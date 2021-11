4 questions brûlantes pour la semaine 11 de la NFL incluent Cam, les Browns et les Cowboys

Bienvenue à la semaine 11, gang. Êtes-vous excité? Non? D’accord, j’ai compris. Nous n’avons vraiment pas une liste incroyable de matchs cette semaine, et cela est dû en grande partie à l’évolution de cette saison.

Demandez-moi il y a deux mois et je suis incroyablement excité pour les Cardinals contre les Seahawks ou les Ravens contre les Bears – mais certaines performances toujours médiocres nous ont donné des matchs faibles dans la dernière ligne droite du calendrier. Cela dit, nous avons quelques choses vraiment importantes à surveiller qui pourraient avoir d’énormes ramifications pour les séries éliminatoires.

Cam Newton prendra-t-il le contrôle des Panthers ?

Le romantisme du retour de Newton en Caroline est l’une des histoires à suivre dans la seconde moitié de la saison. Son retour contre les Cardinals était légendaire, marquant deux touchés avec un préavis de deux jours et faisant des Panthers une équipe entièrement différente du jour au lendemain.

Il ne fait aucun doute que le retour de Newton est une bonne histoire, peu importe ce qui se passe le reste de la saison – mais est-ce que cela va devenir un conte dont toute la ligue parle? Tout dépend de ce qui se passe contre Washington.

C’est loin d’être facile. WFT a montré la semaine dernière qu’ils pouvaient battre les Buccaneers, les Panthers ont battu les Cardinals. Deux équipes moyennes ont battu les mastodontes de la NFC, puis vous saupoudrez le drame de Cam Newton face à Ron Rivera dans un match de retrouvailles, et bon sang, c’est beaucoup d’intrigues.

Dans l’état actuel des choses, les Panthers sont dans la photo des séries éliminatoires. Cela s’évapore sans quelques victoires. Mes yeux seront fermement tournés vers la Caroline contre Washington ce week-end.

Les Browns peuvent-ils se ressaisir ?

Je ne vais pas essayer d’enrober ça de sucre. Cleveland a été un sacré bordel. Il y a deux semaines, nous étions censés adhérer à cette équipe revitalisée en se débarrassant d’Odell Beckham Jr. et en jouant « en colère ». Ça a marché, ils ont détruit les Bengals. Il semblait que les Browns étaient prêts à courir.

Cette confiance était éphémère et la semaine dernière, Cleveland a été embarrassé par la Nouvelle-Angleterre de manière spectaculaire. Maintenant, je ne sais même pas ce qu’est cette équipe. Les Browns ont un potentiel pour les séries éliminatoires, ils ne sont absolument pas une mauvaise équipe, mais ils jouent vraiment, vraiment mauvais football à des moments incroyables.

Il n’y a absolument aucune excuse contre les Lions lors de la semaine 11. Aucune du tout. Je ne veux pas en entendre un seul. Si Cleveland ne peut pas effacer Detroit, nous pouvons les compter pour le reste de l’année. Je ne parle pas simplement d’obtenir une victoire, ce doit être une défaite – sinon nous pouvons simplement attendre 2022 en ce qui concerne les Browns.

Dallas est-il prêt à prouver sa domination ?

L’une des critiques les plus importantes (et injustes, en ce qui me concerne) des Cowboys est qu’ils n’ont pas vraiment eu d’horaire tactile. Une partie de cela est juste, surtout compte tenu de la faiblesse de la NFC East – mais j’ai été très optimiste sur Dallas jusqu’à présent.

La semaine 11 est un test intéressant. Les Chiefs ont commencé à reprendre pied après un début de saison catastrophique et se battent pour une place en séries éliminatoires. Pendant ce temps, pour Dallas, il s’agit d’affirmer sa domination et de se consolider comme l’une des meilleures équipes de la NFC, capable de prendre l’avantage sur le terrain pendant les éliminatoires.

Je veux vraiment voir comment tout cela se passe. C’est un jeu fascinant et j’aimerais voir si Dallas peut le faire.

Les Chargers sont-ils prêts à se remettre sur les rails ?

Il n’y a pas si longtemps, les Chargers étaient l’une de mes équipes préférées dans toute la NFL, mais cela s’est plus ou moins évaporé maintenant. Au cours des quatre dernières semaines, l’équipe a une fiche de 1-3, sa seule victoire étant une victoire totalement peu convaincante contre les Eagles.

J’ai un faible pour cette équipe, je l’ai toujours eu. Ce n’est pas vraiment mérité, car j’ai vu l’organisation gaspiller des ANNÉES de Philip Rivers et LaDainian Tomlinson sans aucun résultat réel. Pourtant, j’avais tellement d’espoir que ce serait leur année pour que tout soit sur la bonne voie, mais c’est parti maintenant.

Il est difficile de trouver une voie vers les séries éliminatoires pour les Chargers maintenant, en raison de leur mauvaise performance. Gagner contre les Steelers est absolument essentiel. Le dos au mur, je veux voir comment se comporte cette jeune équipe. C’est assez pour que je regarde à coup sûr.