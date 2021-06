4 questions pour vérifier votre préparation financière à l’obtention d’un prêt immobilier

Les prêteurs préfèrent généralement prêter à ceux qui ont leur obligation de remboursement mensuel du prêt, y compris l’IME du nouveau prêt immobilier, dans les 50 à 60 % de leur revenu mensuel.

Le prêt immobilier est un engagement financier à long terme impliquant un montant de prêt plus élevé et une durée de remboursement plus longue. L’acompte initial ou l’apport de marge nécessitent également un investissement substantiel de la part de l’emprunteur. En plus de cela, les prêteurs tiennent compte de la cote de crédit et de la capacité de remboursement des emprunteurs tout en évaluant leur solvabilité. Ainsi, la possibilité d’obtenir un prêt immobilier dépend de votre santé financière actuelle.

Avant de demander un prêt immobilier, vous devez répondre à 4 questions cruciales pour évaluer votre préparation financière à l’obtention du prêt :

Disposez-vous d’un corpus suffisant pour effectuer l’acompte ou l’apport de marge de crédit immobilier ?

La RBI permet aux prêteurs de financer jusqu’à 75 à 90 % du coût de la propriété par le biais d’un prêt immobilier. Le montant restant doit être réglé par le demandeur sur ses propres ressources sous forme de contribution à la marge ou d’acompte. Ce ratio entre le montant du prêt et l’apport propre de l’emprunteur est appelé ratio LTV. Bien que la plupart des demandeurs de prêt immobilier préfèrent des ratios LTV plus élevés, opter pour un ratio LTV inférieur a ses avantages.

Le choix d’un ratio LTV inférieur se traduit par un montant de prêt inférieur, ce qui entraîne une baisse des frais d’intérêt pour l’emprunteur. Comme un ratio LTV inférieur réduit le risque de crédit du prêteur, opter pour un ratio LTV inférieur augmente les chances d’approbation de prêt à un taux d’intérêt inférieur. Cependant, il faut éviter d’opter pour un acompte plus élevé au détriment de votre fonds d’urgence ou de racheter des investissements réalisés pour des objectifs financiers cruciaux. Cela peut vous pousser à obtenir un prêt à un coût d’intérêt plus élevé plus tard pour atteindre des objectifs financiers cruciaux ou faire face à des pénuries financières imprévues.

Quelle est votre cote de crédit?

Une cote de crédit de 750 et plus est considérée comme « bonne » par les prêteurs. Les candidats ayant une bonne cote de crédit ont de meilleures chances d’obtenir un prêt. De nombreux prêteurs offrent également des taux préférentiels aux demandeurs de prêt immobilier ayant une bonne cote de crédit. Ainsi, les demandeurs de prêt immobilier devraient idéalement viser à maintenir une cote de crédit de 750+. Il est également important d’examiner les rapports de crédit à intervalles réguliers. Cela laisserait suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires pour améliorer et renforcer la cote de crédit avant de demander un prêt immobilier. Suivre de saines habitudes financières, comme payer les factures de carte de crédit et les IME existants à temps, maintenir un taux d’utilisation du crédit à moins de 30 % et éviter de faire plusieurs demandes de prêt ou de carte de crédit dans un court laps de temps améliorera régulièrement votre cote de crédit.

Ceux qui n’ont pas d’antécédents de crédit peuvent construire leur pointage en optant pour une carte de crédit et en remboursant les cotisations à temps. Ceux qui ne peuvent pas se prévaloir des cartes de crédit régulières en raison de revenus insuffisants, d’un profil d’emploi risqué, d’un emplacement inutilisable, etc. peuvent opter pour des cartes de crédit sécurisées.

Avez-vous une capacité de remboursement de crédit immobilier ?

Les prêteurs préfèrent généralement prêter à ceux qui ont leur obligation de remboursement mensuel du prêt, y compris l’IME du nouveau prêt immobilier, dans les 50 à 60 % de leur revenu mensuel. Ceux qui dépassent cette limite devraient idéalement exclure ou rembourser par anticipation leur obligation de prêt actuelle pour réduire leurs dépenses EMI mensuelles. Si cela n’est pas possible, essayez de réduire l’IME du prêt immobilier en optant pour une durée de prêt plus longue.

Les candidats doivent utiliser les calculateurs EMI en ligne pour estimer l’IME optimal pour un nouveau prêt immobilier après avoir pris en compte leur capacité de remboursement et leurs investissements mensuels. Être conscient de votre capacité de remboursement contribuerait à réduire les risques de défaillance ou de compromis sur d’autres objectifs.

Avez-vous inclus votre prêt immobilier EMI prévu dans votre fonds d’urgence ?

La perte de revenu due à une perte d’emploi, une maladie ou une invalidité peut avoir un impact négatif sur votre capacité de remboursement de prêt. Le défaut de paiement des IME de prêt immobilier entraînerait de lourdes pénalités et aurait un impact négatif sur votre pointage de crédit et votre éligibilité future au prêt. D’un autre côté, liquider vos investissements existants pour rembourser les IME des prêts immobiliers peut nuire à votre santé financière à long terme. La meilleure façon d’assurer le remboursement rapide du prêt immobilier en cas d’urgence financière est d’inclure au moins six mois d’obligation EMI tout en mettant de côté votre fonds d’urgence.

(Par Ratan Chaudhary, responsable des prêts immobiliers, Paisabazaar.com)

