis que les actions continuent de grimper. Examinons quelques-unes des principales transactions boursières.

Meilleures transactions boursières pour demain n°1 : Tesla

Tesla (NASDAQ :TSLA) l’action s’est bien négociée ces derniers temps, travaillant maintenant sur son dixième gain hebdomadaire consécutif. Les lecteurs fidèles de cette chronique savent que nous avons martelé la table sur Tesla semaine après semaine, compte tenu de sa forte dynamique et de sa force relative.

Plus tôt ce mois-ci, j’ai demandé à Tesla d’atteindre 1 000 $ par action et de dépasser une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars. Eh bien, nous y sommes maintenant.

Avec la bougie puissante d’aujourd’hui, il est difficile de faire autre chose que de gérer une position existante. Cela signifie augmenter notre stop-loss et/ou réserver des bénéfices.

À la hausse, l’extension de 161,8% n’entre en jeu qu’à partir de la zone des 1 120 $. En revanche, j’adorerais voir 1 000 $ servir de soutien. Si c’est trop serré, la zone de 880 $ à 900 $ serait un bon endroit pour que Tesla trouve sa place, ainsi que la moyenne mobile sur 10 jours.

Les meilleures transactions boursières de demain n°2 : Facebook

Facebook (NASDAQ :FB) a été assez volatile ces derniers temps. Nous avons obtenu ce très bon rebond sur la moyenne mobile de 200 jours plus tôt dans le mois. Cependant, un rapport de bénéfices baissier de Se casser (NYSE :SE CASSER) a pesé sur Facebook la semaine dernière.

Les actions trouvent à nouveau un support à la moyenne mobile de 200 jours, mais le rapport sur les bénéfices d’aujourd’hui sera le véritable facteur décisif.

Sur une réaction haussière post-bénéfice, voyons si FB peut récupérer le plus bas de septembre près de 338 $, suivi de la mesure hebdomadaire VWAP. Au-dessus des deux marques, le plus haut de la semaine dernière revient à près de 344 $. Au-dessus de cela, la moyenne mobile sur 50 jours est sur la table.

À la baisse, une cassure du plus bas de ce mois à 317,37 $ pourrait mettre la zone des 300 $ en jeu.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 3: Bitcoin

Bitcoin (CCC :BTC-USD) a retenu l’attention du public depuis qu’il a atteint de nouveaux sommets la semaine dernière. Après une correction rapide de la moyenne mobile sur 10 jours et de la zone de 60 000 $, Bitcoin a trouvé un soutien.

Il est bon de le voir pousser plus haut maintenant, remettant les sommets près de 67 000 $ en jeu. Un dépassement de ce niveau ouvre la porte à plus de 70 000 $, dont 75 000 $ et potentiellement un objectif à plus long terme de près de 87 000 $ où l’extension de 161,8% entre en jeu.

À la baisse, une cassure de 60 000 $ et la moyenne mobile de 21 jours pourraient mettre 57 500 $ ou moins sur la table à court terme.

Voyons si Bitcoin peut dépasser et dépasser le précédent record de 64 900 $.

Les meilleurs métiers de demain n°4 : les technologies SoFi

Pourquoi sommes-nous allés avec Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) pendant une semaine aussi chargée ? Honnêtement, le graphique m’est juste resté le week-end. Je ne pouvais pas le sortir de mon esprit.

L’action a explosé au-dessus de 17,50 $ et la moyenne mobile de 200 jours, puis s’est frayé un chemin à plus de 20 $. J’ai été un taureau SoFi en dessous de 15 $ et ceux assez patients pour s’y tenir ont été récompensés.

Cependant, la résistance à la tendance baissière (représentée par la ligne bleue) a limité celle-ci. À partir de là, la configuration est simple.

À la baisse, une clôture en dessous de la moyenne mobile de 10 jours et du niveau de 20 $ ouvre la porte à 18 $ et à la moyenne mobile de 200 jours.

À la hausse, je veux voir une poussée au-dessus de 21,25 $, puis le plus haut de la semaine dernière à 21,78 $. Cela place le sommet de juin sur la table à près de 25 $.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue dans SOFI. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.