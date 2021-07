4 tendances de chaussures élégantes pour 2021 dont vous tomberez amoureux!

in

Par Ambud Sharma,

Même lorsque les saisons changent, la mode reste constante tout en étant témoin de nouvelles tendances tous les deux jours ! Alors que le jeu de tenue devrait être au rendez-vous pour les hommes et les femmes, les hommes ont également été enclins à s’habiller avec vogue et panache. Tout en stylisant leurs tenues, les chaussures jouent un rôle important pour améliorer leur déclaration de mode.

Si vous vous demandez comment vous habiller avec la bonne paire de chaussures en 2021, alors nous avons le bon conseil pour vous ! Jetez un œil à certaines des dernières tendances en matière de chaussures pour tuer le look de cette année avec style et mode.

1. Bottes en cuir noir : Il existe tellement de types de bottes différentes, du cuir au daim, décontractées à habillées. Mais les bottes en cuir noir sont à feuilles persistantes et un excellent choix car elles se marient bien avec des tenues décontractées et des tenues plus habillées.

Les bottines Chelsea Maverick en croco noir avec talon Cuba sont les bottines noires parfaites qui vont avec tout et accentuent complètement votre look.

CARACTÉRISTIQUES

Blake Stitched – La semelle extérieure est directement cousue à la semelle intérieure

Semelle – Semelle En Cuir

Matériau supérieur – Cuir de calibre 1.8 argentine rare croûte blanche pleine fleur

Doublure – Doublure en cuir de mouton français

Fermeture – À enfiler

Pays d’origine – Conçu à Milan, Italie, fabriqué en Inde

Forme des orteils – Snip Toe

Prix ​​: 9999

2.Bottes de travail à lacets

Nous adorons la botte de travail classique à lacets en cuir, surtout si vous souhaitez réduire votre sélection de chaussures au minimum. Cette paire est fantastique avec des chemises en flanelle, des gilets, du denim brut, ainsi que des manteaux en cuir et des vestes.

Les bottines à lacets haut de gamme Colonel d’Escaro Royale avec trépointe Goodyear feront tourner les têtes partout où vous irez. Cette conception a un caractère de luxe bicolore avec un motif texturé qui est accentué par une finition patinée à la main rugueuse.

CARACTÉRISTIQUES

Construction cousue Goodyear

Semelle – Semelle En Cuir

Matériau supérieur – Cuir de calibre 1.8 argentine rare croûte blanche pleine fleur

Doublure – Doublure en cuir de mouton français

Fermeture – À lacets

Pays d’origine – Conçu à Milan, Italie, fabriqué en Inde

Forme des orteils – Ronde

Prix ​​: 13499

3. Baskets minimalistes : Les chaussures minimalistes sont excellentes pour toutes les occasions, toutes les saisons, mais des teintes particulières se démarquent particulièrement à l’automne. Si vous avez porté des chaussures blanches tout l’été, pensez à porter des baskets marron lorsque la température se refroidit. Autant nous adorons les chaussures blanches, autant nous pensons que les tons bruns profonds sont plus beaux pendant les mois les plus froids au milieu de la toile de fond pittoresque de la brise légère qui souffle et des feuilles qui tombent.

Les baskets basses en cuir beige-noir avec sangle rayée sont une paire de chaussures décontractées confortables d’Escaro Royale qui rehausseront votre apparence et vous donneront un style audacieux. Cette paire a un dessus en cuir synthétique et une semelle en caoutchouc pour plus de durabilité, ainsi qu’une finition unie brillante qui la rend idéale pour être associée à des tenues décontractées ou professionnelles.

CARACTÉRISTIQUES

Collé sur la construction – La semelle extérieure est directement attachée à la semelle intérieure

Semelle – Semelle en caoutchouc épais 100 % pur italien

Matériau supérieur – Rare cuir argentin pleine fleur à croûte blanche

Doublure – Doublure en peau de mouton française

Finition – Brillance unie

Fashion Element – ​​Baskets en cuir classiques super douces

Fermeture – À lacets

Pays d’origine – Conçu à Milan Italie Fabriqué en Inde

Forme des orteils – Ronde

Prix ​​: 5999

4. Flâneurs

Flâneurs? Pour l’automne?! Oui, tu l’as bien lu! Les mocassins sont en fait bien plus polyvalents que vous ne le pensiez ! Si vous n’avez porté vos mocassins qu’au printemps et en été, essayez-les avec des chaussettes en laine cet automne. Vous pourriez être surpris de voir à quel point ils peuvent être confortables et élégants lorsque le temps se refroidit !

Le Vermont Bit Loafer In Black a des slip-ons en cuir argentin qui sont fabriqués à la main à la perfection et qui ne manqueront pas de faire tourner les têtes. Sa semelle de haute qualité T-Unite de couleur noire offre un confort durable et une durabilité exceptionnelle ainsi qu’un look tendance.

CARACTÉRISTIQUES

Blake Stitched – La semelle extérieure est directement cousue à la semelle intérieure

Semelle – Semelle En Cuir

Matériau supérieur – Cuir de croûte argentin de calibre 1.8

Doublure – Doublure en cuir de mouton français

Fini – Éclat uni

Fashion Element – ​​Mocassins à mors super élégants italiens purs

Fermeture – À enfiler

Pays d’origine – Conçu à Milan Italie Fabriqué en Inde

Forme des orteils – Ronde

Prix ​​: 7999

Lorsqu’il s’agit de sélectionner les chaussures les plus raffinées et les plus tendances pour l’automne, vous avez de nombreuses alternatives. La meilleure partie du style en automne est que la majorité de ces modèles peuvent être portés toute l’année et surtout à l’automne, ce qui peut être une aubaine si vous aimez posséder une collection de chaussures minimalistes.

Alors, quels seraient vos choix de chaussures, de bottes ou de mocassins pour éblouir cet automne et réussir le jeu de la mode de la saison automnale?

(L’auteur est le fondateur, Escaro Royale. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

