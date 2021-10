4 stratégies de qualification de leads faciles pour de meilleurs clics et conversions

L’accumulation de mesures de conversion sur vos canaux peut sembler intéressante. Avoir un taux de clics est un objectif vers lequel la plupart des annonceurs médias rémunérés travaillent. Mais si la majorité de ces utilisateurs ne sont pas de qualité, alors nous examinons des métriques de vanité.

J’aime dire à beaucoup de mes clients que je préfère avoir moins de prospects susceptibles de convertir que de gaspiller un tas de dépenses publicitaires pour des utilisateurs qui ne correspondent pas à leurs objectifs.

Je n’ai pas pu résister.

Et c’est là qu’intervient la qualification de lead. Dans cet article, je vais couvrir :

Qu’est-ce que la qualification de leads et pourquoi c’est important.Comment identifier vos paramètres de qualification de leads.Quatre stratégies de qualification de leads que j’utilise avec mes clients.

Lisez la suite pour savoir comment obtenir des prospects qui se convertiront en clients et des clients qui resteront avec vous plus longtemps.

Qu’est-ce que la qualification des leads ?

Qualifications des prospects pour vous assurer que les prospects que vous attirez via vos publicités et autres actifs marketing sont ceux qui sont les plus susceptibles de conduire vos objectifs commerciaux. Le trafic qualifié vers votre site Web est plus susceptible d’agir là-bas, et les prospects qualifiés sont plus susceptibles de devenir des clients. La qualification des leads est essentielle pour un processus de génération de leads efficace.

MQL vs SQL

Dans le monde B2B, vous avez peut-être entendu parler de prospects qualifiés pour le marketing (MQL) et de prospects qualifiés pour les ventes (SQL). Les MQL sont ceux qui ont manifesté de l’intérêt pour votre produit ou service, mais qui ne sont probablement pas encore prêts à acheter, ce qui les rend qualifiés pour, eh bien, plus de marketing, à savoir, nourrir des campagnes pour les faire descendre dans l’entonnoir où ils peuvent passer de prospects à les clients.

Les SQL sont ceux qui ont manifesté de l’intérêt pour votre produit ou service et qui sont très susceptibles d’acheter.

Certains leads arrivent en tant que SQL, tandis que d’autres commencent en tant que MQL, et avec une gestion et un nurturing efficaces des leads, deviennent des SQL.

Pourquoi la qualification des leads est-elle importante ?

Il est évident que vous voulez des prospects qualifiés provenant de vos efforts de marketing, vous voulez obtenir plus de clients. Mais il y a aussi un côté financier. Si vous diffusez des publicités payantes et que vous avez un taux de clics élevé, cela signifie que vous avez une offre attrayante et/ou une excellente rédaction. Mais est-ce attrayant pour vos clients les plus probables ?

Si vous obtenez des tonnes de clics, vous payez peut-être moins par clic, mais si vous n’obtenez pas de conversions, à quoi cela sert-il ? Vous n’économisez pas vraiment d’argent, vous gaspillez des dépenses en trafic non qualifié.

En parlant de dépenses inutiles, découvrez où en est la vôtre grâce à notre outil gratuit d'évaluation des performances Google Ads !

Ainsi, bien que le taux de clics et le coût par clic soient importants, vos taux de conversion sont au cœur de votre retour sur investissement, et au cœur des conversions se trouve la qualification des prospects.

Comment identifier vos paramètres de qualification de leads

Connaître vos clients idéaux et votre public cible est essentiel pour savoir à quoi ressemble la qualification de leads pour votre entreprise. Il existe également un certain nombre de formules de qualification de leads qui pourraient s’appliquer à votre entreprise, mais la plus basique est BANT :

Budget: Le prospect peut-il se permettre vos produits/servicesAutorité: Sont-ils le décideur ultime pour l’achat?Avoir besoin: Quel besoin cherchent-ils à atténuer ? S’aligne-t-il avec ceux de vos clients de longue date ?Urgence: Dans quelle mesure ont-ils besoin que ce besoin soit satisfait ?

La copie de votre page de destination et les informations que vous demandez dans vos formulaires aideront à qualifier vos prospects, mais cela ne résout pas le problème du paiement pour des clics non qualifiés en premier lieu. Dans cette section suivante, nous aborderons quatre manières de qualifier vos clics.

Diriger les stratégies de qualification

Ces stratégies vous permettent d’améliorer la qualité de vos prospects PPC avant même que l’utilisateur n’accède à votre page de destination.

1. Soyez précis dans votre texte publicitaire

La façon la plus simple de dire aux gens qu’ils ne sont pas le client que vous recherchez est de leur dire directement. Il est tout à fait logique d’utiliser certains termes dans vos annonces et d’empêcher les utilisateurs non qualifiés de cliquer sur votre annonce. Je sais que dans le monde du PPC, il est difficile de voir un taux de clics inférieur. Mais les taux de clics ne signifient rien si ces prospects ne se transforment jamais en clients.

Par exemple, j’avais un client qui avait un produit CRM pour les startups et les petites entreprises. Bien qu’ils ciblaient bien sûr des mots-clés tels que « crm pour petites entreprises », ils ont également ciblé de nombreux mots-clés CRM génériques qui ne mentionnent pas « petites entreprises ». Dans ces groupes d’annonces, nous nous sommes assurés de pré-qualifier nos prospects avec un texte publicitaire s’adressant uniquement aux propriétaires de petites entreprises.

Avec un texte publicitaire éligible, vous pourrez peut-être cibler des mots clés plus larges sans gaspiller trop de dépenses en clics non qualifiés.

Nous informions les chercheurs que s’ils travaillaient pour une entreprise de plus de 50 personnes, notre CRM ne leur convenait pas. Oui, notre CTR dans ces groupes d’annonces a diminué. Mais notre qualité de plomb a augmenté. Et puisque notre CTR a diminué, nos coûts aussi. Avec des coûts inférieurs et un taux de conversion plus élevé, notre rapport Coût/Conv. les chiffres ont sensiblement baissé. C’est la mesure la plus importante pour nous. Et lorsque la qualité s’améliore avec un coût/conv plus faible, la diminution du CTR ne nous a pas du tout fait de mal.

Et si vous étiez confus par tout ce discours de métrique, consultez notre Guide ultime des métriques PPC et tout cela aura du sens !

2. Utilisez des extensions de prix

La même mentalité peut être appliquée à vos extensions d’annonces pour la recherche payante. Si vous avez un produit plus cher, vous ne souhaitez probablement toucher que les utilisateurs qui ont de l’argent. Indiquez le prix ou le statut de votre produit dans vos extensions d’annonces.

Bon ‘ole autocollant choc. Si un utilisateur voit des prix plus élevés et qu’il n’a pas d’argent, il ne cliquera probablement pas sur l’annonce. J’économise maintenant mon budget publicitaire pour le bon utilisateur plus tard. Tout ne doit pas non plus être une question de prix. Peut-être que vous ajustez vos messages de valeur en fonction du bon utilisateur. Faites en sorte que tout soit adapté au public parfait que vous souhaitez atteindre ; pas tout le monde qui peut être intéressé par votre produit.

3. Optimisez les formulaires de prospects pour la qualité, pas le volume

Google et Facebook ont ​​tous deux des paramètres de type de formulaire pour leurs formulaires pour prospects. Cela donne aux annonceurs la possibilité d’optimiser soit pour plus de prospects, soit pour des prospects plus qualifiés. Bien sûr, la sélection par défaut des canaux sera pour plus de volume. Ils vous encourageront à obtenir plus de prospects, ce qui donnera une belle apparence à vos rapports PPC. Mais si vous avez testé des formulaires pour prospects dans ces deux canaux et que vous avez reçu des prospects indésirables, envisagez de modifier vos paramètres d’optimisation pour vous concentrer sur une qualité supérieure.

Voici l’option d’extension de formulaire pour prospects Google Ads :

Et voici l’option de type de formulaire de publicités pour prospects Facebook :

Vous pouvez voir que Google essaie de nous faire un peu peur. Il avertit que vous pouvez obtenir moins de prospects pour un coût par prospect plus élevé (ce qui est vrai). Mais je suis toujours prêt à payer plus pour des prospects plus qualifiés et plus faciles à conclure pour les équipes commerciales de mes clients. N’hésitez pas à créer deux formulaires différents, l’un axé sur le volume et l’autre sur la qualité, pour voir lesquels conduisent réellement un utilisateur plus qualifié.

4. Ajoutez plus de questions dans vos formulaires pour prospects

De nombreux formulaires pour prospects sur Google, Facebook, LinkedIn, Quora, etc. commencent par demander aux utilisateurs le strict minimum comme le nom et le numéro de téléphone. Dans la plupart des cas, les champs sont renseignés automatiquement en fonction des informations de profil de l’utilisateur. Cela peut rendre le formulaire facile à remplir et à soumettre, mais parce que c’est si facile, vous n’êtes peut-être pas des utilisateurs pré-qualifiés.

La bonne nouvelle est que la plupart des canaux qui proposent des formulaires pour prospects permettent aux annonceurs de poser plus de questions ou de personnaliser les questions. Voici quelques exemples:

Questions personnalisées du formulaire pour prospects LinkedIn

Vous pouvez créer des questions personnalisées dans vos formulaires pour prospects publicitaires LinkedIn pour demander aux utilisateurs plus d’informations. Cela les fera travailler un peu plus, mais s’ils sont prêts à passer un peu plus de temps à vous donner plus d’informations, ils pourraient être plus intéressés par votre produit. De plus, vous pouvez poser des questions qui effraient les utilisateurs non qualifiés et c’est bien aussi.

Questions personnalisées sur les publicités à formulaire Facebook

Tout comme LinkedIn, vous pouvez créer des questions personnalisées pour les formulaires de publicité à formulaire Facebook. Vous pouvez demander à l’utilisateur de saisir une réponse, de choisir parmi une liste d’options ou même de créer un ensemble de réponses conditionnelles basé sur un fichier CSV téléchargé.

Questions supplémentaires sur l’annonce principale Google

Google a également des questions supplémentaires, mais vous ne pouvez pas les personnaliser. Au lieu de cela, vous disposez d’une liste d’options de questions ventilées par secteurs ou catégories spécifiques. Vous pouvez ajouter plusieurs questions de qualification à vos formulaires pour prospects pour obtenir plus d’informations auprès de vos utilisateurs. Beaucoup d’entre eux sont à choix multiples, donc si un utilisateur ne voit pas l’option qui les décrit dans ses questions, il ne remplira probablement pas le formulaire.

Tirez le meilleur parti de votre budget avec la qualification des leads

Les données internes de votre CRM vous aideront toujours à prendre de meilleures décisions d’optimisation pour vous concentrer sur le bon utilisateur. Mais que vous disposiez ou non d’informations CRM, vous pouvez toujours faire des efforts avec vos paramètres de copie d’annonce et de formulaire pour prospects pour essayer de qualifier l’utilisateur avant même qu’il ne visite votre site Web. Vous pouvez voir moins de trafic et moins de conversions. Mais si vous qualifiez les bons utilisateurs, vous obtiendrez, espérons-le, de meilleurs taux de clôture et moins de désabonnement. Pour récapituler, voici les stratégies :

Utilisez une copie publicitaire pré-qualifiante.Ajoutez des extensions de prix à vos annonces sur le Réseau de Recherche.Optimisez les formulaires pour prospects pour la qualité, pas pour le volume.Ajoutez des questions supplémentaires ou personnalisées à vos formulaires pour prospects.