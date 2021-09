4 raisons de faire couvrir vos parents par l’assurance-maladie collective

Les primes offertes dans une police d’assurance-maladie collective sont inférieures au montant payable pour les polices d’assurance-maladie individuelles, ce qui laisse place à plus d’investissements et d’économies.

La plupart des gens après avoir pris leur retraite commencent à s’inquiéter pour leur assurance maladie, surtout à l’âge de 60 ans, car ils ne sont plus couverts par la police d’assurance maladie de leur entreprise.

Généralement, les polices d’assurance maladie ont des restrictions sur l’âge d’entrée à 60 ou 65 ans. Par conséquent, tout en optant pour une police d’assurance après cet âge, nombreux sont ceux qui ne peuvent obtenir aucune couverture.

Cela dit, plusieurs assureurs proposent aujourd’hui des contrats santé spécialement conçus pour les seniors. A noter qu’une police senior permet l’entrée même à un âge avancé, qui va de 65 à 74 ans voire pour certains jusqu’à 85 ans.

Contrairement aux polices d’assurance-maladie normales, ces polices ne sont pas bon marché. Les assureurs facturent une prime plus élevée pour ces polices, car la probabilité de contracter une maladie augmente pour les personnes de cet âge.

Alternativement, pour les parents âgés, les experts conseillent que l’on puisse également opter pour la couverture de leurs parents dans le cadre des polices d’assurance-maladie collectives fournies par l’employeur.

Shreeraj Deshpande, directeur de l’exploitation, Future Generali India Insurance, a déclaré : « Il faut envisager d’inclure leurs parents âgés dans l’assurance-maladie de groupe fournie par leur employeur. »

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles on devrait envisager d’inclure leurs parents âgés dans l’assurance-maladie de groupe fournie par leur employeur :

Pas d’examen médical – Aucun examen médical n’est requis pour les régimes fournis par son employeur. Toute la famille est automatiquement assurée dès le premier jour sans aucun souci de documentation.Faibles primes – Les primes offertes dans une police d’assurance-maladie collective sont inférieures au montant payable pour les polices d’assurance-maladie individuelles, ce qui laisse place à plus d’investissements et d’économies.Pas de délai d’attente – Il est considéré comme l’un des avantages les plus importants; il n’y a pas de délai d’attente pour toute couverture maladie. Deshpande ajoute : « Les parents sont couverts dès le premier jour. Dans une police standard, le traitement de la cataracte a une période d’attente minimale de 1 ou 2 ans. Cependant, il est couvert dès le premier jour dans le cadre d’un régime d’assurance-maladie collectif. Il en va de même pour les maladies préexistantes, qui sont également couvertes dès le premier jour.Ajouter une recharge ou une super recharge – Alors que les employeurs offrent des options pour une somme assurée plus élevée dans le cadre des polices d’assurance-maladie collectives de base, de nombreux employeurs proposent des polices d’assurance collective ou super complémentaires. Deshpande dit: «Même si l’employeur ne propose pas de telles options, on peut couvrir ses parents dans le cadre de polices Super Top-up de détail avec une franchise égale à la somme de base assurée.»

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.