4 principales transactions sur actions du lundi: COIN, ABNB, FTCH, DIS

Après quelques jours glissants, les actions ont repris pied jeudi et ont poursuivi sur cette lancée vendredi. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour la semaine prochaine.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1: Coinbase (COIN)

Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) a commencé plus haut dans la journée, mais a fini par chuter d’environ 2,5% après avoir déclaré ses revenus. Ce n’est certainement pas ainsi que les investisseurs espéraient que les débuts publics de l’action se dérouleraient le mois dernier.

Les actions se sont ralliées à la moyenne mobile de 10 jours et n’ont pas réussi à la récupérer. En fait, cette mesure a agi comme une résistance. Gardez cela à l’esprit à l’avenir, car ce niveau doit être récupéré.

S’il est récupéré dans un proche avenir, voyez si la moyenne mobile sur 21 jours peut être récupérée ensuite. Cela amènera un test du niveau de 300 $.

À la baisse, gardez un œil attentif sur la barre des 250 $. Il y a quelques semaines, j’ai dit que ce niveau était un achat, car c’était le prix de référence qui avait été fixé avant que Coinbase ne soit rendu public. Cependant, nous avons déjà notre rebond de plus de 50 $ dans le stock.

Maintenant, nous regardons. S’il agit à nouveau comme support, les traders devraient pouvoir obtenir un bon rebond. Cependant, s’il casse, cela pourrait déclencher une pression à la vente accrue.

Principales transactions boursières du lundi n ° 2: Airbnb (ABNB)

Malgré une bonne journée sur les marchés, Airbnb (NASDAQ:ABNB) ne le déchire pas exactement après les gains.

En fait, nous avons une journée intérieure dans le stock, ce qui est très surprenant. Je parie que les vendeurs premium ne comptaient pas sur ce calme d’une réaction de l’action.

À tous égards, voyons si l’action ABNB peut sortir son plus haut de deux jours ici près de 142,25 $. Ci-dessus met rapidement la zone de 145 $ en jeu, ce qui a été une résistance cette semaine. Au-dessus de cela, et la moyenne mobile sur 10 jours est en jeu. Au-dessus de 150 $, et peut-être que nous voyons 165 $ et la moyenne mobile sur 21 semaines.

À la baisse, cependant, gardez un œil sur le plus bas de cette semaine à 131,28 $. Une clôture quotidienne en dessous de cette barre pourrait mettre en jeu 121 $ à 125 $, la fourchette basse post-bénéfice.

Top des transactions boursières pour le lundi n ° 3: Farfetch (FTCH)

J’aime vraiment Farfetch (NYSE:FTCH) pour le long terme. Cependant, comme la plupart des valeurs de croissance, Farfetch a connu des difficultés.

Les actions ont chuté dans les échanges après les heures de jeudi sur les bénéfices, mais les investisseurs ne l’avaient pas aujourd’hui, les bloquant plus de 12% vendredi.

Malgré le rallye, le titre est aux prises avec les moyennes mobiles sur 10 jours et 50 semaines. Notez que l’action reste dans une tendance baissière.

S’il peut dépasser ces marques, il met en jeu les moyennes mobiles sur 21 et 200 jours, ainsi que la résistance du canal. Au-dessus de cela, et qui sait – 50 $ ne seraient pas hors de question.

Une cassure de 40 $ à la baisse pourrait remettre en jeu le creux pré-bénéfice.

Top des métiers du lundi n ° 4: Disney (DIS)

La maison de la souris ne reçoit pas trop d’acclamations après les gains, avec Disney (NYSE:DIS) stock en baisse d’environ 2,6% sur la journée. Cependant, il martèle bien la session – pas que vous puissiez le dire par le graphique hebdomadaire ci-dessus.

Le titre est tombé sous le creux d’avril plus tôt cette semaine. C’était un avertissement pour les taureaux qui négocient ce nom (qui n’investissent pas dans celui-ci). Le titre était également inférieur aux moyennes mobiles sur 10 et 21 semaines.

Bien que de bons revenus auraient pu facilement rectifier la situation, la configuration n’était pas du tout encourageante dans le rapport. Encore une fois, cela ne signifie pas que Disney n’aurait pas pu apparaître – regardez simplement ce que l’action FTCH a fait – mais que les traders à court terme avaient plusieurs raisons de ne pas être impliqués dans celui-ci à long terme.

À tous égards, il rebondit avant même de tester dans cette zone de 167 $ à 170 $. Voyons s’il peut récupérer certains des niveaux mentionnés ci-dessus. S’ils continuent à jouer le rôle de résistance, il vaut la peine de rester prudent sur celui-ci.

En dessous de 167 $, les moyennes mobiles sur 10 mois et 200 jours pourraient être mises en jeu, ainsi que 153 $.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur FTCH. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.