4 séries disponibles sur HBO Max pour les amateurs de science-fiction – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

in

En plus de son contenu original, le service streamig attend des productions spectaculaires au sein de son catalogue. Parmi elles, un créneau de séries idéal pour les amoureux du genre science-fiction.

Parce que la réalité peut avoir de multiples interprétations, ces productions surprennent par leur intrigue particulière. Scénarios hypothétiques, où ils dépassent plusieurs fois la réalité, avec la fusion de la technologie et de la science, ils nous emmènent dans des mondes alternatifs qui nous fascinent.

Laissez-vous impressionner par ces séries disponibles sur HBO Max. La science-fiction prend des directions inimaginables avec l’habileté des productions. N’y pensez plus, nous vous partageons ci-dessous quatre séries pour vous plonger dans la science-fiction.

Manifeste

Photo : Avec l’aimable autorisation.

Combinant le mystère et surnaturel, cette production soulève des doutes quant à savoir si ces faits pourrait se produire dans notre réalité. L’intrigue de la série de science-fiction tourne autour du disparition inexplicable d’un avion, que d’une manière plus inexplicable, il réapparaît cinq ans plus tard.

Les années n’ont pas passé pour les passagers, mais pour leurs proches, c’est pourquoi les des doutes naîtront du mystère qui accompagne l’équipage.

Les restes

Photo : avec l’aimable autorisation de HBO Max.

Centré dans une ville de banlieue, le ruptures de stabilité quand un événement mondial surnommé Le match, au cours de laquelle, comme dans le ravissement décrit dans la bible, certains êtres humains fIls ont été emmenés et d’autres ont été laissés pour compte.

Les survivants de cet événement ils essaient de comprendre pourquoi plus que 140 millions d’habitants, révélant comment le stress d’une calamité sans précédent peut transformer la foi des gens en cynisme, en paranoïa, en folie ou en fanatisme de culte.

Roswell, Nouveau-Mexique

Roswell, Nouveau-Mexique, Ce n’est pas n’importe quel endroit sur la planète Terre, c’est le zone zéro pour ceux qui recherchent des preuves de la existence d’étrangers. L’une de ses habitants d’origine, Liz Ortecho, revient après des années à quitter les lieux.

À votre arrivée, trouvez un forte attirance pour son amour adolescent, mais une vérité crue apparaît : C’est un extraterrestre qu’il a gardé ses pouvoirs surnaturels cachés toute sa vie. Sans aucun doute une histoire avec une grande charge dans le science-fiction à ne pas manquer.

Westworld

Photo : avec l’aimable autorisation de HBO Max.

Cette sombre odyssée, qui raconte l’aube du la conscience artificielle et l’avenir du péché, une panne déclenche la terreur et le chaos parmi les touristes dans un parc attractions futuristes sur le thème des adultes, dédié à fantasmes interdits. Parmi ses acteurs, vous pouvez apprécier le talent de Anthony Hopkins qui est le président du conseil d’administration de Westworld.

Source : Forbes