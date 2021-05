4 règles de liberté financière

Compartir

Comment prendre le contrôle de vos finances.

Vous pouvez prendre le contrôle de vos finances . Peu importe combien d’argent entre ou sort chaque mois, vous pouvez vous préparer à une plus grande réussite financière et à une plus grande liberté à l’avenir.

Ces quatre règles m’aident à construire de plus en plus de liberté financière chaque jour, semaine, mois et année. Il s’agit de comprendre vos finances à un niveau de base Oui s’en tenir à un plan . Développez une stratégie qui fonctionne pour vous et qui correspond à votre style de vie. Soyez un peu ambitieux lorsque cela est possible, mais commencez par construire une fondation et commencez par ces quatre règles.

L’indépendance financière de base commence par la création d’un budget. Vous devez savoir quel argent vous recevez chaque mois et quel argent vous sortez. Quel est votre revenu? Quelles sont vos dépenses? Ce sont les questions les plus élémentaires à vous poser.

Faites un budget qui représente votre vie.

Les revenus et les dépenses sont différents selon les personnes. Il est important de faire un budget qui représente votre vie. J’ai une feuille de calcul qui suit les sources de revenus et de dépenses mensuelles, trimestrielles et annuelles. Il est dynamique et j’utilise Google Sheets pour pouvoir y accéder de n’importe où.

Choses à inclure dans vos dépenses:

Loyer / factures d’hypothèque / services publics Dépenses moyennes d’épicerie Dépenses moyennes d’essence (voiture) Toute souscription (c.-à-d. Transport, nourriture, remise en forme) Dette / prêts en cours

Ce sont des éléments très courants à prendre en compte dans votre budget. D’autres éléments peuvent survenir moins fréquemment, tels que les paiements d’assurance, les paiements de taxes, vous pouvez voir une augmentation des achats pendant les mois de vacances, les voyages de vacances, les frais de garde d’enfants, etc.

Et vos revenus?

Si de l’argent entre, assurez-vous qu’il est correctement représenté dans votre budget. Avez-vous un salaire fixe ou êtes-vous payé à l’heure? Les heures de travail varient-elles ou êtes-vous payé à la commission ou d’une autre manière non standardisée? Tenez compte de la façon dont vous êtes payé dans votre budget.

Y a-t-il des écarts dans vos revenus tout au long de l’année? Par exemple, les enseignants peuvent ne pas recevoir de salaire pendant les mois d’été. Peut-être avez-vous un emploi saisonnier. Quoi qu’il en soit, notez-le dans le budget. Vous pouvez diviser la feuille de calcul par mois. Créez autant d’éléments récurrents pour les dépenses et les revenus que possible et ajustez chaque mois si nécessaire.

Pour les articles non mensuels, regroupez-les dans le mois où vous êtes le plus susceptible d’effectuer ces paiements ou de recevoir ce revenu. Si vous ne savez pas où cela pourrait être, jetez un œil à ce que vous avez fait l’année dernière.

Un budget fonctionne pour tout le monde.

Peu importe le montant ou le peu d’argent que vous gagnez ou dépensez. Un budget fonctionne pour tout le monde. Je dirais que surtout si vous voulez gagner ou économiser plus d’argent, vous devez créer un budget. Cela vous permet d’avoir plus de contrôle sur vos finances.

Même si vous gagnez ce que vous considérez comme une petite somme d’argent, La budgétisation vous permet de voir le flux global de vos finances . Vous pouvez trouver des endroits pour réduire vos dépenses et des moyens de maximiser vos revenus. Mais vous avez besoin du budget pour le voir en premier lieu.

Une fois que vous avez un budget, vous pouvez commencer à trouver des moyens de faire en sorte que vos revenus et vos dépenses fonctionnent davantage en votre faveur, ce qui signifie économiser et investir Suite. Cependant, sans le budget, vous ne faites que deviner.

Épargner ou investir

Je considère l’épargne comme la mise de côté de l’argent pour quelque chose qui est nécessaire à court terme. Investir, en revanche, c’est mettre de l’argent de côté pour travailler pour vous à long terme. C’est un processus plus automatisé, et c’est de l’argent dont vous ne prévoyez pas avoir besoin de si tôt.

Vous investissez pour votre retraite. Économisez pour une nouvelle voiture ou même pour des articles à court terme comme des cadeaux ou une réparation à domicile à venir. Vous pourriez également épargner pour rembourser une dette ou un prêt. Nous ne nous plongerons pas complètement dans la réduction de votre dette, mais ce sont des éléments clés à inclure dans votre budget mensuel et à prendre en compte lorsque vous décidez quoi épargner ou investir.

Réduisez votre dette et augmentez vos revenus , c’est l’objectif final. Pour l’instant, considérez les paiements de la dette dans le cadre de ce budget mensuel.

L’investissement est pour des éléments de cube plus grands et à plus long terme. Les économies concernent des articles de dépôt plus petits et à plus court terme.

Avoir un budget vous permet de savoir combien vous pouvez économiser et investir. Cependant, parlons spécifiquement de l’investissement. L’investissement est une façon de faire croître votre patrimoine. Épargner, étant l’action à plus court terme, ce n’est pas faire croître votre patrimoine, mais réaliser quelque chose de plus immédiat.

Comment faire croître la richesse.

Investir vous prépare à un succès futur.

L’investissement vise à faire en sorte que votre budget fonctionne pour vous à l’avenir. Cela signifie également que vous ne pouvez pas surcharger votre budget actuel tout en investissant. La règle numéro un pour investir est: n’investissez pas plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre. En d’autres termes, ne jouez pas avec votre loyer.

Étape 1 – Budgétisation – vous indique combien d’argent il vous reste chaque mois. Ensuite, vous devez décider quoi faire de cet argent . S’il ne reste plus d’argent, vous devriez réévaluer vos dépenses ou envisager des moyens de trouver une autre source de revenus. Cela peut signifier demander de l’aide, ce qui est correct à 100%. En fait, si vous avez besoin d’aide, vous devez contacter vos amis, votre famille ou des services conçus à cet effet.

Il vaut mieux investir ou économiser de l’argent que rien. Même s’il ne s’agit que de 50 $ ou 100 $ de plus chaque mois, vous vous débrouillez très bien si vous pouvez mettre cet argent de côté et l’investir régulièrement, au fil du temps.

Je n’entrerai pas dans les moyens spécifiques d’investir dans ce poste car il y en a beaucoup et ils varient en fonction de l’étape de votre vie financière dans laquelle vous vous trouvez. Cependant, la bonne nouvelle est que les services financiers deviennent plus équitables et accessibles tous les jours. Il existe de nombreuses banques, plates-formes fintech et autres qui offrent des options de vérification, d’épargne et d’investissement, le tout sur une seule plate-forme.

Trouvez un système qui fonctionne pour vous.

Je vais garder ça général pour le moment. Prenez ce qui reste chaque mois et utilisez-le de la meilleure façon possible. J’ai un compte de retraite auquel je cotise. J’ai également un compte d’investissement ou de courtage plus standard et un compte 401k auprès d’un employeur.

Vous avez peut-être également deviné à partir du nom de mon compte que j’investis dans des crypto-monnaies comme Bitcoin. Quel que soit le groupe d’investissement, j’investis en eux de manière méthodique et récurrente que je suis sur mon tableur budgétaire mensuel.

Les comptes d’épargne ne sont plus ce qu’ils étaient. Vous avez la chance de trouver un compte d’épargne qui ne rapporte que 1% d’intérêt. Trouver un moyen de faire fructifier votre argent et de faire un retour est essentiel pour progresser financièrement. Par conséquent, j’aime dire que le l’argent est une poubelle .

L’argent liquide ne fait pas grand-chose pour vous simplement assis dans un compte chèque ou d’épargne. La règle générale est d’avoir 3 à 6 mois de dépenses nécessaires en cas d’urgence. Vous pouvez être licencié de votre travail ou subir une blessure inattendue qui augmente vos dépenses à court terme. Pour cela, vous avez besoin d’argent liquide.

Regardez votre budget et déterminez la valeur de 3 à 6 mois en espèces. Ensuite, faites un plan pour commencer à épargner pour ce montant et respectez-le mois après mois. Celles-ci peuvent être vos économies, et tout ce qui reste peut entrer dans votre seau d’investissement.

3-6 mois n’est qu’un guide.

Le nombre de mois d’argent que vous devriez avoir sous la main peut varier. Je considère que mon travail est stable. Je fais également partie d’une famille à double revenu. Peut-être que les mêmes choses s’appliquent à vous. Cela signifie que vous pourrez peut-être vous en sortir en gardant seulement 3 mois d’argent en main plutôt que quelque chose d’autre vers le haut de gamme.

Faites travailler votre argent pour vous.

Une fois que vous avez supprimé ce filet de sécurité d’un montant fixe de liquidités disponibles, vous pouvez faire en sorte que les liquidités restantes fonctionnent pour vous. C’est là que vous le placez dans votre seau d’investissement et trouvez un moyen d’obtenir un retour sur investissement.

L’argent liquide seul ne vous rapportera pas d’argent. Au fil du temps, sa valeur se dépréciera. C’est pourquoi vous voyez d’autres actifs comme le Bitcoin ou l’or ou même des choses comme l’immobilier prendre de la valeur. Ce sont toutes des façons de mettre votre argent à profit dans un seau qui a le potentiel de croître. Et encore une fois, si c’est trop à considérer dans votre situation actuelle, ne vous inquiétez pas. Prenez votre temps et demandez conseil à votre entourage.

Vous pouvez commencer lentement, investir et épargner d’une manière gérable et correspondant à votre tolérance au risque.

À présent, vous l’aurez compris: vous pouvez compter toute votre vie financière sur papier. Vous pouvez voir votre budget et son évolution d’un mois à l’autre et généralement au fil du temps. Cela signifie que vous pouvez également le manipuler.

Une façon d’optimiser davantage votre épargne ou vos investissements est automatisez-les autant que possible .

Une fois que vous avez établi votre budget et vos objectifs d’épargne ou de placement, vous saurez ce que vous voulez faire avec les liquidités restantes chaque mois. Vous pouvez automatiser dans un sens basique, par exemple en ajoutant un élément de ligne à votre budget chaque mois pour économiser une certaine somme d’argent pour cette réparation de voiture. Il s’agit d’un type d’automatisation plus “manuel”. Vous l’intégrez dans votre budget et ne touchez pas à cet argent sauf dans le but que vous lui avez assigné.

Cependant, vous pouvez automatiser à l’aide de votre banque ou de votre plateforme financière. Configurer l’argent pour qu’il soit automatiquement transféré chaque mois (ou à tout intervalle de temps applicable) vers un compte de placement, un compte d’épargne ou pour être placé directement sur une carte de crédit ou un paiement de prêt peut être essentiel pour que votre budget fonctionne mieux pour vous au fil du temps.

Faites travailler votre budget pour vous.

J’ai mentionné plus tôt que le budget de chacun est différent. Cela s’applique à votre vie spécifique, vous devez donc le faire fonctionner pour vous. Une plus grande indépendance financière vous permet de vivre avec moins de stress, en sachant ce qui vous attend. Et si quelque chose d’inattendu survient, au moins vous serez mieux préparé à y faire face quand cela se produira.

Essayez ces quatre règles de liberté financière pour commencer. Une fois que vous maîtrisez mieux votre budget et comment le faire fonctionner pour vous, vous pouvez vraiment commencer à optimiser les choses pour vous-même, votre famille et l’avenir. Faites-moi savoir quelques-unes des façons dont vous gérez vos finances dans les commentaires et partagez tous les autres conseils financiers que vous pourriez avoir!