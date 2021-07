4 raisons pour lesquelles le Dacia Spring sera un succès imparable | Moteur

in

Le Dacia Spring est disponible dès maintenant et sera bientôt sur nos routes. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles nous pensons que ce sera un succès.

Très bientôt, nous pourrons compter sur le Dacia Spring en Espagne, le premier électrique de la marque roumaine qui promet d’apporter ce type de mobilité à toutes les poches. En Allemagne, l’augmentation des réservations montre l’intérêt croissant pour ce petit crossover et en Espagne il peut également être acheté. Il semble qu’il bénéficiera d’une bonne acceptation, alors aujourd’hui nous vous disons quatre raisons pour lesquelles nous pensons que le Dacia Spring sera un succès.

Prix ​​abordable

Soyons sérieux, le prix est le grand attrait de ce modèle. Et c’est que les voitures électriques ne se caractérisent généralement pas par un prix de vente contenu. Cependant, les modèles Dacia ont toujours eu cette vertu et le Spring, qui peut être acheté pour moins de 20 000 euros, est une excellente option dans son segment.

Autonomie suffisante et charges acceptables

C’est vrai, avec un Portée de 225 km Selon le cycle WLTP, le Dacia Spring n’est pas conçu pour les trajets trop longs. Cependant, il s’agit d’un modèle plus centré sur la ville et ce chiffre, avec ses 125 km/h de vitesse maximale, indiquez clairement que vous avez ce qu’il faut pour répondre aux attentes d’une utilisation quotidienne. De même, les recharges peuvent être effectuées dans des prises jusqu’à 30 kW, dans lesquelles on peut récupérer jusqu’à un 80% de capacité avant une heure.

Design urbain et actuel

La partie printemps de la Renault City K-ZE, qui est la version électrique du Kwid, un modèle vendu sur d’autres marchés. Cependant, il affiche un style qui le maintient au goût du jour, avec des détails qui lui donnent une touche marquante et en fonction de l’environnement urbain dans lequel il entend évoluer. Bref, ce n’est pas une voiture “qui a l’air bon marché”, mais qui est à la hauteur de ce qui est demandé en 2021.

Equipement conforme au présent

Les modèles Dacia ne se caractérisent pas par un excès de luxe, mais ils ont toujours le nécessaire. Le Spring n’en sera pas moins et, bien qu’il n’apporte pas une quantité étonnante de technologie qui fait l’envie des autres fabricants, il est à la pointe en termes de connectivité. À l’intérieur, il comprend des éléments tels qu’un Écran tactile 7″ pour faire fonctionner le système d’infodivertissement et permet également la connexion avec Android Auto et Apple CarPlay, qui offre de nombreuses possibilités aux utilisateurs.

Bref, le Dacia Spring n’a pas grand-chose à voir, mais il ne manque pas de l’essentiel. C’est une voiture qui tient ses promesses et rendra la transition vers la mobilité électrique à la portée de tous.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.