4 stocks de recharge de véhicules électriques à éviter pour le moment

Les stocks de recharge de véhicules électriques (VE) ont connu des mouvements euphoriques ces derniers temps. Il y a de bonnes raisons de croire que l’industrie de la recharge de VE connaîtra une croissance saine dans les années à venir. Cependant, la plupart des actions de recharge de véhicules électriques semblent avoir dépassé leurs fondamentaux. Il est donc logique d’attendre une correction avant d’envisager une nouvelle exposition aux valeurs de recharge de véhicules électriques.

Parlons d’abord des vents favorables de l’industrie.

En mars 2021, Cathie Wood’s Gestion Ark Invest était d’avis que Tesla (NASDAQ:TSLA) pourrait atteindre 3 000 $ d’ici l’exercice 2025. Cela impliquerait une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars pour l’entreprise de véhicules électriques. Pour certains, cet objectif de prix peut sembler irréaliste. Cependant, je n’écarterais pas la possibilité que l’objectif soit atteint.

Selon la tendance et les diverses estimations, ce ne sont pas seulement les dix prochaines années qui appartiennent aux véhicules électriques. Les deux prochaines décennies verront une croissance soutenue pour l’industrie des véhicules électriques. Selon Deloitte, l’industrie des véhicules électriques devrait croître à un TCAC de 29% au cours des dix prochaines années.

Si cette estimation de croissance se vérifie, un gros investissement doit être alloué à l’infrastructure de recharge. Il va sans dire que les sociétés de recharge de véhicules électriques sont positionnées pour une forte croissance.

Les estimations suggèrent que le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques valait 9,24 milliards de dollars au cours de l’exercice 2019. La taille du marché devrait passer à 70 milliards de dollars d’ici l’exercice 2026. Cela impliquerait un TCAC attractif de 33%.

Parlons donc de certains stocks de recharge de véhicules électriques de qualité, actuellement surévalués, mais qui méritent d’être gardés sur votre radar d’investissement.

Chargement clignotant (NASDAQ:BLNK)

Impact réel de la crise du changement climatique I (NYSE:CLII)

Titres ChargePoint (NYSE:CHPT)

Tortoise Acquisition Corp. II (NYSE:SNPR)

4 supports de charge EV à éviter: charge clignotante (BLNK)

L’action BLNK a atteint un sommet historique de 64,50 $. Le stock a par la suite corrigé aux niveaux actuels autour de 30 $. Cependant, les valorisations restent tendues et il pourrait être judicieux d’attendre une nouvelle correction.

Pour mettre les choses en perspective, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 6,2 millions de dollars pour l’exercice 2020. Les actions de la société se négocient actuellement à une capitalisation boursière de 1,37 milliard de dollars.

En termes de croissance des affaires, les perspectives sont positives. Alors que l’adoption des véhicules électriques augmente aux États-Unis et en Europe, l’entreprise en bénéficiera. L’entreprise propose déjà plusieurs produits pour des solutions de recharge résidentielles et commerciales. Avec plus de produits en développement, l’entreprise semble être très innovante.

Le 11 mai, Blink Charging a également annoncé l’acquisition de Coin bleu. Cette dernière est une société de recharge de VE basée en Belgique et dispose d’un portefeuille de 7 071 ports de recharge. Il convient de noter que l’Europe est un marché des véhicules électriques à croissance plus rapide que les États-Unis.

Blink Charging est susceptible de continuer à poursuivre une croissance organique et inorganique agressive. Je serais cependant plus à l’aise pour considérer l’exposition lorsque l’action se négocie à 40 à 50 fois le chiffre d’affaires.

Stocks de recharge de véhicules électriques: impact réel de la crise du changement climatique I (CLII)

Les sociétés de recharge de VE sont principalement cotées par l’intermédiaire de sociétés d’acquisition à vocation spéciale. En janvier 2021, Services EVgo a annoncé un regroupement d’entreprises de sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) avec Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition.

L’accord valorise EVgo à 2,6 milliards de dollars. Cependant, les prévisions de revenus de la société pour l’année en cours sont de 20 millions de dollars. Par conséquent, l’entreprise est évaluée à 130 fois le chiffre d’affaires. De toute évidence, le regroupement d’entreprises est à la valorisation étirée.

En termes de points positifs, la société disposera d’un produit net de 575 millions de dollars provenant du regroupement d’entreprises pour une expansion agressive. De plus, EVgo entretient déjà des relations commerciales avec des entreprises qui incluent Tesla et General Motors (NYSE:GM). La société propose également des solutions de charge rapide pour les opérateurs de covoiturage comme Uber (NYSE:UBER) et Lyft (NASDAQ:LYFT).

Revenant aux prévisions de croissance de l’entreprise, EVgo prévoit de générer un chiffre d’affaires de 596 millions de dollars pour FY2025. Pour la même année, le BAIIA ajusté est guidé à 193 millions de dollars. Cependant, la société n’aura un flux de trésorerie disponible positif qu’au cours de l’exercice 2026.

En général, les projections de croissance des sociétés cotées via les SPAC ont été optimistes. Par conséquent, même du point de vue du FCF, les valorisations semblent étirées.

Il est donc logique d’attendre la fin du regroupement d’entreprises SPAC. Une fois EVgo répertorié, il y aura une meilleure opportunité d’entrée.

Stocks de recharge de véhicules électriques: ChargePoint Holdings (CHPT)

Le stock CHPT est probablement parmi les stocks de recharge de véhicules électriques les plus attractifs. Pour FY2022, la société prévoit un chiffre d’affaires de 198 millions de dollars. À une capitalisation boursière actuelle de 6,3 milliards de dollars, l’action se négocie à 32 fois les revenus.

Il convient de noter que l’action CHPT a déjà été corrigée d’un sommet de 49,48 $ à son niveau actuel d’environ 21,30 $. Cependant, un point important à noter est que ChargePoint a déclaré des revenus de 144,5 millions de dollars en FY2020 et de 146,5 millions de dollars en FY2021.

Il reste à voir si l’entreprise pourra atteindre l’objectif de 198 millions de dollars de chiffre d’affaires pour FY2022. Les trimestres à venir fourniront un aperçu. Par conséquent, il est logique d’attendre un ou deux trimestres avant d’envisager une exposition significative à l’action.

En termes de business positif, ChargePoint est présent aux États-Unis et étend sa présence en Europe. De plus, les revenus de l’entreprise sont diversifiés. Outre les systèmes de charge réseau, l’entreprise tire également des revenus de solutions logicielles. Ce dernier est susceptible de stimuler les flux de trésorerie à long terme.

Stocks de recharge de véhicules électriques: Tortoise Acquisition Corp.II (SNPR)

Le 8 février 2021, Industries Volta a annoncé que la société deviendrait publique grâce à un regroupement d’entreprises avec Tortoise Acquisition. L’accord valorise Volta à 2,0 milliards de dollars.

L’action SNPR a bondi à un sommet de 18,3 $ à l’annonce du regroupement d’entreprises. Cependant, le stock s’est corrigé à environ 10 $. Je serais toujours prudent, compte tenu de la valorisation de l’entreprise à 2,0 milliards de dollars. Pour FY2021, Volta Industries a guidé pour un chiffre d’affaires de 47 millions de dollars. Par conséquent, la société est évaluée à 43 fois les prévisions de revenus de l’année en cours.

Volta Charging a une projection de croissance robuste. La société s’attend à ce que ses revenus atteignent 826 millions de dollars d’ici FY2026. Je prendrais cette estimation avec une pincée de sel. En outre, la société s’attend à un EBITDA positif d’ici l’année prochaine.

À partir de l’exercice 2020, l’entreprise avait installé 1 507 bornes de recharge. Sur ce total, 1 112 étaient déjà sous contrat. En outre, la société prévoit d’augmenter le nombre de bornes de recharge à 26 242 d’ici la fin de l’exercice 2025.

De plus, les écrans des bornes de recharge constituent une source de revenus publicitaires pour l’entreprise. Actuellement, la société compte 3 014 écrans installés et un pipeline de 20 136 écrans. Par conséquent, au cours des cinq prochaines années, l’entreprise disposera d’un modèle de revenus diversifié.

Je pense qu’il est logique d’attendre la clôture du regroupement d’entreprises. Une fois que Volta Industries est cotée, le stock peut être considéré.

