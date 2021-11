4 raisons pour lesquelles les entreprises axées sur le numérique doivent investir dès maintenant dans la formation à la vente sociale

Mais s’attendre à ce que vos commerciaux se mettent à jour en lisant des articles de blog et en procédant par essais et erreurs est un vœu pieux. C’est une opportunité manquée qui non seulement frustre vos commerciaux, mais freine également la croissance de votre entreprise. Oui, vos commerciaux seront peut-être un jour en mesure de se mettre à niveau et de comprendre la vente sociale efficace, mais une formation dispensée par une source expérimentée accélérera le processus et les mettra sur la bonne voie dès le premier jour.

Il est triste de constater que la grande majorité des entreprises n’investissent pas dans la formation à la vente sociale, malgré l’importance de la stratégie pour les marques axées sur le numérique. 93% des cadres commerciaux n’ont jamais reçu de formation formelle sur la vente sociale – et ce sont les cadres. À quelle fréquence pensez-vous que les entreprises investissent dans la formation de leurs représentants ?

1. Les commerciaux veulent être formés

Vos vendeurs sont ceux qui sont en première ligne et ils ont une idée précise de la direction que prend l’industrie. Ils voient chaque jour la vente sociale devenir une partie plus importante de leur processus. Ils ont besoin – et veulent – ​​de rester en tête de leurs concurrents. 53% des vendeurs souhaitent une formation pour les aider à mieux comprendre le social selling. Ne pas tenir compte de la formation que votre équipe demande activement pourrait signifier que vous êtes déconnecté.

2. Facilitez plus de conversations avec des prospects pertinents

La plupart des clients B2B n’obtiennent pas ce qu’ils veulent des conversations avec les commerciaux. Nous passons tellement de temps à nous concentrer sur la vente du produit que nous oublions de nous engager davantage avec les prospects. Selon des recherches récentes, les représentants commerciaux parlent des besoins et des attentes des clients dans seulement 20 % des conversations commerciales.

Mais ces conversations sont si essentielles pour un succès durable. Le processus de qualification des leads nécessite que nous prenions le temps de comprendre les prospects. D’un autre côté, se lancer trop tôt dans la conversation d’achat éloigne les prospects.

La formation à la vente sociale aide à apprendre aux commerciaux à approfondir et à établir de véritables relations avec les prospects. La formation se traduit par des vendeurs qui vendent mieux sur tous les canaux, pas seulement sur les réseaux sociaux.

3. Utilisez les outils de vente plus efficacement

La plupart des entreprises axées sur le numérique investissent d’importantes sommes d’argent dans leurs ventes. Entre les outils CRM, les logiciels de gestion des leads et les solutions de communication, il est facile de voir comment ces coûts commencent à s’additionner. Mais si votre équipe de vente n’utilise pas efficacement les outils ou les utilise au hasard tout au long du processus de vente, une grande partie de votre investissement est gaspillée.

La technologie utilisée par les commerciaux a évolué aussi rapidement que leurs stratégies pour conclure des affaires. Les stratégies de vente sociale efficaces reposent sur des outils pour aider les commerciaux à gérer les relations et à rester organisés. La formation sur la vente sociale aidera votre équipe à voir la situation dans son ensemble. Cela aide votre équipe à comprendre l’importance de la vente sociale et les encourage à l’appliquer de manière cohérente tout au long du processus et avec tous les outils et stratégies que vous fournissez.

4. Apprenez à créer un actif à long terme

Pour les commerciaux, peu de choses ont plus de valeur qu’un réseau solide et une réputation pour connecter les clients avec des solutions qui les aident véritablement à résoudre leurs problèmes. Les agents doivent s’engager socialement et considérer chaque conversation comme une opportunité de vente et une opportunité de construire une connexion à long terme pour développer leur réseau. Une vente sociale efficace consiste à construire et à maintenir leur présence sociale. Une présence sociale clairement définie vous aide non seulement à conclure plus de transactions aujourd’hui, mais elle positionne votre entreprise et votre équipe pour un succès à long terme.

N’est-ce pas quelque chose dans lequel chaque entreprise devrait investir?

Cet article a déjà été publié sur le blog de SocialSellinator.

Auteur : Jock Breitwieser

Avec plus de 20 ans d’expertise en communication internationale en agence et en interne, Jock Breitwieser est un communicateur primé. Il se concentre sur le marketing numérique et la communication.

Tout au long de sa carrière, Jock a travaillé dans des agences et en interne, dirigeant des programmes de marketing mondiaux qui produisent des résultats commerciaux. Il est actuellement basé dans la Silicon Valley, en Californie.

