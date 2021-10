4 raisons de ne pas investir dans les ETF Bitcoin Futures

Les fonds négociés en bourse (ETF) à terme Bitcoin sont arrivés aux États-Unis avec la Securities and Exchange Commission (SEC) approuvant le Bitcoin Strategy ETF (BITO) de ProShares, et une série d’autres devraient suivre.

Devriez-vous acheter l’un d’entre eux ?

Comme je l’ai dit aux abonnés de ma lettre Crypto Capitalist, la réponse courte est non.

Mark E. Jeftovic est le PDG d’easyDNS et auteur de The Crypto Capitalist Letter.

Voici pourquoi:

Nous avons de meilleurs moyens d’obtenir notre exposition au bitcoin, et nous verrons ici pourquoi un ETF à terme bitcoin présente des inconvénients même par rapport à un ETF au comptant.

La différence entre un ETF à terme et un ETF au comptant est que ce dernier détient l’actif sous-jacent en trésorerie. Pensez à un tas d’or dans un coffre quelque part, contre lequel des actions sont émises et vendues sur le marché libre. La propriété des actions est corrélée aux créances sur les actifs conservés. Dans les ETF au comptant, vous pouvez même racheter vos actions pour les actifs qu’elles représentent.

Cela est également possible dans les ETF de crypto-monnaie et les fonds fermés. Vous pouvez échanger vos actions contre le bitcoin sous-jacent, ou l’ethereum ou tout autre véhicule dans lequel le véhicule est investi.

Contrairement à l’ancien, les ETF à terme. Alors que certains contrats à terme sur marchandises sont destinés à être réglés dans la marchandise elle-même (les légendes urbaines abondent selon lesquelles des commerçants aux pieds plats se réveillent le matin du jour de règlement de leur contrat pour découvrir un camion entrant dans leur allée et déversant quelques tonnes de sucre ou de grains de café sur leur pelouse avant), les ETF à terme bitcoin sont réglés en espèces.

Cela signifie que peu importe ce qui arrive au prix ou ce que vous décidez de faire avec vos positions à l’avenir, il n’y a aucune option de rachat de l’actif sous-jacent, vous n’avez aucun droit sur le bitcoin réel.

Vous n’êtes qu’une partie à un contrat de règlement en espèces à une date ultérieure.

L’absence de risque de contrepartie est l’un des principaux attraits des actifs comme l’or et le bitcoin. Vous pouvez faire face à un risque de garde, qui est un problème distinct. Mais en termes de contreparties, lorsque vous possédez de l’or ou du bitcoin, le prix est le prix, et vous possédez ce que vous possédez, quelle que soit la manière dont cela affecte quiconque dans le monde.

Vous trouverez ci-dessous quatre raisons pour lesquelles nous éviterons ces ETF, suivies de ce que vous devriez acheter à la place.

Raison n°1 : Risque de contrepartie

Dans le film « The Big Short », vous vous souvenez peut-être de la façon dont les protagonistes (qui avaient longtemps prédit que les titres adossés à des créances hypothécaires feraient exploser les marchés) ont ressenti une sorte d’angoisse particulière lorsque leurs transactions ont finalement été justifiées, seulement pour trouver leurs bénéfices dans en péril car les défaillances en cascade ont fait exploser leurs contreparties. FrontPoint Partners, en particulier (l’équipe dirigée par le personnage de Steve Carell), se sont retrouvés dans la position surréaliste de leur propre banque mère devenant insolvable à cause de son exposition aux dérivés que FrontPoint avait fortement vendu à découvert.

Les ETF à terme réglés en espèces sont tous des produits dérivés et présentent donc tous un risque de contrepartie.

Raison n°2 : exposition diluée

En raison de la réglementation de la SEC (protection des consommateurs, etc.), les ETF à terme bitcoin ne peuvent imiter une exposition au bitcoin que jusqu’à 85% de leur valeur liquidative (NAV). Les 15 % restants doivent être des instruments « plus sûrs » comme des bons du Trésor ou des obligations pour fournir une sorte de coussin.

Raison n°3 : pourriture

À mesure que la date de règlement des contrats futurs approche, ils doivent être reportés sur la période suivante. Cela provoque une dégradation car cela entraîne des coûts de transaction lors de la clôture et de l’ouverture de nouvelles positions.

En plus de cela, il y a les frais réels du fonds, qui dans le cas de BITO sont de 0,95% supplémentaires. (Le phénomène de « contango » fait référence au moment où les prix des contrats à plus long terme sont plus chers que ceux à plus court terme.)

Si vous possédez directement du bitcoin, ou même un ETF spot, vous n’avez pas de pourriture. Vous n’êtes qu’un long bitcoin et la seule chose dont vous devez vraiment vous soucier est le prix réel.

Raison n°4 : Divergence

Les Goldbugs se plaignent depuis des décennies que les marchés à terme sur papier ne reflètent pas la valeur sous-jacente de l’or au comptant. Nous voyons que cela se dérègle visiblement lors d’épisodes de forte volatilité comme #silversqueeze, plus tôt cette année – lorsque l’argent physique se négociait à des primes au nord de 30% sur le prix à terme.

Nous pouvons voir le contraire se produire, comme lorsque les contrats à terme sur le pétrole se sont négociés à une valeur négative pendant une journée le 20 avril 2020.

En ce sens, le trading d’ETF à terme consiste en réalité davantage à parier sur le prix des contrats à terme lui-même que sur l’actif sous-jacent que les contrats à terme représentent. Le prix au comptant et le prix à terme sont deux choses différentes qui, pour la plupart, sont en quelque sorte corrélées. Mais pas toujours. Les moments où ils ne le font pas sont généralement assez chaotiques.

Que faire à la place

Ici au Canada, ce n’est pas un problème. Les ETF Bitcoin et ethereum existent depuis un certain temps maintenant et nous avons le choix entre plusieurs options.

Aux États-Unis, cela peut être plus délicat.

Si tel est le cas, voici deux options : le Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) et le Grayscale Trust Bitcoin Fund (GBTC). (Grayscale est une unité de Digital Currency Group, qui possède également CoinDesk.)

Grayscale n’a pas caché son intention de se convertir en un FNB au comptant, et avec ces FNB à terme approuvés, ils ont déjà rempli les papiers pour le faire.

Le fonds Bitwise est principalement alloué aux deux principales crypto-monnaies par capitalisation boursière, avec 63% en bitcoin et 26% en ethereum. Les 10% restants sont répartis entre d’autres cryptos de couche 1 comme le cardano, le litecoin, le polygone et le cosmos.

Laissez les ETF à terme Bitcoin augmenter le profil de l’espace et ouvrir la classe d’actifs à des investisseurs auparavant inaccessibles tels que les fonds de pension. Mais pour nos besoins, ces instruments sont pour d’autres personnes.