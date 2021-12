40 ans le plus influent : Isaiah Jackson

Isaiah Jackson, co-fondateur de KRBE Digital Assets Group et auteur de « Bitcoin & Black America », pense que le bitcoin peut jouer un rôle crucial dans la lutte contre les disparités économiques dans les communautés noires. Plus que simplement vendre des gens sur bitcoin, Jackson, l’hôte de « Community Crypto » sur CDTV, s’efforce d’éduquer les gens sur ses principes fondamentaux et sur la façon dont le bitcoin pourrait être un outil de liberté grâce à l’auto-garde et à l’autonomie, pas seulement un moyen de devenir riche. Dans cette ligne, la plus grande influence de Jackson peut provenir de la phrase simple et efficace « pas vos clés, pas votre fromage ».

