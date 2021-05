4 Top des transactions boursières pour vendredi: PENN, DKNG, ROKU, ARKK

C’est un autre jour de douleur pour les investisseurs en actions de croissance. Alors que les valeurs de croissance sont écrasées, le Nasdaq est légèrement plus élevé et le Moyenne industrielle Dow Jones est à un niveau record. Cela dit, examinons certains de ces noms dans le cadre de nos principales transactions boursières.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Penn National Gaming (PENN)

Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) se fait critiquer jeudi, en baisse de plus de 8% malgré le battement des bénéfices de la société.

Le stock est en baisse dans la moyenne mobile de 200 jours. Fait intéressant, Penn est un jeu à la fois sur la réouverture de l’économie et sur les jeux sportifs en ligne. Si nous n’observions pas autant de pression à la vente sur les actions de croissance, celle-ci serait probablement plus performante.

Néanmoins, les taureaux agressifs pourraient tenter leur chance à celui-ci contre une moyenne mobile clé et utiliser le plus bas de jeudi comme pivot de risque.

Sous le plus bas de jeudi, le niveau de 75 $ et la moyenne mobile de 50 semaines pourraient être mis sur la table. Ceux qui jouent aux actions PENN doivent juste se rappeler de garder leur profil de risque à l’esprit.

Top des transactions boursières pour demain n ° 2: DraftKings (DKNG)

DraftKings (NASDAQ:DKNG) est également sous pression, seulement il publiera ses résultats vendredi avant l’ouverture.

Les actions résistaient assez bien au-dessus de la zone de 55 $ à 57 $, mais les vendeurs ont fini par craquer celle-ci. Dans la moyenne mobile de 200 jours maintenant, les bénéfices joueront un grand rôle dans la façon dont les actions DKNG se négocient à partir d’ici.

En cas de réaction baissière, recherchez un mouvement vers la moyenne mobile sur 50 semaines. Si le stock ne peut pas trouver son équilibre, il pourrait éventuellement ouvrir la porte vers le niveau de 45 $.

À la hausse, cependant, je veux voir 56,75 $ et la moyenne mobile sur 10 jours récupérés. Un rebond dans cette zone est bien pour les traders, mais si ces niveaux clés ne sont pas récupérés, cela pourrait laisser le stock vulnérable à un autre test des 200 jours.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Roku (ROKU)

On dirait Roku (NASDAQ:ROKU) prend ses bénéfices avant l’événement, la société devant publier ses résultats après la clôture.

Les actions cassent sous le plus bas de mars avec une baisse d’environ 6,6% de jeudi. Lors d’un rebond, je veux voir un mouvement de plus de 293 $, puis 300 $. Cela met en jeu la moyenne mobile sur 10 jours, puis sur 50 jours.

La vraie barrière de résistance ces derniers temps a été la moyenne mobile sur 21 semaines, mais c’est bien au-dessus des niveaux actuels.

À la baisse, cependant, j’aimerais voir la moyenne mobile sur 50 semaines et ce petit niveau de remplissage de l’écart proche de 265 $ servir de support. Ci-dessous, et 250 $ pourraient être sur la table.

Principaux métiers de demain n ° 4: ARK Innovation ETF (ARKK)

ETF ARK Innovation (NYSEARCA:ARKK) n’a pas eu une très bonne course ces derniers temps. Il y a clairement un marché baissier dans les actions de croissance et cela a entraîné une mauvaise action des prix pour ARKK.

Le titre flirte avec une panne potentielle majeure. ARKK est en baisse de 30% par rapport aux sommets, mais n’oublions pas que ce fonds négocié en bourse (ETF) a progressé de plus de 380% entre son plus bas de mars 2020 et son plus haut de février 2021.

Le titre enregistre sa huitième baisse quotidienne consécutive. Les actions sont déjà tombées en dessous de la moyenne mobile de 200 jours et vacillent maintenant sur les 50 semaines. Si cette zone de 105 $ à 106 $ n’agit pas comme support, ARKK pourrait voir moins de 100 $.

En dessous de 100 $, et nous pourrions voir un test de la moyenne mobile sur 21 mois. De toute évidence, une telle baisse ne se produirait pas du jour au lendemain, mais elle pourrait éventuellement être dans les cartes si cet ETF ne trouve pas sa place.

À la hausse, recherchez un recul par rapport à la moyenne mobile de 200 jours pour que tout élan significatif se trouve du côté long.

Plus immédiatement, je recherche une sorte de renversement, où ARKK perd un récent bas, puis se retourne et récupère ce bas.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur DKNG et ROKU.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.