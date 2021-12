4 règles de travail à distance pour garder vos agents engagés et productifs

En mai 2021, près de 70 % des entreprises ont déclaré qu’elles prévoyaient d’adopter pleinement un modèle de travail à distance ou de travail hybride. De nombreuses entreprises de premier plan ont déjà fait le changement indéfiniment, y compris des marques comme Adobe, Salesforce, Spotify et Twitter.

Dans une enquête menée par FlexJobs, 58% des personnes interrogées ont déclaré vouloir un travail entièrement à distance après la pandémie, tandis que 39% préfèrent un arrangement hybride. Et, seulement 3% veulent retourner au travail entièrement en personne. C’est 97 % de la main-d’œuvre qui souhaite une forme de travail à distance !

Mais, pour les entreprises qui n’ont adopté que récemment un environnement de travail à distance, elles jouent à un tout nouveau jeu de balle. Le travail à distance, bien que bénéfique à bien des égards, comporte des défis uniques pour les employés et les employeurs.

Comme illustré dans le graphique ci-dessous du rapport sur l’état du travail à distance de Buffer, les employés à distance ont principalement des problèmes de collaboration, de communication et de solitude lorsqu’ils travaillent à domicile. Ces problèmes contribuent ensuite à des préoccupations plus larges pour les employeurs.

Lorsque les employés se sentent déconnectés, seuls et frustrés par la collaboration et la communication, vous vous retrouvez avec une culture d’entreprise potentiellement affaiblie et un engagement moindre des employés. Nous avons donc compilé 4 règles claires à suivre dans votre centre d’appels à distance pour que les agents restent engagés et productifs pendant qu’ils travaillent à domicile.

Règle 1 : Fixez des rythmes cohérents pour votre équipe.

Le travail à distance limite la capacité de votre équipe à collaborer et à communiquer de manière cohérente. Vous manquez la collaboration organique qui se produit au bureau lorsque vous ne pouvez pas partager des déjeuners impromptus, des pauses café et des brainstormings au bureau. Et, si chacun de vos agents travaille avec des routines différentes, vous perdrez rapidement le contact.

Les routines sont saines et aident les agents de votre centre de contact à anticiper quand vous communiquerez et quand ils doivent être prêts à discuter du flux de travail, des performances et des objectifs. Pour aider votre équipe à rester connectée, établissez des routines claires et un rythme cohérent pour votre équipe.

Pensez à utiliser le calendrier général organisé par Harvard Business Review pour rester en contact pendant que vous travaillez à distance et posez des questions utiles à vos employés :

Lundi : Tenez une réunion du cycle de performance pour l’équipe qui couvre les points suivants.

Quel impact avons-nous eu la semaine dernière et qu’avons-nous appris ? Quels engagements avons-nous cette semaine ? Qui est au rendez-vous pour chacun ? Comment s’entraider pour les engagements de cette semaine ? Quels sont les domaines sur lesquels nous devons expérimenter pour améliorer les performances cette semaine ?

Mardi-jeudi : Avoir au moins une rencontre individuelle avec chacun des membres de votre équipe.

À quels défis faites-vous face ? Comment puis-je vous aider à résoudre les problèmes cette semaine ? Où voudriez-vous grandir ?

Vendredi : Focus sur la réflexion lors d’une réunion d’équipe de clôture.

Partagez des métriques et des idées. Vous sentez-vous motivé ? Où ont-ils eu du mal avec la motivation et où avez-vous réussi ?

Règle 2 : Restez concentré sur le bien-être de vos employés.

Il est tentant de s’attendre à ce que les agents de votre centre de contact travaillent à tout moment de la journée lorsque vous adoptez un modèle de travail à distance. Vous souhaitez offrir à vos clients un service exceptionnel à toute heure. Mais vos employés ont besoin d’une pause. Vos travailleurs à distance peuvent avoir du mal à arrêter de travailler à la fin de la journée. Cela peut entraîner un épuisement professionnel et d’autres problèmes de santé physique et mentale.

Soutenez le bien-être du travail à distance de vos agents avec certaines des tactiques suivantes :

Assurez-vous que vos employés prennent des pauses régulières. Travailler tout en étant à la maison brouille la frontière entre les heures de travail et la fin de la journée. Qui ne s’est pas senti coupable d’avoir pris dix minutes pendant ce temps ? Une pause déjeuner obligatoire peut donner aux gens un repos bien mérité. Éloignez vos employés de leur bureau avec les activités de l’entreprise. Des compétitions de mise en place, comme une compétition de step ou un 5k virtuel. Ou, mettez votre équipe au défi de publier des photos d’un certain temps passé dans la nature. Envisagez d’ajouter un avantage bien-être à votre ensemble d’avantages, en allouant des fonds aux employés pour obtenir un abonnement à une salle de sport ou un abonnement à un plan de repas sain.

Règle 3 : Fournir aux agents les meilleurs outils pour travailler de manière productive à domicile.

Lorsque les entreprises se sont éloignées au printemps 2020, des millions d’employés ont été obligés de travailler à domicile sans la technologie et les outils appropriés. Laissez-moi vous dire que ce n’est pas amusant de passer toute la journée assis dans son lit à travailler sur un ordinateur portable encombrant.

Il est injuste d’avoir les mêmes attentes envers vos agents qu’ils auraient au bureau s’ils n’avaient pas les mêmes ressources. Voici quelques moyens de maintenir la productivité de vos agents dans leur travail à distance :

Si vous avez le budget, fournissez aux agents une allocation de technologie et de bureau à domicile lorsqu’ils rejoignent l’équipe. Ils peuvent avoir besoin d’acheter certaines choses (un bureau, une chaise, un clavier et une souris de qualité, etc.) pour rendre leur espace de bureau à domicile utile.Investir dans des outils de collaboration et de gestion de projet pour améliorer la communication entre les membres de l’équipe.Choisir une technologie cloud fiable plate-forme pour soutenir votre équipe de centre d’appels et vos clients. Assurez-vous qu’il comprend des outils de reporting clairs et vous permet de donner des conseils de coaching à distance.

Règle 4 : Encouragez les employés à poursuivre leurs passions à travers des projets parallèles.

Gardez les employés distants engagés en leur donnant la liberté d’investir personnellement dans votre entreprise. Encouragez les agents à créer et à travailler sur des projets qui correspondent aux objectifs de l’entreprise. Chacun des membres de votre équipe a des compétences et des dons uniques à apporter. Votre équipe ne peut qu’en tirer profit en donnant à chaque employé une chance d’utiliser ces compétences et ces dons.

De plus, si vos employés distants investissent dans la croissance de votre entreprise, ils se consacrent davantage à votre mission et à votre objectif. Tenez compte des idées suivantes pour que les employés distants restent engagés dans leur travail :

Organisez des concours pour les employés afin de proposer de nouvelles idées de projets.Tâchez des groupes d’agents pour résoudre les problèmes et les inefficacités auxquels votre équipe est confrontée afin de mettre en place de nouveaux processus.Discutez des plans de développement avec chaque employé afin que vous sachiez quels sont leurs objectifs, leurs espoirs et leurs rêves. . Discutez avec chaque agent pour voir comment leurs passions et leurs dons uniques peuvent être utilisés au profit de votre équipe et de leur croissance future.