40 ans le plus influent : Danny Ryan

Cet été, le hard fork londonien très attendu d’Ethereum a été mis en ligne. Et avec elle, les propositions d’amélioration Ethereum (EIP) 1559, 3554, 3529, 3198 et 3541, ou des mises à niveau de code visant à améliorer l’expérience utilisateur et la proposition de valeur du réseau Ethereum. Le plus notable était EIP 1559, une modification du protocole de gaz du réseau, qui, même s’il ne faisait pas brûler plus de pièces qu’il n’en produit, rendait les frais de transaction plus prévisibles.

Share