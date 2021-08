4 raisons pour lesquelles Bitcoin est haussier, ce qui pourrait apporter de nouveaux ATH ⋆ Crypto new media

in

Bitcoin a connu des actions à la baisse au cours des dernières 24 heures, car il a été rejeté au nord de 50 000 $. La première crypto-monnaie par capitalisation boursière se négocie à 49 207 $ avec une perte de 2,1% dans le graphique quotidien.

BTC se déplaçant latéralement après le rejet à 50 000 $ dans le graphique quotidien. Source : BTCUSD Tradingview

Les investisseurs et les experts surveillent de près les niveaux actuels. Comme l’a dit le commerçant de pseudonymes CryptoDonAlt, “c’est là que le marché décide” si la tendance sera à la hausse ou à la baisse.

CryptoDontAlt et d’autres commerçants pensent qu’il s’agit de la dernière résistance majeure de Bitcoin. Par conséquent, une cassure et un maintien au-dessus de 50 000 $ pourraient pousser le prix vers les sommets précédents.

Source : CryptoDontAlt via Twitter

La Réserve fédérale américaine et d’autres grandes banques centrales du monde ont adopté des politiques monétaires pour atténuer les effets des blocages et de la pandémie de Covid-19. Les investisseurs s’attendaient à un changement de ces politiques pour septembre.

Cependant, comme l’a dit QCP Capital, la FED pourrait déplacer de nouvelles décisions à décembre 2021. Ainsi, Bitcoin et les actifs à risque ont plus de place pour un rallye.

Le 14 septembre, les États-Unis dévoileront de nouvelles données sur leur indice des prix à la consommation (IPC), une mesure associée à l’inflation. Cet événement est généralement précédé et suivi de volatilité et sera pertinent pour que le marché décide de sa tendance.

De plus, les taureaux Bitcoin ont réussi à vaincre un fort assaut des ours accompagné de niveaux élevés de nouvelles FUD. Cela comprenait des attaques contre les échanges cryptographiques, le secteur DeFi et l’industrie dans son ensemble avec les factures d’infrastructure.

QCP Capital croit qu’il y aura moins de nouvelles négatives à moyen terme. Ainsi, l’action des prix de Bitcoin sera moins affectée par les événements d’actualité :

Risque réglementaire global épuisé à court terme. Nous nous attendons à ce que toute décision réglementaire importante liée à la cryptographie n’intervienne que vers le premier trimestre 2022, en particulier tout ce qui émane du Comité sénatorial des banques et de la SEC.

Les investisseurs de détail Bitcoin font un retour, pourquoi cette fois est différente

QCP Capital a également enregistré une augmentation de la demande sans changement important dans le secteur des dérivés. Comme le montre l’image ci-dessous, le rallye du Bitcoin à des sommets historiques au premier trimestre 2021 a été suivi d’une augmentation des taux de financement des contrats à terme perpétuels.

Source : Skew via QCP Capital

De cette façon, l’action des prix de la BTC dépendait des spéculateurs utilisant l’effet de levier. Cela a rendu le rallye insoutenable. À leurs niveaux actuels, les dérivés basés sur Bitcoin et les taux de financement n’ont affiché aucun signe d’un comportement similaire des investisseurs :

Malgré le mini pic de financement d’aujourd’hui sur le rallye (jusqu’à 20 % en rythme annualisé), les taux de financement et les primes futures en BTC et en ETH continuent d’être relativement bas et modérés. Cela signifie que la majeure partie du rallye a été motivée par la demande au comptant plutôt que par les spéculateurs à effet de levier.

Cela pourrait changer à mesure que Bitcoin atteint ses sommets précédents, mais c’est un indicateur positif pour le moment. QCP Capital s’attend à plus de consolidation aux niveaux actuels et estime que le mois prochain, en particulier vers la fin de l’année, pourrait voir une appréciation moindre qu’en 2020.