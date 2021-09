4 raisons de passer à une caisse populaire

in

Photo par Andrea Piacquadio sur Pexels.com

Lorsque vous prenez des décisions financières, vous devez tenir compte d’un large éventail de facteurs. Il est important de ne pas prendre de conseils financiers à partir d’une seule entrée de blog.

Avis de non-responsabilité mis à part, il convient de noter que prendre des décisions financières implique parfois de faire un changement lorsque vous vous rendez compte qu’une décision passée n’a peut-être pas été la meilleure. Par exemple, vous n’êtes peut-être pas satisfait de votre banque actuellement.

Vous n’êtes pas seul si c’est le cas. Selon une enquête, seuls 23 % des consommateurs sont satisfaits de la qualité des services fournis par leurs banques. Heureusement, vous n’êtes pas obligé de rester avec une banque pour toujours.

Vous n’avez même pas besoin d’utiliser une banque du tout. Vous pouvez plutôt passer à une coopérative de crédit. Les coopératives de crédit offrent les mêmes services que les banques, mais ce sont des institutions sans but lucratif. Les avantages d’en rejoindre un sont les suivants :

Service amélioré

Beaucoup trouvent qu’ils sont mieux traités dans les coopératives de crédit que dans les banques. Cela est probablement dû au fait que les coopératives de crédit appartiennent à leurs membres. Ainsi, les membres prennent les décisions qui leur conviennent le mieux.

Ce n’est pas le cas dans une banque traditionnelle. Dans une banque, les décisions doivent être prises d’une manière qui protège et augmente les bénéfices de la banque. Si cela signifie fournir un service inférieur, c’est ce qui se passera.

Vous méritez d’être traité comme un être humain, pas comme un client. C’est l’une des principales raisons d’adhérer à une coopérative de crédit.

Frais réduits

Tous les membres des coopératives de crédit ont leur mot à dire sur leur mode de fonctionnement. Encore une fois, il en résulte que les coopératives de crédit fonctionnent d’une manière qui profite le plus à leurs membres. Cela se manifeste notamment par la baisse des frais. En général, les recherches tendent à indiquer que les tarifs et les frais des services des coopératives de crédit sont souvent plus abordables que ceux des banques.

Plus grande probabilité d’approbation de prêt

Personne ne peut promettre que vous serez approuvé pour un prêt lorsque vous en faites la demande auprès d’une coopérative de crédit. Cela dit, étant donné que les membres des coopératives de crédit sont également des membres de la communauté qui ont généralement une connaissance générale des conditions financières globales de la communauté, dans de nombreux cas, une coopérative de crédit peut approuver une demande de prêt alors qu’une banque ne le ferait pas.

Ce n’est pas parce que les coopératives de crédit se livrent à des tactiques de prêt prédatrices. Au contraire, leurs membres se connaissent simplement plus directement les uns avec les autres que de nombreux employés de banque ne le sont avec leurs clients, et peuvent donc mieux déterminer si quelqu’un est admissible à un prêt.

Accès aux Services

Il s’agit d’un « avantage » d’une coopérative de crédit qui répond techniquement à une des raisons pour lesquelles certains sont réticents à adhérer à des coopératives de crédit. Essentiellement, une idée fausse commune est que, parce que les coopératives de crédit ne sont pas de grandes entreprises à but lucratif comme les banques, elles ne peuvent pas offrir les mêmes services et équipements de pointe, tels que des applications qui permettent aux utilisateurs d’effectuer des tâches bancaires sur leurs téléphones.

Ce n’est souvent pas le cas. De nombreuses coopératives de crédit offrent en fait les mêmes services que les banques, tout en offrant les mêmes commodités technologiques. Vous ne sacrifiez pas ce niveau de commodité en adhérant à une coopérative de crédit.

Encore une fois, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait adhérer à une coopérative de crédit. Vous devez examiner attentivement vos options au moment de décider comment gérer votre argent. Vous devez simplement vous rappeler qu’une coopérative de crédit pourrait être l’une de ces options.