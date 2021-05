4 Raya et les derniers œufs de Pâques de dragon que vous auriez pu manquer

Le personnage de Tong, exprimé par Benedict Wong, fait référence à une famille dans le film, et on voit qu’il a eu un enfant qui a apparemment été transformé en pierre par le Druun. À la fin du film, on voit non seulement Tong revenir, mais aussi que sa femme et son enfant vont bien. Bien que l’enfant ne reçoive jamais de nom propre, les animateurs les ont apparemment appelés Tongler, et si vous regardez le générique de fin de Raya et le dernier dragon et lisez la liste des bébés de production, c’est-à-dire tous les enfants qui sont nés lors de la production aux plus de 400 personnes impliquées dans la réalisation du film, vous verrez que Tongler est en fait répertorié parmi eux.