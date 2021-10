40 000 Brésiliens franchissant illégalement la frontière

Sénateur Lindsey Graham (R-SC) a affirmé mardi qu’il y avait 40 000 Brésiliens qui ont illégalement traversé la frontière à travers le secteur de Yuma en Arizona et se sont dirigés vers le Connecticut « portant des vêtements de marque et des sacs Gucci ».

Graham a fait cette affirmation non prouvée lors d’une apparition sur Hannity sur Fox News.

« Nous sommes une nation de lois, ou nous sommes censés l’être, nos lois sont toutes fondées sur ce grand document connu sous le nom de notre Constitution. Joe Biden non seulement n’applique pas la loi, mais il aide et encourage les infractions en traitant et n’exigeant même pas, ils demandent aux gens de se présenter, sans exiger », a déclaré l’hôte Sean Hannity, prenant Graham. « Alors ma question est la suivante : est-ce que tous les autres Américains peuvent choisir les lois auxquelles ils veulent obéir et ne pas obéir ? »

« Si vous étiez vraiment sérieux au sujet des personnes entrant dans le pays, apportant Covid. Vous savez, si vous voyagez de l’Allemagne aux États-Unis, vous devez être vacciné et avoir un test négatif », a déclaré Graham. « Vous avez fait venir 114 000 personnes dans le seul secteur Yuma depuis octobre dernier. Personne n’est testé, personne n’est vacciné. Ils n’ont pas la capacité de le faire.

Hannity a demandé rhétoriquement si les immigrants illégaux bénéficiaient d’un « traitement préférentiel ». Graham était d’accord et a ajouté « c’est dangereux ».

Graham a poursuivi en disant:

Ce que j’ai vu qui me dérange le plus, c’est un autre 11 septembre en préparation. Il y a 80 pays dans lesquels ils ont récupéré des gens. Deux terroristes du Yémen qu’ils ont attrapés il y a quelques semaines à peine. Serait-il facile pour Al-Qaïda ou ISIS de laisser de côté l’Afghanistan et de traverser la frontière sud pour se fondre… La patrouille frontalière fait de son mieux, mais ils m’ont dit que la probabilité d’une attaque terroriste venant de notre frontière sud augmente à la journée. Et ce que vous voyez au Texas se déplace en Arizona. Une augmentation de 1300% des passages illégaux dans le secteur Yuma au cours des derniers mois. Pourquoi? Nous avons modifié la politique Rester au Mexique.

La politique de séjour au Mexique, qui a été instituée sous l’administration Trump, obligeait ceux qui tentaient de traverser la frontière sud de demander l’asile aux États-Unis d’attendre au Mexique en attendant leur date d’audience aux États-Unis. L’administration Biden a tenté de mettre fin au programme en juin, mais la Cour suprême a ordonné en août son rétablissement. L’administration a déclaré qu’elle tenterait à nouveau de mettre fin au programme.

Graham a blâmé le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas‘ mémo mardi à la patrouille frontalière et à l’immigration et à l’application des douanes pour arrêter les raids sur les lieux de travail dans le but d’attraper les immigrés sans papiers. Graham a déclaré que cette décision « va être une autre incitation pour les gens à venir parce que le mot est passé, vous venez, vous demandez l’asile, vous ne partez jamais ».

« Les choix politiques de Biden sont maintenant partout dans le monde », a déclaré Graham. «Nous avons eu 40 000 Brésiliens venus par le seul secteur Yuma, se dirigeant vers le Connecticut, portant des vêtements de marque et des sacs Gucci. Ce n’est plus une migration économique. Les gens voient une Amérique ouverte, ils profitent de nous, et il ne faudra pas longtemps avant qu’un terroriste n’entre dans cette foule.

