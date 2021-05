4 Top des transactions boursières pour vendredi: AMC, NVDA, BBY, RKT

Après un fort rebond la semaine dernière, nous avons eu quelques jours très calmes sur le marché cette semaine. En fait, nous semblons être sur pilote automatique, avec le S&P 500 juste à la dérive horizontalement. Maintenant, regardons quelques-unes des principales transactions boursières à l’approche du week-end de vacances.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: AMC Entertainment (AMC)

Divertissement AMC (NYSE:AMC) a offert aux taureaux un cadeau absolument avant le week-end. Un tel cadeau qu’ils peuvent peut-être même décoller le vendredi et profiter d’un week-end extra long.

Comme je l’ai détaillé il y a quelques jours, l’action AMC a donné aux taureaux un recul parfait. Le titre n’a pas pu franchir le retracement de 61,8% et est revenu au plus haut d’avril et à la moyenne mobile à 10 jours.

Après un fort rebond, l’action AMC a rebondi grâce à la résistance et a explosé vers le plus haut de janvier près de 20 $ mercredi. Jeudi, le sommet a vraiment explosé, avec AMC bondissant de 52% à l’extension de 161,8% avant de reculer un peu. C’est un endroit parfait pour réserver une partie ou la totalité des bénéfices.

Si les actions continuent à augmenter, recherchez un mouvement de plus de 30 $. L’extension de portée deux fois est proche de 35 $ et l’extension de 261,8% est proche de 45 $.

À la baisse, voyons s’il peut contenir 20 $ et / ou la moyenne mobile à 10 jours comme support.

Principales transactions boursières de demain n ° 2: Nvidia (NVDA)

Nvidia (NASDAQ:NVDA) a une réaction post-bénéfice très calme. Planant près de 620 $ maintenant, nous devons attendre un peu plus de direction avec celui-ci.

Lors d’un plongeon, j’aimerais voir comment Nvidia fait un test de la moyenne mobile sur 10 jours sur le graphique de quatre heures. Ci-dessous met la moyenne mobile sur 10 jours en jeu sur le graphique journalier. Si les vendeurs intensifient vraiment, peut-être la moyenne mobile sur 21 jours, le niveau de 590 $ et le remplissage des écarts sont tous en jeu. Ce serait un point d’achat raisonnable après un autre excellent rapport trimestriel.

À la hausse, gardez un œil sur le plus haut de cette semaine à 632,74 $. Au-dessus de cela, le record absolu est en jeu à près de 648,50 $, suivi de 161,8% près de 668 $.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Best Buy (BBY)

Meilleur achat (NYSE:BBY) a également une réaction post-bénéfice plutôt calme jeudi. Le stock était en hausse plus tôt dans la session, mais a depuis disparu de ces sommets. Et l’action BBY a terminé la journée en hausse de seulement 1%.

Le stock continue de se débattre avec la zone de 123 $. C’est une résistance depuis plusieurs trimestres maintenant.

Cela dit, l’action BBY continue de maintenir les moyennes mobiles de 10 jours, 21 jours et 50 jours à la baisse. Le soutien continue donc d’entrer en jeu, ce qui est bon signe.

Si le support échoue, recherchez un flush jusqu’à la moyenne mobile de 200 jours. Cette mesure était un soutien plus tôt dans le mois. Si le titre efface la résistance de 123 $, il met le plus haut de 52 semaines en jeu à près de 128,50 $. Au-dessus, cela pourrait mettre l’extension de portée deux fois sur la table, près de 133 $.

Principaux métiers de demain n ° 4: Rocket Companies (RKT)

N’aimez-vous pas quand une action réagit à l’un de vos niveaux de graphique précédemment dessinés? C’est exactement ce que nous avons eu avec Compagnies de fusées (NYSE:RKT) jeudi.

Les actions ont explosé par rapport au plus bas précédent à 17,50 $, ainsi que la moyenne mobile sur 10 jours. Pendant un moment, le titre a même récupéré la moyenne mobile de 21 jours.

Cependant, il s’est heurté à un support antérieur proche de 19,40 $ et a été sévèrement rejeté, chutant d’environ 1 $ par action. Si cela peut effacer ce niveau, cela met 20 $ et plus en jeu. Plus précisément, il met la moyenne mobile sur 50 jours sur la table, suivie par les 200 jours et la marque de remplissage des écarts à 22,67 $.

À la baisse, une cassure de 17,50 $ remet le bas en jeu à 16,22 $.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur NVDA. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.