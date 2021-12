40 ans le plus influent : Antonio Juliano

Dans le monde de la crypto, les échanges règnent. Antonio Juliano est directeur général de dYdX Trading Inc., la société à l’origine de l’un des échanges décentralisés à la croissance la plus rapide, ou DEX, qui a brièvement dépassé Coinbase en volume de transactions cet automne. Bien que la comparaison ne soit pas précise, dYdX se spécialise dans les produits dérivés et non dans le trading au comptant. Pourtant, la bourse de Juliano exécute des centaines de milliers de transactions par jour pour quelques milliers d’utilisateurs, dont beaucoup détiennent une participation dans la plate-forme via son jeton de gouvernance (publié le 8 septembre). L’échange – soutenu par des notables de la cryptographie, notamment Three Arrows Capital, DeFiance Capital et Andreessen Horowitz (a16z) – a également mis en œuvre certaines des solutions de mise à l’échelle de couche 2 de StarkWare pour économiser les utilisateurs sur les coûts de gaz et les frais de négociation. Juliano, 28 ans, est un ancien de Coinbase et Uber.

Share